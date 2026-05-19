ప్రపంచ వేదికపై పోటీ పడేలా - 'ఎయిర్ ట్యాక్సీ' రూపొందించిన గుంటూరు యువకుడు - SPECIAL STORY ON AIR TAXI
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 19, 2026 at 1:46 PM IST
Abhiram Created Air Taxi : అతను రోబోటిక్స్లో ప్రత్యేకత సాధించాడు. అమెరికాలో ఎన్నో ఆశాజనకమైన అవకాశాలు లభించినప్పటికీ తాను ఆర్జించిన జ్ఞానాన్ని, నైపుణ్యాలను తన మాతృభూమి సేవకే అంకితం చేయాలని సంకల్పించాడు గుంటూరుకు చెందిన యువకుడు అభిరామ్. ఇదే క్రమంలో అతనికి "ఎయిర్ టాక్సీల" ఆలోచన తట్టింది.ఆ సమయంలో అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో సైతం ఈ భావన ఇంకా ప్రధానంగా పరిశోధన దశలోనే ఉంది. తన ఈ కలను సాకారం చేసుకుంటూ ప్రపంచ వేదికపై పోటీ పడగల అత్యాధునిక రవాణా వ్యవస్థను అభిరామ్ రూపొందించాడు. ట్రాఫిక్ రద్దీని తగ్గించడానికి అత్యవసర పరిస్థితుల్లో సహాయం అందించడానికి అలాగే సాధారణ క్యాబ్ ప్రయాణ ఖర్చుతోనే హెలికాప్టర్ తరహా ప్రయాణ అనుభూతిని అందించడానికి వీలుగా రూపొందించిన ఒకే సీటు గల ఎయిర్ టాక్సీని ఆవిష్కరించాడు. ఈ సాంకేతిక అద్భుతాన్ని వాస్తవ రూపంలోకి తీసుకురావడంలో ఎదురైన సవాళ్లు, తాను చేసిన అకుంఠిత కృషి గురించి అభిరామ్ మాటల్లోనే ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Abhiram Created Air Taxi : అతను రోబోటిక్స్లో ప్రత్యేకత సాధించాడు. అమెరికాలో ఎన్నో ఆశాజనకమైన అవకాశాలు లభించినప్పటికీ తాను ఆర్జించిన జ్ఞానాన్ని, నైపుణ్యాలను తన మాతృభూమి సేవకే అంకితం చేయాలని సంకల్పించాడు గుంటూరుకు చెందిన యువకుడు అభిరామ్. ఇదే క్రమంలో అతనికి "ఎయిర్ టాక్సీల" ఆలోచన తట్టింది.ఆ సమయంలో అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో సైతం ఈ భావన ఇంకా ప్రధానంగా పరిశోధన దశలోనే ఉంది. తన ఈ కలను సాకారం చేసుకుంటూ ప్రపంచ వేదికపై పోటీ పడగల అత్యాధునిక రవాణా వ్యవస్థను అభిరామ్ రూపొందించాడు. ట్రాఫిక్ రద్దీని తగ్గించడానికి అత్యవసర పరిస్థితుల్లో సహాయం అందించడానికి అలాగే సాధారణ క్యాబ్ ప్రయాణ ఖర్చుతోనే హెలికాప్టర్ తరహా ప్రయాణ అనుభూతిని అందించడానికి వీలుగా రూపొందించిన ఒకే సీటు గల ఎయిర్ టాక్సీని ఆవిష్కరించాడు. ఈ సాంకేతిక అద్భుతాన్ని వాస్తవ రూపంలోకి తీసుకురావడంలో ఎదురైన సవాళ్లు, తాను చేసిన అకుంఠిత కృషి గురించి అభిరామ్ మాటల్లోనే ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.