'హర్ ఘర్ మౌసం' ప్రాజెక్టులో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ముఖ్య భూమిక: ప్రొఫెసర్​ సునీత (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 16, 2026 at 2:00 PM IST

Interview With Sunitha, Chairman, Board of Studies, Andhra University : దేశంలో ప్రతి ఇంటికి వాతావరణ సమాచారమివ్వాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం హర్​ ఘర్ మౌసం బృహత్తర ప్రాజెక్ట్‌ను చేస్తోంది. భారత వాతావరణ శాఖ మిషన్ మౌసం ద్వారా మరింత సాంకేతికతను అందిపుచ్చుకొని ప్రజలకు ఎప్పటికప్పుడు వాతావరణ మార్పులను తెలియజేసే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. ఈ కీలక ప్రాజెక్టులో విశాఖ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ముఖ్య భూమిక పోషిస్తోంది. ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ బోర్డ్‌ ఆఫ్ స్టడీస్ ఛైర్మన్ ఆచార్య పి. సునీత ఈ బృహత్తర ప్రాజెక్టు కోసం నిరంతరం కృషి చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. మిషన్ మౌసం ప్రాజెక్ట్​లో కీలకమైన వ్యక్తి ఆచార్య పి. సునీత అనేక విషయాలు వెల్లడించారు. 

ఒక మోడల్ ప్రెడిక్ట్ చేయాలంటే దాంట్లో ఉన్న అనిశ్చితి పరిస్థితులను మనం అధ్యయనం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ముఖ్యంగా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ మెటీరియాలజీ ఓషనోగ్రఫీలో ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. పూర్వ విద్యార్థుల సహకారం కూడా ఎంతగానో ఉండడం వలనే ఈరోజు ముఖ్యమైన ప్రాజెక్ట్​ని  చేయగలుగుతున్నాం.  మిషన్ మౌసం సంబంధించి, వాతావరణ అధ్యయనం సంబంధించి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ విభాగంలో ప్రత్యేక ల్యాబ్లు కూడా ఉన్నాయి. కాకపోతే ఇక్కడ అంత ఆధునిక పరికరాలు అందుబాటులో లేవు.  మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎర్త్ సైన్సెస్ ఈ మిషన్ మోసంలో భాగంలో మొత్తం ఇండియాలో ఇటువంటి నెట్​వర్క్​ని అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు  ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ బడ్జెట్ ప్రకారం దాదాపు రూ.60 కోట్లు ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయిపోయింది. ఇకమీదట దీనిని మరింత అభివృద్ధి చేసేలా నేను కృషి చేస్తాను. " - ఆచార్య పి. సునీత, ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ బోర్డర్ ఆఫ్ స్టడీస్ ఛైర్మన్

