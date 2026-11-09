గల్ఫ్లో ఉన్న యువకుడికి 'అగ్నివీర్' పిలుపు - ఇండియాకు రప్పించాలని సీఎంకు విజ్ఞప్తి
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Published : November 9, 2026 at 2:53 PM IST
జగిత్యాల జిల్లా ఎండపల్లి మండలం పాత గూడూరుకు చెందిన అభిలాశ్ అనే యువకుడు భారత సైన్యంలో చేరేందుకు దరఖాస్తు చేసుకున్నాడు. అయితే ఆర్థిక పరిస్థితుల కారణంగా ఇటీవల దుబాయి వెళ్లి అక్కడ ఓ కంపెనీలో పనికి చేరాడు. చేరిన కొద్ది రోజుల్లోనే అగ్నివీర్లో ఫిజికల్ స్క్రీనింగ్ కోసం పిలుపు వచ్చింది. తన కలను సాకారం చేసుకునేందుకు వారం రోజులు ఇంటికి వెళతానని కంపెనీని కోరగా అందుకు రూ.లక్ష చెల్లించి తిరిగి వెళ్లాలని కంపెనీ చెప్పింది. దీంతో ఏం చేయాలో దిక్కు తోచక తనను భారత్కు రప్పించాలని ఓ వీడియో సందేశం పంపాడు. ఆయన తల్లి సుమలత ప్రవాసి ప్రజావాణిలో ఫిర్యాదు చేశారు. కుమారుడిని స్వదేశానికి తీసుకురావాలని కన్నీరుమున్నీరవుతున్నారు.
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సర్ మా కుటుంబంలో ఆర్థిక పరిస్థితులు సరిగ్గా లేకపోవడంతో నేను ఉపాధి కోసం దుబాయికి వచ్చాను. పనిలో చేరిన కొద్ది రోజులకే ఇండియాలో దరఖాస్తు చేసుకున్న అగ్నివీర్కు సెలక్ట్ అయినట్లు తెలిసింది. నాకు ఇప్పుడు ఫిజికల్ స్క్రీనింగ్ ఉంది. నన్ను ఎలాగైనా ఇండియా తీసుకురండి' - అభిలాశ్
జగిత్యాల జిల్లా ఎండపల్లి మండలం పాత గూడూరుకు చెందిన అభిలాశ్ అనే యువకుడు భారత సైన్యంలో చేరేందుకు దరఖాస్తు చేసుకున్నాడు. అయితే ఆర్థిక పరిస్థితుల కారణంగా ఇటీవల దుబాయి వెళ్లి అక్కడ ఓ కంపెనీలో పనికి చేరాడు. చేరిన కొద్ది రోజుల్లోనే అగ్నివీర్లో ఫిజికల్ స్క్రీనింగ్ కోసం పిలుపు వచ్చింది. తన కలను సాకారం చేసుకునేందుకు వారం రోజులు ఇంటికి వెళతానని కంపెనీని కోరగా అందుకు రూ.లక్ష చెల్లించి తిరిగి వెళ్లాలని కంపెనీ చెప్పింది. దీంతో ఏం చేయాలో దిక్కు తోచక తనను భారత్కు రప్పించాలని ఓ వీడియో సందేశం పంపాడు. ఆయన తల్లి సుమలత ప్రవాసి ప్రజావాణిలో ఫిర్యాదు చేశారు. కుమారుడిని స్వదేశానికి తీసుకురావాలని కన్నీరుమున్నీరవుతున్నారు.
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సర్ మా కుటుంబంలో ఆర్థిక పరిస్థితులు సరిగ్గా లేకపోవడంతో నేను ఉపాధి కోసం దుబాయికి వచ్చాను. పనిలో చేరిన కొద్ది రోజులకే ఇండియాలో దరఖాస్తు చేసుకున్న అగ్నివీర్కు సెలక్ట్ అయినట్లు తెలిసింది. నాకు ఇప్పుడు ఫిజికల్ స్క్రీనింగ్ ఉంది. నన్ను ఎలాగైనా ఇండియా తీసుకురండి' - అభిలాశ్