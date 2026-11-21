85శాతం వైకల్యం ఉన్నా అందని పెన్షన్
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 21, 2026 at 5:11 PM IST
జగిత్యాల జిల్లా మెట్పల్లి పురపాలక పరిధిలోని 15వ వార్డుకు చెందిన వన్నెల నర్సయ్య (65) పక్షవాతంతో ఆరేళ్ల క్రితం మంచానికి పరిమితమయ్యాడు. ఈ వృద్ధునికి వైద్య పరీక్షల్లో 85% వైకల్యం ఉన్నట్లు నిర్ధారణ అయినప్పటికీ పింఛన్ అందడం లేదని కుటుంబ సభ్యులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గత రెండు నెలల క్రితం పింఛను కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న తరువాత పురపాలక అధికారులు తనిఖీ చేశారు. వృద్ధుని దరఖాస్తు ఫారాన్ని ఆన్లైన్ చేసిన అధికారులు ఎలిజిబులిటీ వచ్చిందని తెలపడంతో ఆ కుటుంబం సంబరపడింది. అయితే విడుదలైనన పింఛన్ల లబ్ధిదారుల జాబితాలో నర్సయ్య పేరు లేకపోవడంతో కుటుంబ సభ్యులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ విషయంపై ఈనాడు, ఈటీవీ భారత్ పురపాలక కమిషనర్ శ్రీనివాస్ గౌడ్ను సంప్రదించగా సాంకేతిక లోపంతో అలా జరిగిందని వెంటనే ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లి వృద్ధునికి పింఛన్ వచ్చేలా ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తామని తెలిపారు. వీలైనంత త్వరగా తమ పింఛను మంజూరు చేయాలని నర్సయ్య కోరుతున్నాడు.
జగిత్యాల జిల్లా మెట్పల్లి పురపాలక పరిధిలోని 15వ వార్డుకు చెందిన వన్నెల నర్సయ్య (65) పక్షవాతంతో ఆరేళ్ల క్రితం మంచానికి పరిమితమయ్యాడు. ఈ వృద్ధునికి వైద్య పరీక్షల్లో 85% వైకల్యం ఉన్నట్లు నిర్ధారణ అయినప్పటికీ పింఛన్ అందడం లేదని కుటుంబ సభ్యులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గత రెండు నెలల క్రితం పింఛను కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న తరువాత పురపాలక అధికారులు తనిఖీ చేశారు. వృద్ధుని దరఖాస్తు ఫారాన్ని ఆన్లైన్ చేసిన అధికారులు ఎలిజిబులిటీ వచ్చిందని తెలపడంతో ఆ కుటుంబం సంబరపడింది. అయితే విడుదలైనన పింఛన్ల లబ్ధిదారుల జాబితాలో నర్సయ్య పేరు లేకపోవడంతో కుటుంబ సభ్యులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ విషయంపై ఈనాడు, ఈటీవీ భారత్ పురపాలక కమిషనర్ శ్రీనివాస్ గౌడ్ను సంప్రదించగా సాంకేతిక లోపంతో అలా జరిగిందని వెంటనే ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లి వృద్ధునికి పింఛన్ వచ్చేలా ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తామని తెలిపారు. వీలైనంత త్వరగా తమ పింఛను మంజూరు చేయాలని నర్సయ్య కోరుతున్నాడు.