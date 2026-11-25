సాధారణ కుటుంబం నుంచి వచ్చి కల నిజం చేసుకున్న యువతి - రూ.46 లక్షలతో అమెజాన్లో కొలువు
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 4:42 PM IST
VVIT student Achieved Job with 46 Lakh Package : ఇంజినీరింగ్ పూర్తి చేసిన ప్రతి విద్యార్థికి అంతర్జాతీయ సంస్థలో ఉద్యోగం చేయాలని కలలు కంటారు. కొద్ది మంది మాత్రమే ఆ దిశగా అడిగులు వేస్తూ తమ కోరికలు నెరవేర్చుకుంటారు. కానీ అందరికీ ఉద్యోగాలు లభించవు. కానీ మారుతున్న సాంకేతికతకు అనుగుణంగా నైపుణ్యాలకు పదును పెడితే శిఖరాలను అందుకోవచ్చని నిరూపించింది గుంటూరు వీవీఐటీకి చెందిన విద్యార్థిని ఇంజినీరింగ్ వరలక్ష్మీ ప్రసన్న. సాధారణ కుటుంబం నుంచి వచ్చి కన్నవారి కలల్ని నిజం చేసింది. ఏకంగా ఏడాదికి రూ.46 లక్షల ప్యాకేజీతో ఉద్యోగం సాధించి అమేజింగ్ అనిపించుకుంది. తండ్రి రోజువారీ కూలీ. తల్లి టైలర్. సాధారణ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన ఆమె కన్నవారి కష్టాన్ని చూసి చదువునే ఆయుధంగా మార్చుకున్నారు. తరగతి గది పాఠాలకే పరిమితం కాకుండా మారుతున్న సాంకేతికతకు అనుగుణంగా డేటా స్ట్రక్చర్స్, అల్గారిథమ్స్ వంటి నైపుణ్యాలపై పట్టు సాధించారు. క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్పై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టి నిరంతరం సాధన చేశారు. తన గెలుపు వెనుక తల్లిదండ్రులు, సోదరుడు, అధ్యాపకుల ప్రోత్సాహం ఎంతో ఉందని వరలక్ష్మి ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. వేలాది మందితో పోటీపడి, కఠిన పరీక్షలను దాటి ఈ విజయం సాధించారు.
VVIT student Achieved Job with 46 Lakh Package : ఇంజినీరింగ్ పూర్తి చేసిన ప్రతి విద్యార్థికి అంతర్జాతీయ సంస్థలో ఉద్యోగం చేయాలని కలలు కంటారు. కొద్ది మంది మాత్రమే ఆ దిశగా అడిగులు వేస్తూ తమ కోరికలు నెరవేర్చుకుంటారు. కానీ అందరికీ ఉద్యోగాలు లభించవు. కానీ మారుతున్న సాంకేతికతకు అనుగుణంగా నైపుణ్యాలకు పదును పెడితే శిఖరాలను అందుకోవచ్చని నిరూపించింది గుంటూరు వీవీఐటీకి చెందిన విద్యార్థిని ఇంజినీరింగ్ వరలక్ష్మీ ప్రసన్న. సాధారణ కుటుంబం నుంచి వచ్చి కన్నవారి కలల్ని నిజం చేసింది. ఏకంగా ఏడాదికి రూ.46 లక్షల ప్యాకేజీతో ఉద్యోగం సాధించి అమేజింగ్ అనిపించుకుంది. తండ్రి రోజువారీ కూలీ. తల్లి టైలర్. సాధారణ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన ఆమె కన్నవారి కష్టాన్ని చూసి చదువునే ఆయుధంగా మార్చుకున్నారు. తరగతి గది పాఠాలకే పరిమితం కాకుండా మారుతున్న సాంకేతికతకు అనుగుణంగా డేటా స్ట్రక్చర్స్, అల్గారిథమ్స్ వంటి నైపుణ్యాలపై పట్టు సాధించారు. క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్పై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టి నిరంతరం సాధన చేశారు. తన గెలుపు వెనుక తల్లిదండ్రులు, సోదరుడు, అధ్యాపకుల ప్రోత్సాహం ఎంతో ఉందని వరలక్ష్మి ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. వేలాది మందితో పోటీపడి, కఠిన పరీక్షలను దాటి ఈ విజయం సాధించారు.