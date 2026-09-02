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4న జీఎస్ఎల్​వీ ఎఫ్-17 రాకెట్​ ప్రయోగం - తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న ఇస్రో ఛైర్మన్ నారాయణన్

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శ్రీవారిని దర్శించుకున్న ఇస్రో ఛైర్మన్ నారాయణన్ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 2, 2026 at 1:41 PM IST

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ISRO Chairman Narayanan At Tirumala : ఇస్రో ఛైర్మన్ నారాయణన్ తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. వీఐపీ ప్రారంభ విరామ దర్శన సమయంలో నారాయణన్ తన బృందంతో కలిసి స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు. వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్సు ద్వారా ఆనంద నిలయంలోకి వెళ్లిన నారాయణన్ జీఎస్ఎల్​వీ ఎఫ్-17, ఈఓఎస్-05 నమూనా రాకెట్​కు శ్రీవారి పాదాల చెంత ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో పండితులు ఆశీర్వచనం చేసి స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలను అందజేసారు. ఇస్రో చేపడుతున్న జీఎస్‌ఎల్‌వీ-ఎఫ్‌ 17 సెప్టెంబర్ 4న తెల్లవారుజామున 2:55 నిమిషాలకు శ్రీహరికోటలోని సతీష్ ధావన్ అంతరిక్ష కేంద్రం (షార్) రెండవ ప్రయోగ వేదిక నుంచి నింగిలోకి వెళ్లనుంది. ఈ రాకెట్‌ ద్వారా అత్యాధునిక భూ పరిశీలన ఉపగ్రహం ఈఓఎస్-05ను సబ్‌-జియోసింక్రనస్‌ ట్రాన్స్‌ఫర్‌ ఆర్బిట్‌లోకి ప్రవేశపెడతారు.

మరో వైపు తిరుమలలో టోకెన్లు లేని శ్రీవారి భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 12 గంటల సమయం పడుతోంది. నిన్న శ్రీవారిని 78,310 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. రూ.4.58 కోట్ల హుండీ ఆదాయం వచ్చింది. 34,573 మంది భక్తులు నిన్న స్వామి వారికి తలనీలాలు సమర్పించారు.

ISRO Chairman Narayanan At Tirumala : ఇస్రో ఛైర్మన్ నారాయణన్ తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. వీఐపీ ప్రారంభ విరామ దర్శన సమయంలో నారాయణన్ తన బృందంతో కలిసి స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు. వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్సు ద్వారా ఆనంద నిలయంలోకి వెళ్లిన నారాయణన్ జీఎస్ఎల్​వీ ఎఫ్-17, ఈఓఎస్-05 నమూనా రాకెట్​కు శ్రీవారి పాదాల చెంత ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో పండితులు ఆశీర్వచనం చేసి స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలను అందజేసారు. ఇస్రో చేపడుతున్న జీఎస్‌ఎల్‌వీ-ఎఫ్‌ 17 సెప్టెంబర్ 4న తెల్లవారుజామున 2:55 నిమిషాలకు శ్రీహరికోటలోని సతీష్ ధావన్ అంతరిక్ష కేంద్రం (షార్) రెండవ ప్రయోగ వేదిక నుంచి నింగిలోకి వెళ్లనుంది. ఈ రాకెట్‌ ద్వారా అత్యాధునిక భూ పరిశీలన ఉపగ్రహం ఈఓఎస్-05ను సబ్‌-జియోసింక్రనస్‌ ట్రాన్స్‌ఫర్‌ ఆర్బిట్‌లోకి ప్రవేశపెడతారు.

మరో వైపు తిరుమలలో టోకెన్లు లేని శ్రీవారి భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 12 గంటల సమయం పడుతోంది. నిన్న శ్రీవారిని 78,310 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. రూ.4.58 కోట్ల హుండీ ఆదాయం వచ్చింది. 34,573 మంది భక్తులు నిన్న స్వామి వారికి తలనీలాలు సమర్పించారు.

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TAGGED:

ISRO CHAIRMAN
GSLV F 17 ROCKET
ISRO CHIEF TIRUMALA VISIT
TIRUMALA VIP DARSHAN ISRO
GSLV F17 ROCKET LAUNCH

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