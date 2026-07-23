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పోలీస్ స్టేషన్​ గేటుకు బేడీలు - అధికారుల సమాధానం వింటే ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే​! - HANDCUFFS ON POLICE STATION GATE

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పోలీసు స్టేషన్​ గేటుకు బేడీలు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 23, 2026 at 12:10 PM IST

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Handcuffs on the Main Gate of the Police Station : సంగారెడ్డిలోని రూరల్​ పోలీస్​ స్టేషన్​ ప్రధాన గేటుకు అక్కడి పోలీసులు బేడీలు వేశారు. తీవ్రమైన నేరాలు చేసిన నేరస్థులకు, ఘరానా దొంగల చేతులకు వేయాల్సిన బేడీలు పోలీస్​స్టేషన్​ గేటుకు వేసి కనిపించడంతో స్థానిక ప్రజలు ఒకింత ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు. సమాజంలో గతి తప్పి ప్రవర్తించే వారిని రాజ్యాంగబద్ధమైన అధికారం ద్వారా సక్రమ మార్గంలో నడిపించాల్సిన పోలీసులే నియమ నిబంధనలు పాటించకపోతే ఎలా అని స్థానిక ప్రజలు ప్రశ్నిస్తున్నారు. సమాజ, ప్రజా రక్షణకు దర్పణంగా నిలవాల్సిన పోలీసులే గేటుకు తాళం వేయటంతో పలువురు స్థానికులు విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. అయితే పోలీస్ స్టేషన్​లో ఇతరులు వారి ద్విచక్ర వాహనాలను పార్కింగ్ చేస్తున్నారని ఓ అధికారి తెలిపారు. ఈరోజు ఉన్నతాధికారులు వస్తుండటంతో గేటుకు తాళం వేయమని చెప్పామన్నారు. కానీ పొరపాటున వాళ్లు తాళానికి బదులు బేడీలు వేసి ఉండవచ్చని తెలుపుతూ వాటిని తొలగించారు.

Handcuffs on the Main Gate of the Police Station : సంగారెడ్డిలోని రూరల్​ పోలీస్​ స్టేషన్​ ప్రధాన గేటుకు అక్కడి పోలీసులు బేడీలు వేశారు. తీవ్రమైన నేరాలు చేసిన నేరస్థులకు, ఘరానా దొంగల చేతులకు వేయాల్సిన బేడీలు పోలీస్​స్టేషన్​ గేటుకు వేసి కనిపించడంతో స్థానిక ప్రజలు ఒకింత ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు. సమాజంలో గతి తప్పి ప్రవర్తించే వారిని రాజ్యాంగబద్ధమైన అధికారం ద్వారా సక్రమ మార్గంలో నడిపించాల్సిన పోలీసులే నియమ నిబంధనలు పాటించకపోతే ఎలా అని స్థానిక ప్రజలు ప్రశ్నిస్తున్నారు. సమాజ, ప్రజా రక్షణకు దర్పణంగా నిలవాల్సిన పోలీసులే గేటుకు తాళం వేయటంతో పలువురు స్థానికులు విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. అయితే పోలీస్ స్టేషన్​లో ఇతరులు వారి ద్విచక్ర వాహనాలను పార్కింగ్ చేస్తున్నారని ఓ అధికారి తెలిపారు. ఈరోజు ఉన్నతాధికారులు వస్తుండటంతో గేటుకు తాళం వేయమని చెప్పామన్నారు. కానీ పొరపాటున వాళ్లు తాళానికి బదులు బేడీలు వేసి ఉండవచ్చని తెలుపుతూ వాటిని తొలగించారు.

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HANDCUFFS ON STATION MAIN GATE
SANGAREDDY RURAL POLICE STATION
HANDCUFFS ON MAIN GATE
పోలీసు స్టేషన్​ గేటుకు బేడీలు
HANDCUFFS ON POLICE STATION GATE

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ETV Bharat Telangana Team

ETV Bharat Telangana holds a significant position in both Telugu-speaking states, Andhra Pradesh and Telangana. Building a strong presence in a specific region requires understanding the preferences and interests of the local population, ETV Bharat has successfully managed to do that in the state. Localised, original content that resonates with the culture, language, and aspirations of the people in the region plays a significant role in achieving this....view details

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