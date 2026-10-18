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LIVE : హైదరాబాద్​లో సద్దుల బతుకమ్మ వేడుకలు - ప్రత్యక్షప్రసారం

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హైదరాబాద్​లో సద్దుల బతుకమ్మ వేడుకలు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 18, 2026 at 5:59 PM IST

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Hyderabad Batukamma LIVE : రాజధానిలో సద్దుల బతుకమ్మ వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. హైదరాబాద్‌ అమరవీరుల స్థూపం నుంచి ట్యాంక్ బండ్ వరకు మహిళలు ర్యాలీగా తరలివచ్చి ట్యాంక్ బండ్‌పై బతుకమ్మ ఆడుతున్నారు. వేడుకలకు గవర్నర్‌తో పాటు సినీతారలు విజయ్‌-రష్మిక దంపతులు హాజరయ్యారు. పెత్రమాస రోజు ప్రారంభమయ్యే బతుకమ్మ వేడుకల్లో ఆఖరి రోజున జరిగే సద్దుల బతుకమ్మ వేడుకలను ప్రభుత్వం ఘనంగా నిర్వహిస్తోంది. సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి ట్యాంక్​బండ్‌పై సద్దుల బతుకమ్మ వేడుకలు ప్రారంభమయ్యాయి. సుమారు 1000 బతుకమ్మలతో మహిళలు అమరవీరుల స్థూపం నుంచి ట్యాంక్​బండ్ వరకు భారీ ప్రదర్శన చేశారు. కార్యక్రమంలో 700 మంది జానపద కళాకారులు పాల్గొని పేరిణి, గుస్సాడీ, ఒగ్గుడోలు, డప్పు విన్యాసాలు చేశారు. లేజర్ షో, టపాసుల వెలుగుల మధ్య ఈ వేడుకలను ప్రభుత్వం వైభవంగా నిర్వహిస్తోంది. ట్యాంక్ బండ్ వద్ద జరుగుతున్న సద్దుల బతుకమ్మ వేడుకలను ఇప్పుడు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

Hyderabad Batukamma LIVE : రాజధానిలో సద్దుల బతుకమ్మ వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. హైదరాబాద్‌ అమరవీరుల స్థూపం నుంచి ట్యాంక్ బండ్ వరకు మహిళలు ర్యాలీగా తరలివచ్చి ట్యాంక్ బండ్‌పై బతుకమ్మ ఆడుతున్నారు. వేడుకలకు గవర్నర్‌తో పాటు సినీతారలు విజయ్‌-రష్మిక దంపతులు హాజరయ్యారు. పెత్రమాస రోజు ప్రారంభమయ్యే బతుకమ్మ వేడుకల్లో ఆఖరి రోజున జరిగే సద్దుల బతుకమ్మ వేడుకలను ప్రభుత్వం ఘనంగా నిర్వహిస్తోంది. సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి ట్యాంక్​బండ్‌పై సద్దుల బతుకమ్మ వేడుకలు ప్రారంభమయ్యాయి. సుమారు 1000 బతుకమ్మలతో మహిళలు అమరవీరుల స్థూపం నుంచి ట్యాంక్​బండ్ వరకు భారీ ప్రదర్శన చేశారు. కార్యక్రమంలో 700 మంది జానపద కళాకారులు పాల్గొని పేరిణి, గుస్సాడీ, ఒగ్గుడోలు, డప్పు విన్యాసాలు చేశారు. లేజర్ షో, టపాసుల వెలుగుల మధ్య ఈ వేడుకలను ప్రభుత్వం వైభవంగా నిర్వహిస్తోంది. ట్యాంక్ బండ్ వద్ద జరుగుతున్న సద్దుల బతుకమ్మ వేడుకలను ఇప్పుడు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

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TAGGED:

SADDULA BATHUKAMMA LIVE
సద్దుల బతుకమ్మ వేడుకలు హైదరాబాద్​
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