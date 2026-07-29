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LIVE : దేశ వ్యాప్తంగా గురు పౌర్ణమి వేడుకలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - GURU PURNIMA 2026 LIVE

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Guru Purnima 2026 Live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 6:55 AM IST

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Updated : July 29, 2026 at 10:02 AM IST

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Guru Purnima 2026 Live : భారతీయ సనాతన సంప్రదాయం తల్లి తండ్రి తరువాతి స్థానం గురువుకు ఇచ్చింది. తల్లిదండ్రులు సహజంగానే కన్న మమకారంతో ప్రేమాభిమానాలు చూపిస్తారు. వారికి తెలిసిన విలువలను తమ పిల్లలలకు నేర్పిస్తారు. కానీ మనతో ఏ అనుబంధం లేకపోయినా మనల్ని ప్రేమిస్తూ, తన జ్ఞానాన్ని మనకి పంచి పెట్టి, మన అభ్యున్నతిని కోరుకునే వాడు గురువు ఒక్కడే! మంచి చెడు, కష్ట సుఖాల మధ్య ఉన్న సన్నని గీతను సమయస్ఫూర్తిగా నేర్పేవాడే గురువు. అలాంటి గురువుకు కృతజ్ఞతలు తెలపడానికి గురుపౌర్ణమి ఒక అద్భుతమైన అవకాశం. ఇవాళ ఆ పర్వదినం సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా గురుపౌర్ణమి వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. సాయిబాబా దేవాలయాలన్నీ భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. తెల్లవారుజామునుంచే ఆలయాలకు భక్తులు క్యూ కట్టారు. సాయినాథుడికి అభిషేకాలు, అర్చనలతో ప్రత్యేక పూజలు కొనసాగుతున్నాయి. సాయి నామస్మరణలతో ఆలయాలు మార్మోమోగుతున్నాయి. సాయిబాబా ఆలయంలో వివిధ రకాల పుష్పాలతో భక్తులను ఆకట్టుకునేలా అలంకరించారు. బాబా బోధనలతో పరిసరాలలో ఆధ్యాత్మిక శోభ నెలకొంది. 

Guru Purnima 2026 Live : భారతీయ సనాతన సంప్రదాయం తల్లి తండ్రి తరువాతి స్థానం గురువుకు ఇచ్చింది. తల్లిదండ్రులు సహజంగానే కన్న మమకారంతో ప్రేమాభిమానాలు చూపిస్తారు. వారికి తెలిసిన విలువలను తమ పిల్లలలకు నేర్పిస్తారు. కానీ మనతో ఏ అనుబంధం లేకపోయినా మనల్ని ప్రేమిస్తూ, తన జ్ఞానాన్ని మనకి పంచి పెట్టి, మన అభ్యున్నతిని కోరుకునే వాడు గురువు ఒక్కడే! మంచి చెడు, కష్ట సుఖాల మధ్య ఉన్న సన్నని గీతను సమయస్ఫూర్తిగా నేర్పేవాడే గురువు. అలాంటి గురువుకు కృతజ్ఞతలు తెలపడానికి గురుపౌర్ణమి ఒక అద్భుతమైన అవకాశం. ఇవాళ ఆ పర్వదినం సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా గురుపౌర్ణమి వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. సాయిబాబా దేవాలయాలన్నీ భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. తెల్లవారుజామునుంచే ఆలయాలకు భక్తులు క్యూ కట్టారు. సాయినాథుడికి అభిషేకాలు, అర్చనలతో ప్రత్యేక పూజలు కొనసాగుతున్నాయి. సాయి నామస్మరణలతో ఆలయాలు మార్మోమోగుతున్నాయి. సాయిబాబా ఆలయంలో వివిధ రకాల పుష్పాలతో భక్తులను ఆకట్టుకునేలా అలంకరించారు. బాబా బోధనలతో పరిసరాలలో ఆధ్యాత్మిక శోభ నెలకొంది. 

Last Updated : July 29, 2026 at 10:02 AM IST

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GURU POURNAMI 2026 LIVE
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ETV Bharat Andhra Pradesh Team

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