LIVE : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 8వేల మహిళ సంఘాల భవనాలకు శంకుస్థాపన - ప్రత్యక్షప్రసారం - CM REVANTH REDDY LIVE
Published : May 25, 2026 at 5:02 PM IST|
Updated : May 25, 2026 at 5:21 PM IST
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 8వేల మహిళ సంఘాల భవనాల శంకుస్థాపన కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది. సచివాలయం నుంచి వర్చువల్గా సీఎం రేవంత్రెడ్డి ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, సీతక్క, శ్రీధర్బాబు, పొంగులేటి పాల్గొన్నారు. వర్చువల్గా స్వయం సహాయక సంఘాల మహిళలు, కలెక్టర్లు, అధికారులు పాల్గొన్నారు. ఆడబిడ్డల ఆశీర్వాదంతో ప్రజా ప్రభుత్వం ఏర్పడిందని, వారి అభివృద్ధితోనే రాష్ట్రాభివృద్ధి చేస్తామని సీఎం రేవంత్రెడ్డి తెలిపారు. 29 నెలల్లో మహిళల ఉచిత బస్సు ప్రయాణాలకు రూ.10 వేల కోట్లు ఆర్టీసీకి చెల్లించామన్నారు. తమ ప్రభుత్వం మహిళలకు ఉచిత బస్సు కల్పించడమే కాకుండా మహిళలను బస్సులకు యజమానులు చేశామని సీఎం గుర్తుచేశారు. ఏడాదికి రూ.20 వేల కోట్లు మహిళా సంఘాలకు ఇస్తామని చెప్పామని, అయితే రెండున్నర ఏళ్లలోనే మహిళా సంఘాలకు రూ.60 వేల కోట్లు ఇచ్చామని డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క తెలిపారు. గతంలో మహిళా సంఘాలకు రూ.5 లక్షల వరకే వడ్డీ లేని రుణాలు వచ్చేవని, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక వడ్డీ లేని రుణాలను రూ.5 లక్షల నుంచి రూ.10 లక్షలకు పెంచామన్నారు. మహిళా సంఘాలను ప్రభుత్వం ఎప్పుడూ ప్రోత్సహిస్తుందని భట్టి తెలిపారు. కోటి మంది మహిళలను కోటీశ్వరులను చేస్తామని భట్టి విక్రమార్క హామీ ఇచ్చారు. సచివాలయంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్లో చూద్దాం.
