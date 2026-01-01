ETV Bharat / Videos

పందెం కట్టి పెన్ను మింగిన యువకుడు- మూడేళ్ల తర్వాత సర్జరీ చెయ్యకుండానే బయటకు! - PEN FROM YOUNGSTERS STOMACH

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
పందెం కట్టి పెన్ను మింగిన యువకుడు- మూడేళ్ల తర్వాత సర్జరీ చెయ్యకుండానే బయటకు! (ETV)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 1, 2026 at 12:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Guntur GGH Doctors Remove Pen From Youngsters Stomach Without Doing Surgery : మూడేళ్లుగా యువకుడి పొట్టలో ఉన్న పెన్నును గుంటూరు జీజీహెచ్‌ వైద్యులు చాకచక్యంగా బయటకు తీశారు. గుంటూరుకు చెందిన 16 ఏళ్ల రవి మురళీకృష్ణ ఇంటర్ చదువుతున్నాడు. మూడేళ్ల క్రితం స్నేహితులతో పందెం కట్టి పెన్ను మింగాడు. విషయాన్ని ఇంట్లో చెప్పకుండా దాచిపెట్టాడు. ఏడాది కాలంగా తరచూ కడుపు నొప్పి వస్తుండటంతో తల్లిదండ్రులు మురళీకృష్ణకు వైద్య పరీక్షలు చేయించారు. ప్రైవేటు ఆస్పత్రి వైద్యులు అతడి పేగు లోపల సమస్య ఉన్నట్లు గుర్తించి చికిత్స కోసం జీజీహెచ్‌కు వెళ్లాలని సూచించారు. ఈ నెల 27న చికిత్స కోసం జీజీహెచ్​కు వెళ్లగా గ్యాస్ ఎంట్రాలజీ వైద్యుడు డాక్టర్ షేక్ నాగూర్ భాష వైద్య పరీక్షలు చేసి పొట్టలో పెన్ను ఉన్నట్లు నిర్దారించారు. ఆపరేషన్ లేకుండానే ఎండోస్కోపీ ద్వారా విజయవంతంగా మురళీకృష్ణ పెద్ద పేగు నుంచి పెన్నును బయటకు తీశారు. రెట్రో గ్రేడ్ ఎంట్రోస్కోపీ విత్ ఓవర్ ట్యూబ్ తో సర్జరీతో పని లేకుండా పెద్ద పేగుల నుంచి పెన్నును తొలగించామని వైద్యులు వెల్లడించారు.

Guntur GGH Doctors Remove Pen From Youngsters Stomach Without Doing Surgery : మూడేళ్లుగా యువకుడి పొట్టలో ఉన్న పెన్నును గుంటూరు జీజీహెచ్‌ వైద్యులు చాకచక్యంగా బయటకు తీశారు. గుంటూరుకు చెందిన 16 ఏళ్ల రవి మురళీకృష్ణ ఇంటర్ చదువుతున్నాడు. మూడేళ్ల క్రితం స్నేహితులతో పందెం కట్టి పెన్ను మింగాడు. విషయాన్ని ఇంట్లో చెప్పకుండా దాచిపెట్టాడు. ఏడాది కాలంగా తరచూ కడుపు నొప్పి వస్తుండటంతో తల్లిదండ్రులు మురళీకృష్ణకు వైద్య పరీక్షలు చేయించారు. ప్రైవేటు ఆస్పత్రి వైద్యులు అతడి పేగు లోపల సమస్య ఉన్నట్లు గుర్తించి చికిత్స కోసం జీజీహెచ్‌కు వెళ్లాలని సూచించారు. ఈ నెల 27న చికిత్స కోసం జీజీహెచ్​కు వెళ్లగా గ్యాస్ ఎంట్రాలజీ వైద్యుడు డాక్టర్ షేక్ నాగూర్ భాష వైద్య పరీక్షలు చేసి పొట్టలో పెన్ను ఉన్నట్లు నిర్దారించారు. ఆపరేషన్ లేకుండానే ఎండోస్కోపీ ద్వారా విజయవంతంగా మురళీకృష్ణ పెద్ద పేగు నుంచి పెన్నును బయటకు తీశారు. రెట్రో గ్రేడ్ ఎంట్రోస్కోపీ విత్ ఓవర్ ట్యూబ్ తో సర్జరీతో పని లేకుండా పెద్ద పేగుల నుంచి పెన్నును తొలగించామని వైద్యులు వెల్లడించారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

GGH DOCTORS REMOVE PEN FROM STOMACH
GUNTUR GGH DOCTORS
WITHOUT SURGERY
PEN IN STOMACH
PEN FROM YOUNGSTERS STOMACH

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Kadiyam Nursuries New Year

కడియం నర్సరీలో న్యూఇయర్​ గ్రాండ్​ వెల్​కమ్​ - మొక్కలు, పూల అలంకరణతో వినూత్న స్వాగతం

January 1, 2026 at 11:47 AM IST
MLA Gorantla Butchaiah Chowdary Comments ON YSRCP

తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య విభజన సమస్యలను కేసీఆర్‌, జగన్‌ పరిష్కారం కానివ్వలేదు : ఎమ్మెల్యే గోరంట్ల

December 31, 2025 at 5:25 PM IST
Golden chariot festival in Tirumala

తిరుమలలో వైభవంగా స్వర్ణ రథోత్సవం - భక్తులకు శ్రీవారు అభయప్రదానం

December 30, 2025 at 12:27 PM IST
minister kandula durgesh

ముందే వచ్చిన సంక్రాంతి! - వడిసలేరులో ఘనంగా ఎడ్లబండి, గుర్రపు పోటీలు ప్రారంభం

December 28, 2025 at 8:06 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.