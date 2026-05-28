లోకేశ్‌ మమ్మల్ని పరుగెత్తిస్తున్నారు - ఆ స్పీడ్ అందుకోలేకపోతున్నాం: గోరంట్ల బుచ్చయ్య చౌదరి - BUTCHAIAH CHOWDARY ON LOKESH

లోకేశ్‌పై చంద్రబాబుకు బుచ్చయ్య చౌదరి ఫిర్యాదు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 28, 2026 at 7:25 PM IST

Gorantla Funny Complaint on Lokesh : మంగళగిరిలో మహానాడు వేదికగా మంత్రి లోకేశ్‌పై టీడీపీ సీనియర్ నేత, ఎమ్మెల్యే గోరంట్ల బుచ్చయ్య చౌదరి సరదా వ్యాఖ్యలు చేశారు. లోకేశ్‌ మమ్మల్ని పరుగెత్తిస్తున్నారని చెప్పారు. ఆయన స్పీడ్‌ అందుకోవడం తమ వల్ల కావడం లేదన్నారు. తమను ఈ వయసులో టెక్నాలజీ నేర్చుకోవాలని చెబుతున్నారని పేర్కొన్నారు. దీంతో టెక్నాలజీ నేర్చుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చిందన్నారు. ఈ మేరకు లోకేశ్​పై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకు సరదాగా ఫిర్యాదు చేశారు. 

గోరంట్ల మాటలకు లోకేశ్‌ సహా చంద్రబాబు నవ్వుకున్నారు. రాష్ట్రంలో ఏడు సంవత్సరాల్లో మార్పు చూస్తున్నామని గోరంట్ల బుచ్చయ్య చౌదరి తెలిపారు. దార్శినిక నేత చంద్రబాబు కడుపున పుట్టిన లోకేశ్ రాష్ట్రానికి దిక్సూచి అవుతాడని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. పులి కడుపున పులే పుడుతుందని చెప్పారు. పెద్ద పులి సాధువు, చిన్న పులి ఉగ్ర నరసింహం ఇదే తేడా అని చెప్పారు. ఈ ఉగ్ర నరసింహం దెబ్బకు ప్రతిపక్షం గొడ్డలి పార్టీ పరార్ అయిందని వ్యాఖ్యానించారు. ఈ క్రమంలోనే ఎన్టీఆర్ కు భారతరత్న ఇవ్వాలంటూ కేంద్రంపై ఒత్తిడి తేవాలని కోరారు.  ఈ మేరకు సీఎం చంద్రబాబుకు విజ్ఞప్తి చేశారు. 

