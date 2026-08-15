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Live: ఏపీ లోక్​​భవన్​లో ఎట్​ హోమ్​ కార్యక్రమం - ప్రత్యక్షప్రసారం - AT HOME PROGRAMM LIVE

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At Home Programm at Raj Bhavan live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 15, 2026 at 5:08 PM IST

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Updated : August 15, 2026 at 5:59 PM IST

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At Home Programm at Raj Bhavan live : 80వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవాన్ని పురష్కరించుకుని విజయవాడ లోక్​​ భవన్‌లో రాష్ట్ర గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ ఎట్ హోం కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, న్యాయమూర్తులు, రాష్ట్ర మంత్రులు, ఎంఎల్ఏలు, అధికారులు, పలువురు ప్రజా ప్రతినిధులు, ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ స్వయంగా ఆహ్వానితులను ఆత్మీయంగా పలకరించారు. ఎట్ హోమ్ వేడుకలో పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబుకు రాష్ట్ర గవర్నర్ ఎస్. అబ్దుల్ నజీర్ సాదరంగా ఆహ్వానం పలికారు. గవర్నర్ ఎస్.అబ్దుల్ నజీర్ ముఖ్యమంత్రి, ఇతర ప్రముఖులతో కలిసి ఆత్మీయంగా సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా గవర్నర్ దంపతులు అతిథులకు తేనేటి విందు ఇచ్చారు. ఎట్ హోమ్​కు వచ్చిన అతిథులందరినీ గవర్నర్ స్వయంగా పలకరిస్తూ, శుభాకాంక్షలు తెలియజేయడంతో లోక్ భవన్ ప్రాంగణంలో కోలాహల వాతావరణం నెలకొంది. ప్రస్తుతం ఎట్ హోం కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. 

At Home Programm at Raj Bhavan live : 80వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవాన్ని పురష్కరించుకుని విజయవాడ లోక్​​ భవన్‌లో రాష్ట్ర గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ ఎట్ హోం కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, న్యాయమూర్తులు, రాష్ట్ర మంత్రులు, ఎంఎల్ఏలు, అధికారులు, పలువురు ప్రజా ప్రతినిధులు, ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ స్వయంగా ఆహ్వానితులను ఆత్మీయంగా పలకరించారు. ఎట్ హోమ్ వేడుకలో పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబుకు రాష్ట్ర గవర్నర్ ఎస్. అబ్దుల్ నజీర్ సాదరంగా ఆహ్వానం పలికారు. గవర్నర్ ఎస్.అబ్దుల్ నజీర్ ముఖ్యమంత్రి, ఇతర ప్రముఖులతో కలిసి ఆత్మీయంగా సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా గవర్నర్ దంపతులు అతిథులకు తేనేటి విందు ఇచ్చారు. ఎట్ హోమ్​కు వచ్చిన అతిథులందరినీ గవర్నర్ స్వయంగా పలకరిస్తూ, శుభాకాంక్షలు తెలియజేయడంతో లోక్ భవన్ ప్రాంగణంలో కోలాహల వాతావరణం నెలకొంది. ప్రస్తుతం ఎట్ హోం కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. 

Last Updated : August 15, 2026 at 5:59 PM IST

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AT HOME PROGRAMM LIVE

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