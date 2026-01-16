LIVE : రేవంత్రెడ్డి చేతుల మీదుగా గ్రూప్-3 నియామక పత్రాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CM REVANTH REDDY LIVE
Published : January 16, 2026 at 7:13 PM IST
Group 3 Appointment Letter Shilpakala vedika Live : హైదరాబాద్లో శిల్పకళావేదికలో గ్రూప్ 3 ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన వారికి సీఎం రేవంత్రెడ్డి నియామక పత్రాలు అందిస్తున్నారు. గ్రూప్ -3 ఉద్యోగాలకు 1370 మంది ఎంపికయ్యారు. రేవంత్రెడ్డి ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా మాట్లాడుతున్నారు. ఎంతో మంది త్యాగాలతో వచ్చిన తెలంగాణలో ఉద్యమకారుల ఆకాంక్షలు నెరవేరలేదని, కష్టపడి చదివినవారు గత ప్రభుత్వంలో అవమానాలు ఎదుర్కొన్నారని సీఎం రేవంత్రెడ్డి అన్నారు. వివిధ శాఖలో 1370 గ్రూప్- 3 ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన వారికి శిల్పకళా వేదికలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో సీఎం నియామక పత్రాలు అందజేశారు. అధికారులుగా జీవితం ప్రారంభించబోతున్న మీరంతా రాష్ట్రాభివృద్ధిలో భాగస్వాములు కావాలని పిలుపునిచ్చారు. జీవితంలో పుట్టినరోజు ఎంత ముఖ్యమో ఉద్యోగ నియామక రోజూ అంతే. నియామక పత్రం అంటే నాలుగు కోట్ల మంది తెలంగాణ ప్రజల బాధ్యత, భవిష్యత్తు అప్పగిస్తున్నట్లు. కొత్తగా ఉద్యోగాల్లో చేరుతున్న గ్రూప్-3 ఉద్యోగులు రానున్న 35 ఏళ్ల పాటు రాష్ట్ర పునర్నిర్మాణంలో భాగస్వాములు కావాలి. తెలంగాణను 2047 నాటికి మూడు ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా మార్చాలని రేవంత్రెడ్డి అన్నారు.
