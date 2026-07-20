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‘క్రియేటర్స్ కలెక్ట్ 2026' - ఫ్యాషన్, ఫోటోగ్రఫీలో అదిరిపోయే ప్రదర్శన - CREATORS EVENT IN HYDERABAD

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ఉల్లాసంగా హ్యామ్‌స్టెక్ ‘క్రియేటర్స్ కలెక్ట్ 2026' (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 20, 2026 at 9:00 PM IST

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Hamstech Creators Collect 2026 Event : హైదరాబాద్‌లోని ప్రముఖ మహిళా ఫ్యాషన్‌ డిజైన్‌ కళాశాల హ్యామ్‌స్టెక్  ‘క్రియేటర్స్ కలెక్ట్ 2026’ కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమానికి 10 వేల మందికి పైగా సందర్శకులు హాజరైనట్లు నిర్వాహక యాజమాన్యం పేర్కొంది. ఈ వేడుకలో విద్యార్థుల ఫ్యాషన్, డిజైన్, ఫోటోగ్రఫీ తదితర రంగాల్లో వారి ప్రతిభను కనబరిచే విధంగా ప్రదర్శనలు చేశారు. విద్యార్థులు తమ సృజనాత్మక ప్రాజెక్టులను ప్రదర్శించారు. కార్యక్రమంలో భాగంగా యువతులు ర్యాంప్‌వాక్‌ చేసి ఆకట్టుకున్నారు. ఈవెంట్‌లో ఆటపాటలతో సందడి చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో సినీ నటుడు విశ్వక్ సేన్ పాల్గొన్నారు. ఆయన విద్యార్థుల ప్రతిభను తిలకించారు. ఆపై విద్యార్థులకు అభినందనలు తెలియజేశారు. ఈ సందర్భంగా హ్యామ్‌స్టెక్ సంస్థ ఓ ప్రకటన చేసింది. ఏఐ-సమ్మిళిత పాఠ్యప్రణాళికతో పాటు ‘లైఫ్‌టైమ్ కెరీర్ సపోర్ట్’ కార్యక్రమాన్ని చేపడుతున్నట్లు వెల్లడించింది. సృజనాత్మక విద్యలో భవిష్యత్ అవసరాలకు అనుగుణంగా విద్యార్థులను తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యమని సంస్థ సీఈఓ అజిత యోగేష్ స్పష్టం చేశారు.

Hamstech Creators Collect 2026 Event : హైదరాబాద్‌లోని ప్రముఖ మహిళా ఫ్యాషన్‌ డిజైన్‌ కళాశాల హ్యామ్‌స్టెక్  ‘క్రియేటర్స్ కలెక్ట్ 2026’ కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమానికి 10 వేల మందికి పైగా సందర్శకులు హాజరైనట్లు నిర్వాహక యాజమాన్యం పేర్కొంది. ఈ వేడుకలో విద్యార్థుల ఫ్యాషన్, డిజైన్, ఫోటోగ్రఫీ తదితర రంగాల్లో వారి ప్రతిభను కనబరిచే విధంగా ప్రదర్శనలు చేశారు. విద్యార్థులు తమ సృజనాత్మక ప్రాజెక్టులను ప్రదర్శించారు. కార్యక్రమంలో భాగంగా యువతులు ర్యాంప్‌వాక్‌ చేసి ఆకట్టుకున్నారు. ఈవెంట్‌లో ఆటపాటలతో సందడి చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో సినీ నటుడు విశ్వక్ సేన్ పాల్గొన్నారు. ఆయన విద్యార్థుల ప్రతిభను తిలకించారు. ఆపై విద్యార్థులకు అభినందనలు తెలియజేశారు. ఈ సందర్భంగా హ్యామ్‌స్టెక్ సంస్థ ఓ ప్రకటన చేసింది. ఏఐ-సమ్మిళిత పాఠ్యప్రణాళికతో పాటు ‘లైఫ్‌టైమ్ కెరీర్ సపోర్ట్’ కార్యక్రమాన్ని చేపడుతున్నట్లు వెల్లడించింది. సృజనాత్మక విద్యలో భవిష్యత్ అవసరాలకు అనుగుణంగా విద్యార్థులను తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యమని సంస్థ సీఈఓ అజిత యోగేష్ స్పష్టం చేశారు.

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CREATORS COLLECT 2026 HYDERABAD
హ్యామ్‌స్టెక్ క్రియేటర్స్ కలెక్ట్
CREATORS EVENT IN HYDERABAD
HAMSTECH CREATORS COLLECT 2026

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ETV Bharat Telangana Team

ETV Bharat Telangana holds a significant position in both Telugu-speaking states, Andhra Pradesh and Telangana. Building a strong presence in a specific region requires understanding the preferences and interests of the local population, ETV Bharat has successfully managed to do that in the state. Localised, original content that resonates with the culture, language, and aspirations of the people in the region plays a significant role in achieving this....view details

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