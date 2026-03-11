ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్లో రాణిస్తున్న మహేష్ యాదవ్ - 'బెస్ట్ యంగ్ ఈవెంట్ మేనేజర్' అవార్డు సొంతం - BEST YOUNG EVENT MANAGER
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 11, 2026 at 2:12 PM IST
Best Young Event Manager Award to Mahesh Yadav : వినూత్న ఆలోచనలు, వైవిధ్యమైన సృజనాత్మకత, అబ్బురపరిచే ఆకర్షణల కలయికే ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ రంగం. వేడుక ఏదైనా నిర్వహణ మాత్రం ఈవెంట్ సంస్థలదే ముఖ్యపాత్ర. అపార అవకాశాల గనిగా మారిన ఈ రంగంలో తనదైన శైలిలో రాణిస్తున్నాడు గుంటూరు యువకుడు. చక్కటి ప్రణాళికతో వినియోగదారుల్ని మెప్పిస్తూ ఏపీ ఛాంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ ఇండస్ట్రీ నుంచి బెస్ట్ యంగ్ ఈవెంట్ మేనేజర్గా అవార్డు అందుకున్నారు.
2018లో డార్క్ ఈవెంట్స్ సంస్థను ప్రారంభించారు. నగరాలతో పాటు పట్టణాల్లోనూ ఈవెంట్స్ చేస్తున్నారు. 70 మందికి పైగా ఉపాధి కల్పించి, ఈ బిజినెస్లో నెలకు లక్షల్లో ఆదాయం సంపాదిస్తున్నారు. దీనికి తోడు వ్యాపారాన్ని విస్తరించేందుకు 4 నగరాల్లో డార్క్ ఈవెంట్స్ బ్రాంచెస్ను మొదలుపెట్టారు. ఇప్పటి వరకు 2500 పైగా ఈవెంట్స్ను పూర్తి చేశారు. దీంతో ఇప్పటి యువతకు ఐకాన్గా నిలిచి అవార్డు సొంతం చేసుకున్నారు. మరి ఇందులో యువతకు ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి? డార్క్ ఈవెంట్స్ ఆర్గనైజర్ మహేష్ యాదవ్ ఏమంటున్నారో ఆయన మాటల్లోనే విందాం!
