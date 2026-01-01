పందెం కట్టి పెన్ను మింగిన యువకుడు- మూడేళ్ల తర్వాత సర్జరీ చెయ్యకుండానే బయటకు! - PEN FROM YOUNGSTERS STOMACH
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 1, 2026 at 12:02 PM IST
Guntur GGH Doctors Remove Pen From Youngsters Stomach Without Doing Surgery : మూడేళ్లుగా యువకుడి పొట్టలో ఉన్న పెన్నును గుంటూరు జీజీహెచ్ వైద్యులు చాకచక్యంగా బయటకు తీశారు. గుంటూరుకు చెందిన 16 ఏళ్ల రవి మురళీకృష్ణ ఇంటర్ చదువుతున్నాడు. మూడేళ్ల క్రితం స్నేహితులతో పందెం కట్టి పెన్ను మింగాడు. విషయాన్ని ఇంట్లో చెప్పకుండా దాచిపెట్టాడు. ఏడాది కాలంగా తరచూ కడుపు నొప్పి వస్తుండటంతో తల్లిదండ్రులు మురళీకృష్ణకు వైద్య పరీక్షలు చేయించారు. ప్రైవేటు ఆస్పత్రి వైద్యులు అతడి పేగు లోపల సమస్య ఉన్నట్లు గుర్తించి చికిత్స కోసం జీజీహెచ్కు వెళ్లాలని సూచించారు. ఈ నెల 27న చికిత్స కోసం జీజీహెచ్కు వెళ్లగా గ్యాస్ ఎంట్రాలజీ వైద్యుడు డాక్టర్ షేక్ నాగూర్ భాష వైద్య పరీక్షలు చేసి పొట్టలో పెన్ను ఉన్నట్లు నిర్దారించారు. ఆపరేషన్ లేకుండానే ఎండోస్కోపీ ద్వారా విజయవంతంగా మురళీకృష్ణ పెద్ద పేగు నుంచి పెన్నును బయటకు తీశారు. రెట్రో గ్రేడ్ ఎంట్రోస్కోపీ విత్ ఓవర్ ట్యూబ్ తో సర్జరీతో పని లేకుండా పెద్ద పేగుల నుంచి పెన్నును తొలగించామని వైద్యులు వెల్లడించారు.
Guntur GGH Doctors Remove Pen From Youngsters Stomach Without Doing Surgery : మూడేళ్లుగా యువకుడి పొట్టలో ఉన్న పెన్నును గుంటూరు జీజీహెచ్ వైద్యులు చాకచక్యంగా బయటకు తీశారు. గుంటూరుకు చెందిన 16 ఏళ్ల రవి మురళీకృష్ణ ఇంటర్ చదువుతున్నాడు. మూడేళ్ల క్రితం స్నేహితులతో పందెం కట్టి పెన్ను మింగాడు. విషయాన్ని ఇంట్లో చెప్పకుండా దాచిపెట్టాడు. ఏడాది కాలంగా తరచూ కడుపు నొప్పి వస్తుండటంతో తల్లిదండ్రులు మురళీకృష్ణకు వైద్య పరీక్షలు చేయించారు. ప్రైవేటు ఆస్పత్రి వైద్యులు అతడి పేగు లోపల సమస్య ఉన్నట్లు గుర్తించి చికిత్స కోసం జీజీహెచ్కు వెళ్లాలని సూచించారు. ఈ నెల 27న చికిత్స కోసం జీజీహెచ్కు వెళ్లగా గ్యాస్ ఎంట్రాలజీ వైద్యుడు డాక్టర్ షేక్ నాగూర్ భాష వైద్య పరీక్షలు చేసి పొట్టలో పెన్ను ఉన్నట్లు నిర్దారించారు. ఆపరేషన్ లేకుండానే ఎండోస్కోపీ ద్వారా విజయవంతంగా మురళీకృష్ణ పెద్ద పేగు నుంచి పెన్నును బయటకు తీశారు. రెట్రో గ్రేడ్ ఎంట్రోస్కోపీ విత్ ఓవర్ ట్యూబ్ తో సర్జరీతో పని లేకుండా పెద్ద పేగుల నుంచి పెన్నును తొలగించామని వైద్యులు వెల్లడించారు.