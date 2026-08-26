'లేస్ ప్యాకెట్ ఇవ్వండి' - మహిళ మెడలో నుంచి బంగారు ఆభరణాలు దోచుకుని పరారీ
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 26, 2026 at 8:11 PM IST
Gold Jewelry Stolen from Woman In Nellore District: నెల్లూరు జిల్లా పొదలకూరు మండలంలోని మర్రిపల్లి గ్రామంలో ఓ మహిళ మెడలో నుంచి నాలుగు సవర్ల బంగారు గొలుసును దొంగలు లాక్కెళ్లారు. బాధితురాలు రమాదేవి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం ఆమె దుకాణంలో ఉండగా ఇద్దరు బైక్పై వచ్చారు. వారిలో ఒకరు బైక్ పైనే ఉండగా మరొకరు వచ్చి సిగరెట్లు, వాటర్ ప్యాకెట్లు అడిగి తీసుకున్నారు. ఆ తర్వాత లేస్ ప్యాకెట్ అడిగారు. ఆమె లేస్ ప్యాకెట్ తీసి ఇచ్చేలోగా మెడలో ఉన్న 32 గ్రాముల పుస్తెలతాడు, కాసులను దుండగులు లాక్కొని బైక్పై పరారయ్యారు. వెంటనే నిందితుల కోసం గాలించినా ఫలితం దక్కలేదు. చోరీకి గురైన బంగారం విలువ సుమారు రూ. 5 లక్షలు ఉంటుందని బాధితురాలు తెలిపారు. బాధితురాలు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. దుండగుల కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. పొదలకూరు సీఐ వెంకట్రావు, ఎస్సై శివ రాకేష్లు ఘటనా స్థలాన్ని సందర్శించి కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.
Gold Jewelry Stolen from Woman In Nellore District: నెల్లూరు జిల్లా పొదలకూరు మండలంలోని మర్రిపల్లి గ్రామంలో ఓ మహిళ మెడలో నుంచి నాలుగు సవర్ల బంగారు గొలుసును దొంగలు లాక్కెళ్లారు. బాధితురాలు రమాదేవి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం ఆమె దుకాణంలో ఉండగా ఇద్దరు బైక్పై వచ్చారు. వారిలో ఒకరు బైక్ పైనే ఉండగా మరొకరు వచ్చి సిగరెట్లు, వాటర్ ప్యాకెట్లు అడిగి తీసుకున్నారు. ఆ తర్వాత లేస్ ప్యాకెట్ అడిగారు. ఆమె లేస్ ప్యాకెట్ తీసి ఇచ్చేలోగా మెడలో ఉన్న 32 గ్రాముల పుస్తెలతాడు, కాసులను దుండగులు లాక్కొని బైక్పై పరారయ్యారు. వెంటనే నిందితుల కోసం గాలించినా ఫలితం దక్కలేదు. చోరీకి గురైన బంగారం విలువ సుమారు రూ. 5 లక్షలు ఉంటుందని బాధితురాలు తెలిపారు. బాధితురాలు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. దుండగుల కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. పొదలకూరు సీఐ వెంకట్రావు, ఎస్సై శివ రాకేష్లు ఘటనా స్థలాన్ని సందర్శించి కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.