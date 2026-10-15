గ్రామీణ మహిళలను లక్షపతి దీదిగా తీర్చిదిద్దాలి: గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 7:34 PM IST
Governor Abdul Nazeer at Saras Mela : కశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు 1,500 మంది మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలు తమ స్వయంకృషితో తయారు చేసిన హస్తకళలు, చేనేత వస్త్రాలు, సహజ సిద్ధమైన ఆహార ఉత్పత్తులు, సేంద్రీయ వస్తువులను సరస్ మేళాలో ప్రదర్శించడం అద్భుతమని గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్ కొనియాడారు. ఇది గ్రామీణ మహిళా ఉత్పాదకులకు, పట్టణ వినియోగదారులకు మధ్య బలమైన వారధిగా నిలుస్తుందని గవర్నర్ స్పష్టం చేశారు. కేవలం జీవనోపాధి కల్పనతో సరిపెట్టకుండా, ప్రతి గ్రామీణ మహిళా పారిశ్రామికవేత్తగా ఎదిగి 'లక్షపతి దీది' కావడమే ప్రభుత్వాల అంతిమ లక్ష్యమని గవర్నర్ ఉద్ఘాటించారు. రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ముతో కలిసి సరస్ మేళాను ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. మహిళా ఉత్పత్తులకు ఆధునిక సాంకేతికత, నాణ్యతా ప్రమాణాలు, సరికొత్త బ్రాండింగ్, ప్యాకింగ్, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సదుపాయాలను కల్పిస్తూ జాతీయ స్థాయి పోటీ ప్రపంచంలో నిలబెట్టాల్సిన అవసరం ఉందని అన్నారు. మహిళా సాధికారత అంటే మహిళలను బలవంతులుగా చేయడం కాదని వారిలో ఉన్న అపారమైన శక్తిని ప్రపంచం గుర్తించేలా చేయడమని గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ అభిప్రాయపడ్డారు.
Governor Abdul Nazeer at Saras Mela : కశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు 1,500 మంది మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలు తమ స్వయంకృషితో తయారు చేసిన హస్తకళలు, చేనేత వస్త్రాలు, సహజ సిద్ధమైన ఆహార ఉత్పత్తులు, సేంద్రీయ వస్తువులను సరస్ మేళాలో ప్రదర్శించడం అద్భుతమని గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్ కొనియాడారు. ఇది గ్రామీణ మహిళా ఉత్పాదకులకు, పట్టణ వినియోగదారులకు మధ్య బలమైన వారధిగా నిలుస్తుందని గవర్నర్ స్పష్టం చేశారు. కేవలం జీవనోపాధి కల్పనతో సరిపెట్టకుండా, ప్రతి గ్రామీణ మహిళా పారిశ్రామికవేత్తగా ఎదిగి 'లక్షపతి దీది' కావడమే ప్రభుత్వాల అంతిమ లక్ష్యమని గవర్నర్ ఉద్ఘాటించారు. రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ముతో కలిసి సరస్ మేళాను ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. మహిళా ఉత్పత్తులకు ఆధునిక సాంకేతికత, నాణ్యతా ప్రమాణాలు, సరికొత్త బ్రాండింగ్, ప్యాకింగ్, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సదుపాయాలను కల్పిస్తూ జాతీయ స్థాయి పోటీ ప్రపంచంలో నిలబెట్టాల్సిన అవసరం ఉందని అన్నారు. మహిళా సాధికారత అంటే మహిళలను బలవంతులుగా చేయడం కాదని వారిలో ఉన్న అపారమైన శక్తిని ప్రపంచం గుర్తించేలా చేయడమని గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ అభిప్రాయపడ్డారు.