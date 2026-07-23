పోలీస్ స్టేషన్ గేటుకు బేడీలు - అధికారుల సమాధానం వింటే ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే! - HANDCUFFS ON POLICE STATION GATE
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Published : July 23, 2026 at 12:10 PM IST
Handcuffs on the Main Gate of the Police Station : సంగారెడ్డిలోని రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్ ప్రధాన గేటుకు అక్కడి పోలీసులు బేడీలు వేశారు. తీవ్రమైన నేరాలు చేసిన నేరస్థులకు, ఘరానా దొంగల చేతులకు వేయాల్సిన బేడీలు పోలీస్స్టేషన్ గేటుకు వేసి కనిపించడంతో స్థానిక ప్రజలు ఒకింత ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు. సమాజంలో గతి తప్పి ప్రవర్తించే వారిని రాజ్యాంగబద్ధమైన అధికారం ద్వారా సక్రమ మార్గంలో నడిపించాల్సిన పోలీసులే నియమ నిబంధనలు పాటించకపోతే ఎలా అని స్థానిక ప్రజలు ప్రశ్నిస్తున్నారు. సమాజ, ప్రజా రక్షణకు దర్పణంగా నిలవాల్సిన పోలీసులే గేటుకు తాళం వేయటంతో పలువురు స్థానికులు విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. అయితే పోలీస్ స్టేషన్లో ఇతరులు వారి ద్విచక్ర వాహనాలను పార్కింగ్ చేస్తున్నారని ఓ అధికారి తెలిపారు. ఈరోజు ఉన్నతాధికారులు వస్తుండటంతో గేటుకు తాళం వేయమని చెప్పామన్నారు. కానీ పొరపాటున వాళ్లు తాళానికి బదులు బేడీలు వేసి ఉండవచ్చని తెలుపుతూ వాటిని తొలగించారు.
Handcuffs on the Main Gate of the Police Station : సంగారెడ్డిలోని రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్ ప్రధాన గేటుకు అక్కడి పోలీసులు బేడీలు వేశారు. తీవ్రమైన నేరాలు చేసిన నేరస్థులకు, ఘరానా దొంగల చేతులకు వేయాల్సిన బేడీలు పోలీస్స్టేషన్ గేటుకు వేసి కనిపించడంతో స్థానిక ప్రజలు ఒకింత ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు. సమాజంలో గతి తప్పి ప్రవర్తించే వారిని రాజ్యాంగబద్ధమైన అధికారం ద్వారా సక్రమ మార్గంలో నడిపించాల్సిన పోలీసులే నియమ నిబంధనలు పాటించకపోతే ఎలా అని స్థానిక ప్రజలు ప్రశ్నిస్తున్నారు. సమాజ, ప్రజా రక్షణకు దర్పణంగా నిలవాల్సిన పోలీసులే గేటుకు తాళం వేయటంతో పలువురు స్థానికులు విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. అయితే పోలీస్ స్టేషన్లో ఇతరులు వారి ద్విచక్ర వాహనాలను పార్కింగ్ చేస్తున్నారని ఓ అధికారి తెలిపారు. ఈరోజు ఉన్నతాధికారులు వస్తుండటంతో గేటుకు తాళం వేయమని చెప్పామన్నారు. కానీ పొరపాటున వాళ్లు తాళానికి బదులు బేడీలు వేసి ఉండవచ్చని తెలుపుతూ వాటిని తొలగించారు.