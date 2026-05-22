నిరుద్యోగులకు శుభవార్త - 'ఒక జిల్లా-ఒక నైపుణ్య విజన్‌'తో ఇక స్థానికంగానే జాబ్స్‌ - ONE DISTRICT ONE SKILL VISION IN AP

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 22, 2026 at 7:10 PM IST

One District - One Skill Vision Andhra Pradesh : చదువుకు తగ్గ ఉద్యోగం దొరకక, దొరికిన పని నచ్చక యువత ఏటా పక్క రాష్ట్రాలకు ఎందుకు వలస వెళ్తోంది? నైపుణ్యాలు లేకనా! అవకాశాల కొరతనా! ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానమే 'ఒక జిల్లా-ఒక నైపుణ్య విజన్‌'. ప్రతి జిల్లాను ఒక ఎంప్లాయ్‌మెంట్‌ హబ్‌గా మార్చేందుకు ఏపీ ప్రభుత్వం వేసిన అతిపెద్ద అడుగు ఇది. ఈ వినూత్న కార్యక్రమం ద్వారా యువతకు శిక్షణతో పాటు, ఉపాధి కల్పించేందుకు కార్యచరణ సిద్ధం చేసింది. మరి జిల్లాల్లో స్థానికంగా ఉపాధి కల్పించే రంగాలేవి.? రాబోయే 3 ఏళ్లల్లో వీటిలో ఎన్ని ఉద్యోగాలు వస్తాయి.? అనే విషయాలు నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ ఎగ్జిక్యూటివ్‌ డైరెక్టర్‌ మనోహర్‌ వెల్లడించారు.  

"రాష్ట్రంలోని ప్రతి జిల్లాకు ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. ప్రతి జిల్లాలో వనరులు, అక్కడికి వచ్చే అవకాశాలు వేరుగా ఉంటాయి. అందుకే 'ఒక జిల్లా-ఒక నైపుణ్య విజన్‌'ను తీసుకువచ్చాం. దీంతో రాష్ట్రంలోని నిరుద్యోగ యువతకు శిక్షణ ఇవ్వడమే కాకుండా, వారికి మంచి కంపెనీల్లో ఉద్యోగాలు ఇప్పించేందుకు ప్రణాళికను తయారుచేశాం. ఇది యువత జీవితాల్లో గొప్ప మార్పు తెస్తుందని ఆశిస్తున్నాం." - మనోహర్‌, రాష్ట్ర నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ ఎగ్జిక్యూటివ్‌ డైరెక్టర్‌

