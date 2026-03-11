ETV Bharat / Videos

ఈవెంట్​ మేనేజ్​మెంట్​లో రాణిస్తున్న మహేష్‌ యాదవ్‌ - 'బెస్ట్‌ యంగ్‌ ఈవెంట్‌ మేనేజర్‌' అవార్డు సొంతం - BEST YOUNG EVENT MANAGER

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ఈవెంట్​ మేనేజ్​మెంట్​లో రాణిస్తున్న మహేష్‌ యాదవ్‌ (ETV)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 11, 2026 at 2:12 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Best Young Event Manager Award to Mahesh Yadav : వినూత్న ఆలోచనలు, వైవిధ్యమైన సృజనాత్మకత, అబ్బురపరిచే ఆకర్షణల కలయికే ఈవెంట్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ రంగం. వేడుక ఏదైనా నిర్వహణ మాత్రం ఈవెంట్‌ సంస్థలదే ముఖ్యపాత్ర. అపార అవకాశాల గనిగా మారిన ఈ రంగంలో తనదైన శైలిలో రాణిస్తున్నాడు గుంటూరు యువకుడు. చక్కటి ప్రణాళికతో వినియోగదారుల్ని మెప్పిస్తూ ఏపీ ఛాంబర్‌ ఆఫ్‌ ఈవెంట్స్‌ ఇండస్ట్రీ నుంచి బెస్ట్‌ యంగ్‌ ఈవెంట్‌ మేనేజర్‌గా అవార్డు అందుకున్నారు.

2018లో డార్క్​ ఈవెంట్స్​ సంస్థను ప్రారంభించారు. నగరాలతో పాటు పట్టణాల్లోనూ ఈవెంట్స్​ చేస్తున్నారు. 70 మందికి పైగా ఉపాధి కల్పించి, ఈ బిజినెస్​లో నెలకు లక్షల్లో ఆదాయం సంపాదిస్తున్నారు. దీనికి తోడు వ్యాపారాన్ని విస్తరించేందుకు 4 నగరాల్లో డార్క్‌ ఈవెంట్స్‌ బ్రాంచెస్​ను మొదలుపెట్టారు. ఇప్పటి వరకు 2500 పైగా ఈవెంట్స్​ను పూర్తి చేశారు. దీంతో ఇప్పటి యువతకు ఐకాన్​గా నిలిచి అవార్డు​ సొంతం చేసుకున్నారు. మరి ఇందులో యువతకు ఎలాంటి బెనిఫిట్స్‌ ఉన్నాయి? డార్క్‌ ఈవెంట్స్‌ ఆర్గనైజర్‌ మహేష్‌ యాదవ్‌ ఏమంటున్నారో ఆయన మాటల్లోనే విందాం!

Best Young Event Manager Award to Mahesh Yadav : వినూత్న ఆలోచనలు, వైవిధ్యమైన సృజనాత్మకత, అబ్బురపరిచే ఆకర్షణల కలయికే ఈవెంట్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ రంగం. వేడుక ఏదైనా నిర్వహణ మాత్రం ఈవెంట్‌ సంస్థలదే ముఖ్యపాత్ర. అపార అవకాశాల గనిగా మారిన ఈ రంగంలో తనదైన శైలిలో రాణిస్తున్నాడు గుంటూరు యువకుడు. చక్కటి ప్రణాళికతో వినియోగదారుల్ని మెప్పిస్తూ ఏపీ ఛాంబర్‌ ఆఫ్‌ ఈవెంట్స్‌ ఇండస్ట్రీ నుంచి బెస్ట్‌ యంగ్‌ ఈవెంట్‌ మేనేజర్‌గా అవార్డు అందుకున్నారు.

2018లో డార్క్​ ఈవెంట్స్​ సంస్థను ప్రారంభించారు. నగరాలతో పాటు పట్టణాల్లోనూ ఈవెంట్స్​ చేస్తున్నారు. 70 మందికి పైగా ఉపాధి కల్పించి, ఈ బిజినెస్​లో నెలకు లక్షల్లో ఆదాయం సంపాదిస్తున్నారు. దీనికి తోడు వ్యాపారాన్ని విస్తరించేందుకు 4 నగరాల్లో డార్క్‌ ఈవెంట్స్‌ బ్రాంచెస్​ను మొదలుపెట్టారు. ఇప్పటి వరకు 2500 పైగా ఈవెంట్స్​ను పూర్తి చేశారు. దీంతో ఇప్పటి యువతకు ఐకాన్​గా నిలిచి అవార్డు​ సొంతం చేసుకున్నారు. మరి ఇందులో యువతకు ఎలాంటి బెనిఫిట్స్‌ ఉన్నాయి? డార్క్‌ ఈవెంట్స్‌ ఆర్గనైజర్‌ మహేష్‌ యాదవ్‌ ఏమంటున్నారో ఆయన మాటల్లోనే విందాం!

For All Latest Updates

TAGGED:

DARK EVENTS ORGANISER
YOUNG ENTREPRENEUR IN AP
EVENTS IN GUNTUR
మహేష్‌ యాదవ్‌ డార్క్‌ ఈవెంట్స్‌
BEST YOUNG EVENT MANAGER

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Felicitation For Farmers

'అమరావతికి జీవం పోద్దాం'లో భాగస్వామ్యం - రైతులకు ఘన సన్మానం

March 11, 2026 at 12:48 PM IST
Commercial Gas Crisis in AP

ఏపీలో తగ్గుముఖం పడుతోన్న కమర్షియల్ గ్యాస్‌ సిలిండర్ల సరఫరా

March 10, 2026 at 8:57 PM IST
Rare Surgery First in Aiims Grafted Severed Hand in Mangalagiri

మంగళగిరి ఎయిమ్స్​లో అరుదైన శస్త్రచికిత్స - తెగిపడిన చేతిని అతికించిన వైద్య బృందం

March 10, 2026 at 2:03 PM IST
Fan Cycle Yatra for Megastar

చిరంజీవి కుటుంబంపై అభిమానం - పర్చూరు టూ కొండగట్టుకు సైకిల్ యాత్ర

March 9, 2026 at 5:28 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.