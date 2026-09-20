LIVE: తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు - హనుమంత వాహనంపై శ్రీవారు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం
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Published : September 20, 2026 at 8:12 AM IST
Tirumala Brahmotsavam 2026 Live : తిరుమల శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా సాగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే ఆరో రోజున ఇవాళ ఉదయం మలయప్ప స్వామి హనుమద్వాహనంపై భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. శ్రీరామచంద్రమూర్తి అలంకారంలో స్వామివారు ఉదయం 8 గంటల నుంచి 10 గంటల వరకు నాలుగు మాడవీధుల్లో విహరిస్తూ భక్తులకు అభయ ప్రదానం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన కళాకారుల ప్రదర్శనలు భక్తిభావాన్ని, సాంస్కృతిక వైభవాన్ని మరింత ఇనుమడింపజేశాయి. టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఈ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర, ఝార్ఖండ్, ఉత్తరప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్, గుజరాత్, హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రాలకు చెందిన కళాబృందాలు పాల్గొన్నాయి. మొత్తం 19 కళాబృందాలకు చెందిన 494 మంది కళాకారులు తమ ప్రతిభను ప్రదర్శించారు.
మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకు వసంతోత్సవం నిర్వహించనున్నారు. చిన్నా పెద్దా తేడా లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ పవిత్ర జలాల్ని ఒకరిపై ఒకరు జల్లుకుంటూ వసంతోత్సవంలో పాల్గొంటారు. రంగనాయకుల మండపంలో ఆస్థానం నిర్వహించిన తర్వాత ఉభయ నాంచారుల సమేతుడైన మలయప్ప స్వామి బంగారు తేరుపై ఊరేగుతూ భక్తులకు దర్శనమిస్తారు. రథరంగ డోలోత్సవానికి సంబంధించి టీటీడీ అధికారులు కట్టుదిట్టంగా ఏర్పాట్లు చేశారు. రాత్రికి స్వామివారికి గజవాహన సేవ జరగనుంది. రాత్రి 7 గంటల నుంచి ప్రారంభమయ్యే ఈ సేవలో స్వామివారు గజరాజు వాహనంపై ఆశీనులపై భక్తులకు దర్శనమిస్తారు.
Tirumala Brahmotsavam 2026 Live : తిరుమల శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా సాగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే ఆరో రోజున ఇవాళ ఉదయం మలయప్ప స్వామి హనుమద్వాహనంపై భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. శ్రీరామచంద్రమూర్తి అలంకారంలో స్వామివారు ఉదయం 8 గంటల నుంచి 10 గంటల వరకు నాలుగు మాడవీధుల్లో విహరిస్తూ భక్తులకు అభయ ప్రదానం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన కళాకారుల ప్రదర్శనలు భక్తిభావాన్ని, సాంస్కృతిక వైభవాన్ని మరింత ఇనుమడింపజేశాయి. టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఈ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర, ఝార్ఖండ్, ఉత్తరప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్, గుజరాత్, హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రాలకు చెందిన కళాబృందాలు పాల్గొన్నాయి. మొత్తం 19 కళాబృందాలకు చెందిన 494 మంది కళాకారులు తమ ప్రతిభను ప్రదర్శించారు.
మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకు వసంతోత్సవం నిర్వహించనున్నారు. చిన్నా పెద్దా తేడా లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ పవిత్ర జలాల్ని ఒకరిపై ఒకరు జల్లుకుంటూ వసంతోత్సవంలో పాల్గొంటారు. రంగనాయకుల మండపంలో ఆస్థానం నిర్వహించిన తర్వాత ఉభయ నాంచారుల సమేతుడైన మలయప్ప స్వామి బంగారు తేరుపై ఊరేగుతూ భక్తులకు దర్శనమిస్తారు. రథరంగ డోలోత్సవానికి సంబంధించి టీటీడీ అధికారులు కట్టుదిట్టంగా ఏర్పాట్లు చేశారు. రాత్రికి స్వామివారికి గజవాహన సేవ జరగనుంది. రాత్రి 7 గంటల నుంచి ప్రారంభమయ్యే ఈ సేవలో స్వామివారు గజరాజు వాహనంపై ఆశీనులపై భక్తులకు దర్శనమిస్తారు.