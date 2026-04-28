LIVE : విశాఖలో 'గూగుల్ ఏఐ డేటా సెంటర్‌'కు శంకుస్థాపన - ప్రత్యక్షప్రసారం - GOOGLE DATA CENTER PROGRAM LIVE

CM Chandrababu Lay Foundation Stone for Google Data Center live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 28, 2026 at 9:32 AM IST

CM Chandrababu Lay Foundation Stone for Google Data Center live : విశాఖతో పాటు రాష్ట్ర భవిష్యత్తును మార్చే గూగుల్‌ ఏఐ డేటా సెంటర్‌కు నేడు శంకుస్థాపన జరగనుంది. విశాఖ జిల్లా తర్లువాడలో గూగుల్ ఏఐ డేటా సెంటర్‌కు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్‌ నేడు భూమిపూజ చేస్తారు. దాదాపు 15 బిలియన్ డాలర్ల భారీ పెట్టుబడితో విశాఖ, అనకాపల్లి జిల్లాల పరిధిలో గూగుల్‌ సంస్థ 1 గిగావాట్‌కు పైగా సామర్థ్యంతో మూడు చోట్ల డేటాసెంటర్లు ఏర్పాటు చేస్తోంది. గూగుల్‌ డేటా సెంటర్‌ కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తర్లువాడలో 266.6 ఎకరాలు, అడవివరంలో 160 ఎకరాలు, అనకాపల్లి జిల్లా రాంబిల్లి వద్ద 174.80 ఎకరాలను కేటాయించింది. ఈ మూడు డేటా సెంటర్లను 2028 నాటికి పూర్తి చేయాలని గూగుల్‌ లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకుంది. దేశంలో ఐటీ రంగాన్ని ఏలుతున్న హైదరాబాద్, బెంగళూరు, చెన్నై వంటి మహా నగరాల సరసన విశాఖను గూగుల్‌ డేటా సెంటర్‌ నిలపబోతోంది. ప్రస్తుతం విశాఖ జిల్లా ఆనందపురం మండలం తర్లువాడ గ్రామంలో గూగుల్ డేటా సెంటర్​కు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, గూగుల్ ప్రతినిధులతో కలిసి శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు. ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వాారా వీక్షిద్దాం. 

CM Chandrababu Lay Foundation Stone for Google Data Center live : విశాఖతో పాటు రాష్ట్ర భవిష్యత్తును మార్చే గూగుల్‌ ఏఐ డేటా సెంటర్‌కు నేడు శంకుస్థాపన జరగనుంది. విశాఖ జిల్లా తర్లువాడలో గూగుల్ ఏఐ డేటా సెంటర్‌కు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్‌ నేడు భూమిపూజ చేస్తారు. దాదాపు 15 బిలియన్ డాలర్ల భారీ పెట్టుబడితో విశాఖ, అనకాపల్లి జిల్లాల పరిధిలో గూగుల్‌ సంస్థ 1 గిగావాట్‌కు పైగా సామర్థ్యంతో మూడు చోట్ల డేటాసెంటర్లు ఏర్పాటు చేస్తోంది. గూగుల్‌ డేటా సెంటర్‌ కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తర్లువాడలో 266.6 ఎకరాలు, అడవివరంలో 160 ఎకరాలు, అనకాపల్లి జిల్లా రాంబిల్లి వద్ద 174.80 ఎకరాలను కేటాయించింది. ఈ మూడు డేటా సెంటర్లను 2028 నాటికి పూర్తి చేయాలని గూగుల్‌ లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకుంది. దేశంలో ఐటీ రంగాన్ని ఏలుతున్న హైదరాబాద్, బెంగళూరు, చెన్నై వంటి మహా నగరాల సరసన విశాఖను గూగుల్‌ డేటా సెంటర్‌ నిలపబోతోంది. ప్రస్తుతం విశాఖ జిల్లా ఆనందపురం మండలం తర్లువాడ గ్రామంలో గూగుల్ డేటా సెంటర్​కు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, గూగుల్ ప్రతినిధులతో కలిసి శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు. ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వాారా వీక్షిద్దాం. 

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

