ఏడాదిలో 125 ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీలు - గుంటూరు జీజీహెచ్ వైద్యుల ఘనత - GUNTUR GGH CREATED HISTORY
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 9, 2026 at 2:50 PM IST
Guntur GGH Created History For Cardiac Surgeries : గుంటూరు గవర్నమెంట్ జనరల్ ఆస్పత్రి గుండె శస్త్రచికిత్సల ద్వారా చరిత్ర సృష్టించిందని ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్ యశస్వి రమణ ప్రకటించారు. కార్డియాలజీ విభాగం ఆధ్వర్యంలో ఈ ఏడాది 125 ఓపెన్ హార్ట్ శస్త్ర చికిత్సలు విజయవంతంగా నిర్వహించినట్లు ఆయన తెలిపారు. సాధారణంగా లక్షల రూపాయల వ్యయం అయ్యే ఈ శస్త్రచికిత్సలను 'NTR వైద్య సేవ' పథకం ద్వారా పూర్తిగా ఉచితంగా నిర్వహించినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగా డాక్టర్లు హరికృష్ణ, కుప్పు స్వామి, యోగి పోలయ్యలతో కూడిన వైద్య బృందానికి డాక్టర్ రమణ అభినందనలు తెలిపారు. ఇక్కడ నిర్వహించిన శస్త్రచికిత్సలలో కొన్ని అత్యంత సంక్లిష్టమైన వని వివరించిన ఆయన ప్రైవేటు ఆసుపత్రులు స్వీకరించడానికి నిరాకరించిన కేసులను కూడా తాము చేపట్టినట్లు తెలిపారు. ప్రభుత్వ సహకారం ద్వారా GGHలో అందు బాటులోకి వచ్చిన అత్యాధునిక వసతులే ఈ అద్భుత విజయానికి కారణమని ఆయన పేర్కొన్నారు.
2025 మార్చి నుంచి 2026 మార్చి వరకు 125 గుండె శస్త్రచికిత్సలు, అంతకుముందు 100 శస్త్రచికిత్సలు విజయవంతంగా పూర్తి చేశారన్నారు. ఎన్టీఆర్ వైద్యసేవ పథకం కింద గుండె వాల్వ్ రిప్లేస్మెంట్, బైపాస్ సర్జరీలతోపాటు పుట్టుకతో వచ్చే గుండె లోపాలు సరిదిద్దుతున్నామని చెప్పారు. గత ఏడాదిలో 125 మందికి ఖర్చుతో కూడుకున్న గుండె పరీక్షలు కూడా ఉచితంగా చేశామన్నారు. జీజీహెచ్కు అత్యాధునిక ఆపరేషన్ థియేటర్లు, వైద్యబృందం, శస్త్ర చికిత్సలకు అవసరమైన పరికరాలను ప్రభుత్వం అందించడం వల్లే ఈ ఘనత సాధించామని పేర్కొన్నారు. వైద్యులు హరికృష్ణ, కుప్పుస్వామి, యోగి మాట్లాడుతూ నిత్యం వ్యాయామం చేయడంతోపాటు ఒత్తిడిని తగ్గించుకుంటూ ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకోవడం ద్వారా గుండె జబ్బుల ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకోవచ్చన్నారు. ఇటీవల శస్త్ర చికిత్సలు చేయించుకున్న పలువురు రోగులు ఆసుపత్రిలోని వైద్యసేవలపై వివరించి వైద్యులు, ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఏవో ప్రవీణ్, నర్సింగ్ స్టాఫ్, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
