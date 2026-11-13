రైతుల జీవితాల్లో వెలుగులు - బ్రాండింగ్తో అండగా గుంటూరు యువకుడు సందీప్
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 4:07 PM IST
గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేయాలనేది ఆ యువకుడి ప్రధాన కోరిక. వ్యవసాయ ఆధారిత దేశంలో అన్నదాత ఎప్పుడూ బాగుండాలనేది అతడి ఆకాంక్ష. ఈ లక్ష్య సాధనకు వేదికలెక్కి కేవలం ఉపన్యాసాలు ఇస్తే ఎలాంటి ప్రయోజనం లేదని భావించాడు. అందుకే నేరుగా క్షేత్రస్థాయి పరిశీలనకు దిగాడు. రైతుల సమస్యల పరిష్కారం కోసం ప్రత్యేక వ్యూహాలు రూపొందించాడు. ఆ యువకుడే గుంటూరుకు చెందిన సందీప్. రైతుల అభ్యున్నతి కోసం సందీప్ ముందుకొచ్చాడు. 'రైతు సాధికార సంస్థ' ద్వారా తన వ్యూహాల అమలుకు పక్కా కార్యాచరణ ప్రారంభించాడు. రైతులు పండించే పంటలు, తయారుచేసే ఉత్పత్తులకు మార్కెట్లో సరైన గుర్తింపు దక్కడం లేదని గ్రహించాడు. దళారుల చేతుల్లో రైతులు మోసపోకుండా ప్రణాళికలు రచించాడు. రైతుల ఉత్పత్తులకు జాతీయ స్థాయిలో బ్రాండింగ్ కల్పించేందుకు నడుం బిగించాడు.
ఈ వినూత్నమైన ఆలోచనతో రైతుల జీవితాల్లో కొత్త వెలుగులు నింపే భారీ బాధ్యతను సందీప్ తన భుజాలపై వేసుకున్నాడు. ఏకంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రెండు లక్షల మంది రైతుల ఉత్పత్తులకు బ్రాండింగ్ కల్పించే బృహత్తర కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టాడు. స్వయం ఉపాధి దిశగా రైతులను ప్రోత్సహిస్తున్నాడు. ఈ ప్రయాణంలో అతడు ఎదుర్కొన్న సవాళ్లు, సాధించిన విజయాలపై మరిన్ని ఆసక్తికర విశేషాలు అతడి మాటల్లోనే విందాం.
గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేయాలనేది ఆ యువకుడి ప్రధాన కోరిక. వ్యవసాయ ఆధారిత దేశంలో అన్నదాత ఎప్పుడూ బాగుండాలనేది అతడి ఆకాంక్ష. ఈ లక్ష్య సాధనకు వేదికలెక్కి కేవలం ఉపన్యాసాలు ఇస్తే ఎలాంటి ప్రయోజనం లేదని భావించాడు. అందుకే నేరుగా క్షేత్రస్థాయి పరిశీలనకు దిగాడు. రైతుల సమస్యల పరిష్కారం కోసం ప్రత్యేక వ్యూహాలు రూపొందించాడు. ఆ యువకుడే గుంటూరుకు చెందిన సందీప్. రైతుల అభ్యున్నతి కోసం సందీప్ ముందుకొచ్చాడు. 'రైతు సాధికార సంస్థ' ద్వారా తన వ్యూహాల అమలుకు పక్కా కార్యాచరణ ప్రారంభించాడు. రైతులు పండించే పంటలు, తయారుచేసే ఉత్పత్తులకు మార్కెట్లో సరైన గుర్తింపు దక్కడం లేదని గ్రహించాడు. దళారుల చేతుల్లో రైతులు మోసపోకుండా ప్రణాళికలు రచించాడు. రైతుల ఉత్పత్తులకు జాతీయ స్థాయిలో బ్రాండింగ్ కల్పించేందుకు నడుం బిగించాడు.
ఈ వినూత్నమైన ఆలోచనతో రైతుల జీవితాల్లో కొత్త వెలుగులు నింపే భారీ బాధ్యతను సందీప్ తన భుజాలపై వేసుకున్నాడు. ఏకంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రెండు లక్షల మంది రైతుల ఉత్పత్తులకు బ్రాండింగ్ కల్పించే బృహత్తర కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టాడు. స్వయం ఉపాధి దిశగా రైతులను ప్రోత్సహిస్తున్నాడు. ఈ ప్రయాణంలో అతడు ఎదుర్కొన్న సవాళ్లు, సాధించిన విజయాలపై మరిన్ని ఆసక్తికర విశేషాలు అతడి మాటల్లోనే విందాం.