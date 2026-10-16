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శ్రీకాళహస్తిలో వైభవంగా నవరాత్రి ఉత్సవాలు - ఆశ్వాసుర వధ అలంకరణలో అమ్మవారు

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శ్రీకాళహస్తిలో వైభవంగా నవరాత్రి ఉత్సవాలు - ఆశ్వాసుర వధ అలంకరణలో అమ్మవారు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 16, 2026 at 1:41 PM IST

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Navaratri Celebrations at Srikalahasti : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దసరా శరన్నవరాత్రులు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ఉత్సవాల్లో భాగంగా వేర్వేరు చోట్ల అమ్మవార్లను విశేషంగా అలంకరిస్తున్నారు. శరన్నవరాత్రుల ఉత్సవాలలో భాగంగా శ్రీకాళహస్తీశ్వర ఆలయంలోని వెలసిన శ్రీ జ్ఞాన ప్రసూనాంబికాదేవి ఆశ్వాసుర వధ అలంకరణలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. ముందుగా ఆలయంలోని అలంకార మండపం వద్ద వేద పండితుల మంత్రోచారణలతో అమ్మవారికి అభిషేకాలు, పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం ప్రత్యేకంగా అలంకరించిన దేవతా మూర్తిని ఆలయ ప్రాంగణంలో ఊరేగించారు. ఈ విశేష ఉత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని అధిక సంఖ్యలో భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు.

మరోవైపు కలియుగ వైకుంఠనాథుని నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల ఐదో రోజైన ఇవాళ స్వామి వారు ఉదయం మోహిని అవతారం, రాత్రికి గరుడ వాహన సేవలు జరగనున్నాయి. ప్రత్యేకించి వేంకటేశ్వరునికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన గరుడ వాహన సేవను వీక్షించేందుకు లక్షల సంఖ్యలో భక్తులు తిరుగిరులకు తరలివస్తున్నారు. స్వామివారు గరుత్మంతుడిని వాహనంగా చేసుకోని మాఢవీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తులకు దర్శనమివ్వనున్నారు.

Navaratri Celebrations at Srikalahasti : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దసరా శరన్నవరాత్రులు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ఉత్సవాల్లో భాగంగా వేర్వేరు చోట్ల అమ్మవార్లను విశేషంగా అలంకరిస్తున్నారు. శరన్నవరాత్రుల ఉత్సవాలలో భాగంగా శ్రీకాళహస్తీశ్వర ఆలయంలోని వెలసిన శ్రీ జ్ఞాన ప్రసూనాంబికాదేవి ఆశ్వాసుర వధ అలంకరణలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. ముందుగా ఆలయంలోని అలంకార మండపం వద్ద వేద పండితుల మంత్రోచారణలతో అమ్మవారికి అభిషేకాలు, పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం ప్రత్యేకంగా అలంకరించిన దేవతా మూర్తిని ఆలయ ప్రాంగణంలో ఊరేగించారు. ఈ విశేష ఉత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని అధిక సంఖ్యలో భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు.

మరోవైపు కలియుగ వైకుంఠనాథుని నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల ఐదో రోజైన ఇవాళ స్వామి వారు ఉదయం మోహిని అవతారం, రాత్రికి గరుడ వాహన సేవలు జరగనున్నాయి. ప్రత్యేకించి వేంకటేశ్వరునికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన గరుడ వాహన సేవను వీక్షించేందుకు లక్షల సంఖ్యలో భక్తులు తిరుగిరులకు తరలివస్తున్నారు. స్వామివారు గరుత్మంతుడిని వాహనంగా చేసుకోని మాఢవీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తులకు దర్శనమివ్వనున్నారు.

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TAGGED:

ఆశ్వాసుర వధ అలంకరణలో అమ్మవారు
ASHVA SURA VADHA ALANKARAM
DASARA NAVARATRI CELEBRATIONS
SRIKALAHASTISWARA TEMPLE
SRIKALAHASTI NAVARATRI CELEBRATIONS

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