Live: రాజధాని అమరావతిలో గణతంత్ర గణతంత్ర వేడుకలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - REPUBLIC DAY CELEBRATIONS LIVE
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 26, 2026 at 8:55 AM IST
Republic Day Celebrations in Amaravati : రాజధాని అమరావతిలో తొలిసారి 77వ గణతంత్ర వేడుకలకు వేదికైంది. రాయపూడి సమీపంలోని 22 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో గణతంత్ర వేడుకలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఉదయం 9 గంటలకు జాతీయ పతాకాన్ని గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్ ఆవిష్కరించారు. గణతంత్ర వేడుకలకు సీఎం చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు, మంత్రులు హాజరయ్యారు. గణతంత్ర వేడుకల్లో మొత్తం 13 వేల మంది పాల్గొనేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. మువ్వన్నెలతో ప్రేక్షకుల గ్యాలరీలను ఆకర్షణీయంగా అధికారులు తీర్చిదిద్దారు. పరేడ్ ప్రాంగణం వివిధ దళాల కవాతుకు సిద్ధంగా ఉంది. శకకటాల ప్రదర్శనకు అధికారులు రహదారి నిర్మించారు. అభివృద్ధి, సంక్షేమ పథకాలను ప్రతిబింబించేలా పలు శాఖలకు చెందిన 22 శకటాలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. రాజధానికి భూములిచ్చిన రైతుల కోసం ప్రభుత్వం ప్రత్యేక ఆహ్వానాలు పంపింది. రాజధాని రైతుల కోసం ప్రాంగణంలోనూ ప్రత్యేక గ్యాలరీ ఏర్పాటు చేశారు. ఆర్మీ, 2వ బెటాలియన్, సీఆర్పీఎఫ్, పోలీస్ సాయుధ దళాలు, ఎన్సీసీ బృందాలు పాల్గొన్నాయి. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
Republic Day Celebrations in Amaravati : రాజధాని అమరావతిలో తొలిసారి 77వ గణతంత్ర వేడుకలకు వేదికైంది. రాయపూడి సమీపంలోని 22 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో గణతంత్ర వేడుకలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఉదయం 9 గంటలకు జాతీయ పతాకాన్ని గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్ ఆవిష్కరించారు. గణతంత్ర వేడుకలకు సీఎం చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు, మంత్రులు హాజరయ్యారు. గణతంత్ర వేడుకల్లో మొత్తం 13 వేల మంది పాల్గొనేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. మువ్వన్నెలతో ప్రేక్షకుల గ్యాలరీలను ఆకర్షణీయంగా అధికారులు తీర్చిదిద్దారు. పరేడ్ ప్రాంగణం వివిధ దళాల కవాతుకు సిద్ధంగా ఉంది. శకకటాల ప్రదర్శనకు అధికారులు రహదారి నిర్మించారు. అభివృద్ధి, సంక్షేమ పథకాలను ప్రతిబింబించేలా పలు శాఖలకు చెందిన 22 శకటాలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. రాజధానికి భూములిచ్చిన రైతుల కోసం ప్రభుత్వం ప్రత్యేక ఆహ్వానాలు పంపింది. రాజధాని రైతుల కోసం ప్రాంగణంలోనూ ప్రత్యేక గ్యాలరీ ఏర్పాటు చేశారు. ఆర్మీ, 2వ బెటాలియన్, సీఆర్పీఎఫ్, పోలీస్ సాయుధ దళాలు, ఎన్సీసీ బృందాలు పాల్గొన్నాయి. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.