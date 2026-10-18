LIVE : హైదరాబాద్లో సద్దుల బతుకమ్మ వేడుకలు - ప్రత్యక్షప్రసారం
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Published : October 18, 2026 at 5:59 PM IST
Hyderabad Batukamma LIVE : రాజధానిలో సద్దుల బతుకమ్మ వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. హైదరాబాద్ అమరవీరుల స్థూపం నుంచి ట్యాంక్ బండ్ వరకు మహిళలు ర్యాలీగా తరలివచ్చి ట్యాంక్ బండ్పై బతుకమ్మ ఆడుతున్నారు. వేడుకలకు గవర్నర్తో పాటు సినీతారలు విజయ్-రష్మిక దంపతులు హాజరయ్యారు. పెత్రమాస రోజు ప్రారంభమయ్యే బతుకమ్మ వేడుకల్లో ఆఖరి రోజున జరిగే సద్దుల బతుకమ్మ వేడుకలను ప్రభుత్వం ఘనంగా నిర్వహిస్తోంది. సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి ట్యాంక్బండ్పై సద్దుల బతుకమ్మ వేడుకలు ప్రారంభమయ్యాయి. సుమారు 1000 బతుకమ్మలతో మహిళలు అమరవీరుల స్థూపం నుంచి ట్యాంక్బండ్ వరకు భారీ ప్రదర్శన చేశారు. కార్యక్రమంలో 700 మంది జానపద కళాకారులు పాల్గొని పేరిణి, గుస్సాడీ, ఒగ్గుడోలు, డప్పు విన్యాసాలు చేశారు. లేజర్ షో, టపాసుల వెలుగుల మధ్య ఈ వేడుకలను ప్రభుత్వం వైభవంగా నిర్వహిస్తోంది. ట్యాంక్ బండ్ వద్ద జరుగుతున్న సద్దుల బతుకమ్మ వేడుకలను ఇప్పుడు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
Hyderabad Batukamma LIVE : రాజధానిలో సద్దుల బతుకమ్మ వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. హైదరాబాద్ అమరవీరుల స్థూపం నుంచి ట్యాంక్ బండ్ వరకు మహిళలు ర్యాలీగా తరలివచ్చి ట్యాంక్ బండ్పై బతుకమ్మ ఆడుతున్నారు. వేడుకలకు గవర్నర్తో పాటు సినీతారలు విజయ్-రష్మిక దంపతులు హాజరయ్యారు. పెత్రమాస రోజు ప్రారంభమయ్యే బతుకమ్మ వేడుకల్లో ఆఖరి రోజున జరిగే సద్దుల బతుకమ్మ వేడుకలను ప్రభుత్వం ఘనంగా నిర్వహిస్తోంది. సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి ట్యాంక్బండ్పై సద్దుల బతుకమ్మ వేడుకలు ప్రారంభమయ్యాయి. సుమారు 1000 బతుకమ్మలతో మహిళలు అమరవీరుల స్థూపం నుంచి ట్యాంక్బండ్ వరకు భారీ ప్రదర్శన చేశారు. కార్యక్రమంలో 700 మంది జానపద కళాకారులు పాల్గొని పేరిణి, గుస్సాడీ, ఒగ్గుడోలు, డప్పు విన్యాసాలు చేశారు. లేజర్ షో, టపాసుల వెలుగుల మధ్య ఈ వేడుకలను ప్రభుత్వం వైభవంగా నిర్వహిస్తోంది. ట్యాంక్ బండ్ వద్ద జరుగుతున్న సద్దుల బతుకమ్మ వేడుకలను ఇప్పుడు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.