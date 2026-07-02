LIVE : అమరవీరుల స్తూపం వద్దకు మాజీ మంత్రి హరీశ్రావు - ప్రత్యక్షప్రసారం - TELANGANA BHAVAN
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Published : July 2, 2026 at 11:02 AM IST|
Updated : July 2, 2026 at 11:34 AM IST
Harish Rao, KTR at Telangana Bhavan : తెలంగాణలోని గురుకులాల టెండర్లలో అవినీతి జరిగిందని బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆరోపణలపై రాజకీయ వేడి రాజుకుంది. దీనిపై చర్చకు రావాలని బీఆర్ఎస్ సవాల్ విసరడంతో మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, అడ్లూరి లక్ష్మణ్, అజారుద్దీన్ గన్పార్క్లోని అమరవీరుల స్తూపం వద్దకు వచ్చారు. సోమాజీగూడలోని ప్రెస్క్లబ్కు రావాలని మాజీ ఐపీఎస్ ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్కుమార్ కోరగా అక్కడికి వచ్చేందుకు కూడా సిద్దమని మంత్రులు ప్రకటించారు. బీఆర్ఎస్ అగ్రనేతలు గన్పార్క్కు రావాలని మంత్రులు కోరడంతో మాజీ మంత్రులు హారీశ్రావు, కేటీఆర్ తెలంగాణ భవన్కు చేరుకున్నారు. మాజీ మంత్రి హరీశ్రావు, ఇతర నేతలు అమరవీరుల స్తూపం వద్దకు బయలుదేరారు. తెలంగాణలోని గురుకులాల టెండర్లలో అవినీతి జరిగిందని బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆరోపణలపై రాజకీయ వేడి రాజుకుంది. దీనిపై చర్చకు రావాలని బీఆర్ఎస్ సవాల్ విసరడంతో మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, అడ్లూరి లక్ష్మణ్, అజారుద్దీన్ గన్పార్క్లోని అమరవీరుల స్థూపం వద్దకు చేరుకున్నారు. మాజీ మంత్రులు హారీశ్రావు, కేటీఆర్ తెలంగాణ భవన్కు చేరుకున్నారు. సోమాజీగూడలోని ప్రెస్క్లబ్కు రావాలని మాజీ ఐపీఎస్ ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్కుమార్ కోరగా అక్కడికి వచ్చేందుకు కూడా సిద్దమని మంత్రులు ప్రకటించారు.
Harish Rao, KTR at Telangana Bhavan : తెలంగాణలోని గురుకులాల టెండర్లలో అవినీతి జరిగిందని బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆరోపణలపై రాజకీయ వేడి రాజుకుంది. దీనిపై చర్చకు రావాలని బీఆర్ఎస్ సవాల్ విసరడంతో మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, అడ్లూరి లక్ష్మణ్, అజారుద్దీన్ గన్పార్క్లోని అమరవీరుల స్తూపం వద్దకు వచ్చారు. సోమాజీగూడలోని ప్రెస్క్లబ్కు రావాలని మాజీ ఐపీఎస్ ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్కుమార్ కోరగా అక్కడికి వచ్చేందుకు కూడా సిద్దమని మంత్రులు ప్రకటించారు. బీఆర్ఎస్ అగ్రనేతలు గన్పార్క్కు రావాలని మంత్రులు కోరడంతో మాజీ మంత్రులు హారీశ్రావు, కేటీఆర్ తెలంగాణ భవన్కు చేరుకున్నారు. మాజీ మంత్రి హరీశ్రావు, ఇతర నేతలు అమరవీరుల స్తూపం వద్దకు బయలుదేరారు. తెలంగాణలోని గురుకులాల టెండర్లలో అవినీతి జరిగిందని బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆరోపణలపై రాజకీయ వేడి రాజుకుంది. దీనిపై చర్చకు రావాలని బీఆర్ఎస్ సవాల్ విసరడంతో మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, అడ్లూరి లక్ష్మణ్, అజారుద్దీన్ గన్పార్క్లోని అమరవీరుల స్థూపం వద్దకు చేరుకున్నారు. మాజీ మంత్రులు హారీశ్రావు, కేటీఆర్ తెలంగాణ భవన్కు చేరుకున్నారు. సోమాజీగూడలోని ప్రెస్క్లబ్కు రావాలని మాజీ ఐపీఎస్ ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్కుమార్ కోరగా అక్కడికి వచ్చేందుకు కూడా సిద్దమని మంత్రులు ప్రకటించారు.