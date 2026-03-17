గ్రూప్-2 ఫలితాల్లో సత్తా చాటిన పల్నాడు యువకుడు - గ్రూప్-1 లక్ష్యంతో నిరంతర ప్రయత్నాలు - GROUP 2 TOPPER VENU
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 17, 2026 at 12:05 PM IST
Group 2 Topper Mannam Venu Special Interview : ప్రస్తుత పోటీ ప్రపంచంలో ఉద్యోగం సాధించడమంటే అంత సులభం కాదు. అందులోనూ ప్రభుత్వ కొలువు కొట్టాలంటే అహర్నిశలు కష్టపడాలి. నోటిఫికేషన్లు విడుదల కాగానే వివిధ పోస్టులను లెక్కలు వేసుకొని ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నప్పుడే అభ్యర్థులు పరీక్షలకు సన్నద్ధమవుతుంటారు. కానీ పల్నాడు జిల్లా యువకుడు మాత్రం ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నా ఒక పోస్ట్ తనదే అనే ఆత్మ విశ్వాసంతో ముందుకు సాగాడు. ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం అహర్నిశలు కష్టపడుతూ, గ్రూప్-2,3 పరీక్షల్లో విజయాలు సాధించి, తాజాగా సబ్ రిజిస్ట్రార్గా నియమితులయ్యాడు. నాలుగేళ్లుగా తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహంతో నిరంతరం చదువుకున్నాడు. ప్రస్తుతం అతని లక్ష్యం గ్రూప్-1 పరీక్షల్లో మంచి ర్యాంక్ సాధించి అగ్రస్థాయిలో ఉద్యోగం పొందడం. దీంతో రాత్రి పగళ్లు కష్టపడుతున్న వేణుతో చిట్చాట్. అతనికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలపై అంత ఆసక్తి ఎందుకు, ఏ విధంగా ప్రణాళికలు వేసుకొని చదువారు అనే విషయాలు అతని మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం.
