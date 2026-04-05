LIVE : హైకోర్టు జోన్-2 భవన నిర్మాణ పనులకు శంకుస్థాపన - ప్రత్యక్షప్రసారం - HIGH COURT ZONE 2 CONSTRUCTION
Published : April 5, 2026 at 10:55 AM IST|
Updated : April 5, 2026 at 1:04 PM IST
High Court Zone-2 Building Construction Works Live : రంగారెడ్డి జిల్లా రాజేంద్రనగర్లో రాష్ట్ర హైకోర్టు జోన్-2 భవన నిర్మాణానికి సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్ శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ అపరేశ్కుమార్ సింగ్, ఇతర న్యాయమూర్తులు, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, అధికారులు పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకు సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్ నిన్ననే హైదరాబాద్కు విచ్చేశారు. శంషాబాద్ విమానాశ్రయం వద్ద హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ అపరేశ్కుమార్ సింగ్తో పాటు సీనియర్ న్యాయమూర్తి జస్టిస్ పి.శ్యాంకోశీ, ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి కె.రామకృష్ణారావు, ముఖ్యకార్యదర్శి శ్రీనివాసరాజు, రంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్ సి.నారాయణరెడ్డి తదితరులు ఆయనకు స్వాగతం పలికారు. అనంతరం సీజేఐ గౌరవార్థం శంషాబాద్లోని నోవాటెల్ హోటల్లో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన విందు కార్యక్రమానికి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి, హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ అపరేశ్కుమార్ సింగ్, ఇతర న్యాయమూర్తులు, అధికారులు హాజరయ్యారు. అత్యాధునిక వసతులతో బుద్వేలులో నిర్మిస్తున్న హైకోర్టు నూతన భవనం పనులు కొనసాగుతుండగా రెండోదశలో భాగంగా న్యాయమూర్తుల క్వార్టర్ల నిర్మాణానికి సీజేఐ సూర్యకాంత్ ఇవాళ శంకుస్థాపన చేశారు.
