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LIVE : అమరవీరుల స్తూపం వద్దకు మాజీ మంత్రి హరీశ్​రావు - ప్రత్యక్షప్రసారం - TELANGANA BHAVAN

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HARISH RAO (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 2, 2026 at 11:02 AM IST

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Updated : July 2, 2026 at 11:34 AM IST

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Harish Rao, KTR at Telangana Bhavan : తెలంగాణలోని గురుకులాల టెండర్లలో అవినీతి జరిగిందని బీఆర్​ఎస్​ పార్టీ ఆరోపణలపై రాజకీయ వేడి రాజుకుంది. దీనిపై చర్చకు రావాలని బీఆర్​ఎస్​ సవాల్​ విసరడంతో మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, అడ్లూరి లక్ష్మణ్, అజారుద్దీన్ గన్​పార్క్​లోని అమరవీరుల స్తూపం వద్దకు వచ్చారు. సోమాజీగూడలోని ప్రెస్​క్లబ్​కు రావాలని మాజీ ఐపీఎస్​ ఆర్​ఎస్​ ప్రవీణ్​కుమార్​ కోరగా అక్కడికి వచ్చేందుకు కూడా సిద్దమని మంత్రులు ప్రకటించారు. బీఆర్​ఎస్​ అగ్రనేతలు గన్​పార్క్​కు రావాలని మంత్రులు కోరడంతో మాజీ మంత్రులు హారీశ్​రావు, కేటీఆర్​ తెలంగాణ భవన్​కు చేరుకున్నారు. మాజీ మంత్రి హరీశ్‌రావు, ఇతర నేతలు అమరవీరుల స్తూపం వద్దకు బయలుదేరారు. తెలంగాణలోని గురుకులాల టెండర్లలో అవినీతి జరిగిందని బీఆర్​ఎస్​ పార్టీ ఆరోపణలపై రాజకీయ వేడి రాజుకుంది. దీనిపై చర్చకు రావాలని బీఆర్​ఎస్​ సవాల్​ విసరడంతో మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, అడ్లూరి లక్ష్మణ్, అజారుద్దీన్ గన్​పార్క్​లోని అమరవీరుల స్థూపం వద్దకు చేరుకున్నారు. మాజీ మంత్రులు హారీశ్​రావు, కేటీఆర్​ తెలంగాణ భవన్​కు చేరుకున్నారు. సోమాజీగూడలోని ప్రెస్​క్లబ్​కు రావాలని మాజీ ఐపీఎస్​ ఆర్​ఎస్​ ప్రవీణ్​కుమార్​ కోరగా అక్కడికి వచ్చేందుకు కూడా సిద్దమని మంత్రులు ప్రకటించారు. 

Harish Rao, KTR at Telangana Bhavan : తెలంగాణలోని గురుకులాల టెండర్లలో అవినీతి జరిగిందని బీఆర్​ఎస్​ పార్టీ ఆరోపణలపై రాజకీయ వేడి రాజుకుంది. దీనిపై చర్చకు రావాలని బీఆర్​ఎస్​ సవాల్​ విసరడంతో మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, అడ్లూరి లక్ష్మణ్, అజారుద్దీన్ గన్​పార్క్​లోని అమరవీరుల స్తూపం వద్దకు వచ్చారు. సోమాజీగూడలోని ప్రెస్​క్లబ్​కు రావాలని మాజీ ఐపీఎస్​ ఆర్​ఎస్​ ప్రవీణ్​కుమార్​ కోరగా అక్కడికి వచ్చేందుకు కూడా సిద్దమని మంత్రులు ప్రకటించారు. బీఆర్​ఎస్​ అగ్రనేతలు గన్​పార్క్​కు రావాలని మంత్రులు కోరడంతో మాజీ మంత్రులు హారీశ్​రావు, కేటీఆర్​ తెలంగాణ భవన్​కు చేరుకున్నారు. మాజీ మంత్రి హరీశ్‌రావు, ఇతర నేతలు అమరవీరుల స్తూపం వద్దకు బయలుదేరారు. తెలంగాణలోని గురుకులాల టెండర్లలో అవినీతి జరిగిందని బీఆర్​ఎస్​ పార్టీ ఆరోపణలపై రాజకీయ వేడి రాజుకుంది. దీనిపై చర్చకు రావాలని బీఆర్​ఎస్​ సవాల్​ విసరడంతో మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, అడ్లూరి లక్ష్మణ్, అజారుద్దీన్ గన్​పార్క్​లోని అమరవీరుల స్థూపం వద్దకు చేరుకున్నారు. మాజీ మంత్రులు హారీశ్​రావు, కేటీఆర్​ తెలంగాణ భవన్​కు చేరుకున్నారు. సోమాజీగూడలోని ప్రెస్​క్లబ్​కు రావాలని మాజీ ఐపీఎస్​ ఆర్​ఎస్​ ప్రవీణ్​కుమార్​ కోరగా అక్కడికి వచ్చేందుకు కూడా సిద్దమని మంత్రులు ప్రకటించారు. 

Last Updated : July 2, 2026 at 11:34 AM IST

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TAGGED:

HARISH RAO AND KTR
TELANGANA BHAVAN

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ETV Bharat Telangana Team

ETV Bharat Telangana holds a significant position in both Telugu-speaking states, Andhra Pradesh and Telangana. Building a strong presence in a specific region requires understanding the preferences and interests of the local population, ETV Bharat has successfully managed to do that in the state. Localised, original content that resonates with the culture, language, and aspirations of the people in the region plays a significant role in achieving this....view details

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