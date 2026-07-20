‘క్రియేటర్స్ కలెక్ట్ 2026' - ఫ్యాషన్, ఫోటోగ్రఫీలో అదిరిపోయే ప్రదర్శన - CREATORS EVENT IN HYDERABAD
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Published : July 20, 2026 at 9:00 PM IST
Hamstech Creators Collect 2026 Event : హైదరాబాద్లోని ప్రముఖ మహిళా ఫ్యాషన్ డిజైన్ కళాశాల హ్యామ్స్టెక్ ‘క్రియేటర్స్ కలెక్ట్ 2026’ కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమానికి 10 వేల మందికి పైగా సందర్శకులు హాజరైనట్లు నిర్వాహక యాజమాన్యం పేర్కొంది. ఈ వేడుకలో విద్యార్థుల ఫ్యాషన్, డిజైన్, ఫోటోగ్రఫీ తదితర రంగాల్లో వారి ప్రతిభను కనబరిచే విధంగా ప్రదర్శనలు చేశారు. విద్యార్థులు తమ సృజనాత్మక ప్రాజెక్టులను ప్రదర్శించారు. కార్యక్రమంలో భాగంగా యువతులు ర్యాంప్వాక్ చేసి ఆకట్టుకున్నారు. ఈవెంట్లో ఆటపాటలతో సందడి చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో సినీ నటుడు విశ్వక్ సేన్ పాల్గొన్నారు. ఆయన విద్యార్థుల ప్రతిభను తిలకించారు. ఆపై విద్యార్థులకు అభినందనలు తెలియజేశారు. ఈ సందర్భంగా హ్యామ్స్టెక్ సంస్థ ఓ ప్రకటన చేసింది. ఏఐ-సమ్మిళిత పాఠ్యప్రణాళికతో పాటు ‘లైఫ్టైమ్ కెరీర్ సపోర్ట్’ కార్యక్రమాన్ని చేపడుతున్నట్లు వెల్లడించింది. సృజనాత్మక విద్యలో భవిష్యత్ అవసరాలకు అనుగుణంగా విద్యార్థులను తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యమని సంస్థ సీఈఓ అజిత యోగేష్ స్పష్టం చేశారు.
Hamstech Creators Collect 2026 Event : హైదరాబాద్లోని ప్రముఖ మహిళా ఫ్యాషన్ డిజైన్ కళాశాల హ్యామ్స్టెక్ ‘క్రియేటర్స్ కలెక్ట్ 2026’ కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమానికి 10 వేల మందికి పైగా సందర్శకులు హాజరైనట్లు నిర్వాహక యాజమాన్యం పేర్కొంది. ఈ వేడుకలో విద్యార్థుల ఫ్యాషన్, డిజైన్, ఫోటోగ్రఫీ తదితర రంగాల్లో వారి ప్రతిభను కనబరిచే విధంగా ప్రదర్శనలు చేశారు. విద్యార్థులు తమ సృజనాత్మక ప్రాజెక్టులను ప్రదర్శించారు. కార్యక్రమంలో భాగంగా యువతులు ర్యాంప్వాక్ చేసి ఆకట్టుకున్నారు. ఈవెంట్లో ఆటపాటలతో సందడి చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో సినీ నటుడు విశ్వక్ సేన్ పాల్గొన్నారు. ఆయన విద్యార్థుల ప్రతిభను తిలకించారు. ఆపై విద్యార్థులకు అభినందనలు తెలియజేశారు. ఈ సందర్భంగా హ్యామ్స్టెక్ సంస్థ ఓ ప్రకటన చేసింది. ఏఐ-సమ్మిళిత పాఠ్యప్రణాళికతో పాటు ‘లైఫ్టైమ్ కెరీర్ సపోర్ట్’ కార్యక్రమాన్ని చేపడుతున్నట్లు వెల్లడించింది. సృజనాత్మక విద్యలో భవిష్యత్ అవసరాలకు అనుగుణంగా విద్యార్థులను తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యమని సంస్థ సీఈఓ అజిత యోగేష్ స్పష్టం చేశారు.