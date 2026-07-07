ETV Bharat / Videos

రాములవారికి కోటి గోటి తలంబ్రాలు - అచ్యుతాపురంలో క్రతువు ప్రారంభం - GOTI TALAMBRALU FOR SRI RAMA NAVAMI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
రాములవారికి కోటి గోటి తలంబ్రాలు - అచ్యుతాపురంలో వరి సాగు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 7, 2026 at 6:23 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Goti Talambralu For Sri Rama Navami: ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రాలు భద్రాచలం, ఒంటిమిట్ట, అయోధ్యలలో శ్రీరామనవమికి నిర్వహించే సీతారాముల కల్యాణానికి గోటితో ఒలిచిన కోటి తలంబ్రాలను సిద్ధం చేసే క్రతువు మొదలైంది. తూర్పుగోదావరి జిల్లా గోకవరం మండలంలోని అచ్యుతాపురంలో వరి సాగును భక్తులు ప్రారంభించారు. భద్రాచలం రాముల వారి సన్నిధిలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన వరి విత్తనాలను కోరుకొండ శ్రీకృష్ణచైతన్య సంఘం అధ్యక్షుడు కల్యాణం అప్పారావు ఆధ్వర్యంలో గ్రామానికి తీసుకొచ్చారు. శ్రీరాముడు, ఆంజనేయుడు, అంగదుడు, సుగ్రీవుడు, జాంబవంతుడు వేషధారణలతో రామనామ సంకీర్తనలతో పొలాన్ని నాగలితో దున్నుతూ సాగును ప్రారంభించారు.

అనంతరం అప్పారావు మాట్లాడుతూ ఏటా కోటి తలంబ్రాలను సిద్ధం చేస్తున్నామని, ఇక్కడ పండిన ధాన్యాన్ని వివిధ ప్రాంతాల్లోని భక్తులకు అందించి గోటితో ఒలిపించి భద్రాచలం, ఒంటిమిట్ట, అయోధ్యలకు పంపిస్తున్నామన్నారు. శ్రీరామ నవమి సందర్భంగా సీతారాముల కల్యాణంలో ఉపయోగించే అత్యంత పవిత్రమైన తలంబ్రాలు. భక్తులు భక్తిశ్రద్ధలతో బియ్యాన్ని గోళ్లతో ఒలిచి వీటిని తయారు చేస్తారు. 

Goti Talambralu For Sri Rama Navami: ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రాలు భద్రాచలం, ఒంటిమిట్ట, అయోధ్యలలో శ్రీరామనవమికి నిర్వహించే సీతారాముల కల్యాణానికి గోటితో ఒలిచిన కోటి తలంబ్రాలను సిద్ధం చేసే క్రతువు మొదలైంది. తూర్పుగోదావరి జిల్లా గోకవరం మండలంలోని అచ్యుతాపురంలో వరి సాగును భక్తులు ప్రారంభించారు. భద్రాచలం రాముల వారి సన్నిధిలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన వరి విత్తనాలను కోరుకొండ శ్రీకృష్ణచైతన్య సంఘం అధ్యక్షుడు కల్యాణం అప్పారావు ఆధ్వర్యంలో గ్రామానికి తీసుకొచ్చారు. శ్రీరాముడు, ఆంజనేయుడు, అంగదుడు, సుగ్రీవుడు, జాంబవంతుడు వేషధారణలతో రామనామ సంకీర్తనలతో పొలాన్ని నాగలితో దున్నుతూ సాగును ప్రారంభించారు.

అనంతరం అప్పారావు మాట్లాడుతూ ఏటా కోటి తలంబ్రాలను సిద్ధం చేస్తున్నామని, ఇక్కడ పండిన ధాన్యాన్ని వివిధ ప్రాంతాల్లోని భక్తులకు అందించి గోటితో ఒలిపించి భద్రాచలం, ఒంటిమిట్ట, అయోధ్యలకు పంపిస్తున్నామన్నారు. శ్రీరామ నవమి సందర్భంగా సీతారాముల కల్యాణంలో ఉపయోగించే అత్యంత పవిత్రమైన తలంబ్రాలు. భక్తులు భక్తిశ్రద్ధలతో బియ్యాన్ని గోళ్లతో ఒలిచి వీటిని తయారు చేస్తారు. 

For All Latest Updates

TAGGED:

SRI RAMA NAVAMI 2027
GOTI TALAMBRALU SPECIALITY
1 CRORE GOTI TALAMBRALU
GOTI TALAMBRALU FOR SRI RAMA NAVAMI
GOTI TALAMBRALU FOR SRI RAMA NAVAMI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

ETV Bharat is headquartered in Hyderabad. It holds a very strong position in both the Telugu states. The reach of ETV Bharat Andhra Pradesh has been maximum because of its unique stories. It also has a strong presence in the state and is capable of reaching out to the maximum number of people....view details

ఇలాంటి కథనాలు

Nandyala Fast Food Center Creazy Offer

రూపాయికే ఎగ్​రైస్​ - రూ.2కే ప్లేట్​ గోబీ - ఎగబడ్డ జనం

July 7, 2026 at 3:51 PM IST
3 Additional Judges Sworn in AP High Court

హైకోర్టులో ముగ్గురు అదనపు న్యాయమూర్తుల ప్రమాణ స్వీకారం

July 6, 2026 at 3:40 PM IST
Leopard Attempts to Enter House in Venkatapuram

ఇంట్లోకి చొరబడేందుకు చిరుత యత్నం - సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డైన దృశ్యాలు

July 5, 2026 at 3:40 PM IST
116 Year Old Climbs Alipiri

శ్రీవారిపై అపార భక్తి - 116 ఏళ్ల వయసులో అలిపిరి మెట్లు ఎక్కిన బామ్మ

July 4, 2026 at 7:04 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.