LIVE : లోక్​భవన్​లో గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ​ తేనీటి విందు - ప్రత్యక్షప్రసారం - AT HOME PROGRAMME LOK BHAVAN

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 26, 2026 at 5:16 PM IST

Governor at home programme in Lok Bhavan : గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని హైదరాబాద్​లోని గవర్నర్​ నివాసం లోక్​ భవన్‌లో ఎట్ హోం కార్యక్రమం జరుగుతోంది. గవర్నర్​ జిష్ణుదేవ్ వర్మ ఏర్పాటు చేసిన ఎట్‌ హోమ్ తేనీటి విందుకు డిప్యూటీ భట్టి విక్రమార్క, మంత్రులు, పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు హాజరయ్యారు. గవర్నర్‌ రిపబ్లిక్ డే ప్రసంగాన్ని తెలుగులో ప్రారంభించి అందరినీ ఆకట్టుకున్నారు. రాజ్యాంగం మనకు స్వేచ్ఛ, సమానత్వం ప్రసాదించిందని, భిన్నత్వంలో ఏకత్వం మన ప్రత్యేకత అని ఆయన కితాబిచ్చారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇటీవలే రైజింగ్‌ తెలంగాణ డాక్యుమెంట్‌ ఆవిష్కరించిందన్న ఆయన రైజింగ్‌ తెలంగాణ-2047లో సరికొత్త లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకుందని పేర్కొన్నారు. హైదరాబాద్‌ ఇమేజ్‌ను పెంచేలా తెలంగాణ రైజింగ్ డాక్యుమెంట్ ఉందని, రాష్ట్రాన్ని మూడు ఎకానమీ జోన్లుగా ప్రభుత్వం విభజించిన విషయాన్ని గుర్తుకుచేశారు. స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్, శాసనమండలి ఛైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి, మంత్రులు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, పొన్నం ప్రభాకర్ తదితరులు హాజరయ్యారు.

ETV Bharat Telangana Team

