ETV Bharat / Videos

LIVE : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 8వేల మహిళ సంఘాల భవనాలకు శంకుస్థాపన - ప్రత్యక్షప్రసారం - CM REVANTH REDDY LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
cm revanth reddy live (ETV Bhaart)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 25, 2026 at 5:02 PM IST

|

Updated : May 25, 2026 at 5:21 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 8వేల మహిళ సంఘాల భవనాల శంకుస్థాపన కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది. సచివాలయం నుంచి వర్చువల్‌గా సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, సీతక్క, శ్రీధర్‌బాబు, పొంగులేటి పాల్గొన్నారు. వ‌ర్చువ‌ల్‌గా స్వయం స‌హాయ‌క సంఘాల మ‌హిళ‌లు, కలెక్టర్లు, అధికారులు పాల్గొన్నారు. ఆడబిడ్డల ఆశీర్వాదంతో ప్రజా ప్రభుత్వం ఏర్పడిందని, వారి అభివృద్ధితోనే రాష్ట్రాభివృద్ధి చేస్తామని సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి తెలిపారు. 29 నెలల్లో మహిళల ఉచిత బస్సు ప్రయాణాలకు రూ.10 వేల కోట్లు ఆర్టీసీకి చెల్లించామన్నారు. తమ ప్రభుత్వం మహిళలకు ఉచిత బస్సు కల్పించడమే కాకుండా మహిళలను బస్సులకు యజమానులు చేశామని సీఎం గుర్తుచేశారు. ఏడాదికి రూ.20 వేల కోట్లు మహిళా సంఘాలకు ఇస్తామని చెప్పామని, అయితే రెండున్నర ఏళ్లలోనే మహిళా సంఘాలకు రూ.60 వేల కోట్లు ఇచ్చామని డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క తెలిపారు. గతంలో మహిళా సంఘాలకు రూ.5 లక్షల వరకే వడ్డీ లేని రుణాలు వచ్చేవని, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక వడ్డీ లేని రుణాలను రూ.5 లక్షల నుంచి రూ.10 లక్షలకు పెంచామన్నారు. మహిళా సంఘాలను ప్రభుత్వం ఎప్పుడూ ప్రోత్సహిస్తుందని భట్టి తెలిపారు. కోటి మంది మహిళలను కోటీశ్వరులను చేస్తామని భట్టి విక్రమార్క హామీ ఇచ్చారు. సచివాలయంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్​లో చూద్దాం.

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 8వేల మహిళ సంఘాల భవనాల శంకుస్థాపన కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది. సచివాలయం నుంచి వర్చువల్‌గా సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, సీతక్క, శ్రీధర్‌బాబు, పొంగులేటి పాల్గొన్నారు. వ‌ర్చువ‌ల్‌గా స్వయం స‌హాయ‌క సంఘాల మ‌హిళ‌లు, కలెక్టర్లు, అధికారులు పాల్గొన్నారు. ఆడబిడ్డల ఆశీర్వాదంతో ప్రజా ప్రభుత్వం ఏర్పడిందని, వారి అభివృద్ధితోనే రాష్ట్రాభివృద్ధి చేస్తామని సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి తెలిపారు. 29 నెలల్లో మహిళల ఉచిత బస్సు ప్రయాణాలకు రూ.10 వేల కోట్లు ఆర్టీసీకి చెల్లించామన్నారు. తమ ప్రభుత్వం మహిళలకు ఉచిత బస్సు కల్పించడమే కాకుండా మహిళలను బస్సులకు యజమానులు చేశామని సీఎం గుర్తుచేశారు. ఏడాదికి రూ.20 వేల కోట్లు మహిళా సంఘాలకు ఇస్తామని చెప్పామని, అయితే రెండున్నర ఏళ్లలోనే మహిళా సంఘాలకు రూ.60 వేల కోట్లు ఇచ్చామని డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క తెలిపారు. గతంలో మహిళా సంఘాలకు రూ.5 లక్షల వరకే వడ్డీ లేని రుణాలు వచ్చేవని, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక వడ్డీ లేని రుణాలను రూ.5 లక్షల నుంచి రూ.10 లక్షలకు పెంచామన్నారు. మహిళా సంఘాలను ప్రభుత్వం ఎప్పుడూ ప్రోత్సహిస్తుందని భట్టి తెలిపారు. కోటి మంది మహిళలను కోటీశ్వరులను చేస్తామని భట్టి విక్రమార్క హామీ ఇచ్చారు. సచివాలయంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్​లో చూద్దాం.

Last Updated : May 25, 2026 at 5:21 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

సీఎం రేవంత్​ లైవ్
TELANGANA CM LIVE
CM REVANTH ON SHGS
CM REVANTH REDDY LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

ETV Bharat Telangana holds a significant position in both Telugu-speaking states, Andhra Pradesh and Telangana. Building a strong presence in a specific region requires understanding the preferences and interests of the local population, ETV Bharat has successfully managed to do that in the state. Localised, original content that resonates with the culture, language, and aspirations of the people in the region plays a significant role in achieving this....view details

ఇలాంటి కథనాలు

PADMA AWARDS 2026 LIVE

LIVE : రాష్ట్రపతి భవన్​లో పద్మ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం - ప్రత్యక్షప్రసారం

May 25, 2026 at 5:03 PM IST
CM Revanth Reddy Yadagirigutta Tour Live

LIVE : యాదగిరిగుట్టలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పర్యటన - ప్రత్యక్షప్రసారం

May 23, 2026 at 9:12 AM IST
CM REVANTH REDDY PRESS MEET

LIVE : సచివాలయంలో కార్మికుల వేతనాలపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - ప్రత్యక్షప్రసారం

May 21, 2026 at 1:33 PM IST
CM REVANTH REDDY

LIVE : రాజీవ్​గాంధీ విగ్రహానికి సీఎం రేవంత్​రెడ్డి నివాళులు - ప్రత్యక్షప్రసారం

May 21, 2026 at 11:13 AM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.