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LIVE : లోక్​భవన్​లో గవర్నర్ శివప్రతాప్​శుక్లా ఎట్​హోం కార్యక్రమం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - AT HOME PROGRAMME IN TELANGANA

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AT Home Programme in Lok Bhavan (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 15, 2026 at 6:48 PM IST

|

Updated : August 15, 2026 at 7:14 PM IST

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AT Home Programme in Lok Bhavan : స్వాతంత్య్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని లోక్​భవన్​లో గవర్నర్​ శివప్రతాప్ ​శుక్లా ఎట్​హోం కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, పలు రాజకీయ పార్టీల నాయకులు, అధికారులు హాజరయ్యారు. అతిథులకు గవర్నర్ స్వాగతం పలికారు. అందరికీ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం, రిపబ్లిక్​ డే లాంటి ప్రత్యేక సందర్భాల్లో గవర్నర్ తేనీటి విందును ఏర్పాటు చేయడం అనేది చాలా ఏళ్లుగా ఆనవాయితీగా వస్తోంది. పంద్రాగస్టు సందర్బంగా ప్రస్తుత గవర్నర్ శివప్రతాప్​శుక్లా తేనీటి విందును ఏర్పాటు చేశారు. లోక్​భవన్​లో ఈ కార్యక్రమం అహ్లాదకరంగా సాగుతోంది. ఈ కార్యక్రమానికి వివిధ పార్టీలకు చెందిన నాయకులు, అధికారులు హాజరయ్యారు. మరోవైపు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. గవర్నర్​కు స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలను తెలియజేశారు. లోక్​భవన్​లో గవర్నర్​ ఎట్​హోం కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. 

AT Home Programme in Lok Bhavan : స్వాతంత్య్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని లోక్​భవన్​లో గవర్నర్​ శివప్రతాప్ ​శుక్లా ఎట్​హోం కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, పలు రాజకీయ పార్టీల నాయకులు, అధికారులు హాజరయ్యారు. అతిథులకు గవర్నర్ స్వాగతం పలికారు. అందరికీ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం, రిపబ్లిక్​ డే లాంటి ప్రత్యేక సందర్భాల్లో గవర్నర్ తేనీటి విందును ఏర్పాటు చేయడం అనేది చాలా ఏళ్లుగా ఆనవాయితీగా వస్తోంది. పంద్రాగస్టు సందర్బంగా ప్రస్తుత గవర్నర్ శివప్రతాప్​శుక్లా తేనీటి విందును ఏర్పాటు చేశారు. లోక్​భవన్​లో ఈ కార్యక్రమం అహ్లాదకరంగా సాగుతోంది. ఈ కార్యక్రమానికి వివిధ పార్టీలకు చెందిన నాయకులు, అధికారులు హాజరయ్యారు. మరోవైపు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. గవర్నర్​కు స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలను తెలియజేశారు. లోక్​భవన్​లో గవర్నర్​ ఎట్​హోం కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. 

Last Updated : August 15, 2026 at 7:14 PM IST

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TAGGED:

AT HOME PROGRAMME LOK BHAVAN
GOVERNOR AT HOME PROGRAMMME LIVE
గవర్నర్​ తేనీటి విందు లైవ్
AT HOME PROGRAMME IN TELANGANA
AT HOME PROGRAMME LOK BHAVAN

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