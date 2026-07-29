మొదలైన గోదావరి పరుగు - ఎల్లంపల్లికి 56 వేల క్యూసెక్కుల వరద - GAYATRI PUMP HOUSE WATER LIFTING
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Published : July 29, 2026 at 8:35 PM IST
Godavari Water Lifting In Telangana : కరీంనగర్ జిల్లా రామడుగు మండలం గాయత్రి పంప్హౌస్ నుంచి గోదావరి జలాలు ఎత్తిపోతలను ప్రారంభించారు. ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టులో సుమారు 56 వేల క్యూసెక్కుల పైగా వరద వస్తుండటంతో నీటి నిల్వ పెరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు నుంచి నంది మేడారంలోని నంది పంప్హౌస్, లక్ష్మీపూర్లోని గాయత్రి పంప్హౌస్ల నుంచి ఎత్తిపోతలు చేపట్టారు. గాయత్రి పంప్ హౌస్లోని మూడు పంప్ సెట్ల ద్వారా సుమారు 10,500 క్యూసెక్కులను లిఫ్ట్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడి నుంచి ఎస్ఆర్ఎస్పీ వరద కాలువ ద్వారా నేరుగా మిడ్ మానేరులోకి గోదావరి జలాలు తరలిస్తున్నారు. నీటి ఎత్తిపోతలను పరిశీలించిన చొప్పదండి ఎమ్మెల్యే మేడిపల్లి సత్యం వర్షాలు కురవడం సంతోషకరమని తెలిపారు. గత ప్రభుత్వంతో సంబంధం లేకుండా రెండున్నర సంవత్సరాలు నీరిచ్చామని ఆయన ఆన్నారు. శ్రీపాద ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు ద్వారా నీరిచ్చామని చెప్పుకొచ్చారు. వరద కాలువలు, టన్నెల్స్ కట్టింది కాంగ్రెస్ హయాంలోనే అని గుర్తుచేశారు.
Godavari Water Lifting In Telangana : కరీంనగర్ జిల్లా రామడుగు మండలం గాయత్రి పంప్హౌస్ నుంచి గోదావరి జలాలు ఎత్తిపోతలను ప్రారంభించారు. ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టులో సుమారు 56 వేల క్యూసెక్కుల పైగా వరద వస్తుండటంతో నీటి నిల్వ పెరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు నుంచి నంది మేడారంలోని నంది పంప్హౌస్, లక్ష్మీపూర్లోని గాయత్రి పంప్హౌస్ల నుంచి ఎత్తిపోతలు చేపట్టారు. గాయత్రి పంప్ హౌస్లోని మూడు పంప్ సెట్ల ద్వారా సుమారు 10,500 క్యూసెక్కులను లిఫ్ట్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడి నుంచి ఎస్ఆర్ఎస్పీ వరద కాలువ ద్వారా నేరుగా మిడ్ మానేరులోకి గోదావరి జలాలు తరలిస్తున్నారు. నీటి ఎత్తిపోతలను పరిశీలించిన చొప్పదండి ఎమ్మెల్యే మేడిపల్లి సత్యం వర్షాలు కురవడం సంతోషకరమని తెలిపారు. గత ప్రభుత్వంతో సంబంధం లేకుండా రెండున్నర సంవత్సరాలు నీరిచ్చామని ఆయన ఆన్నారు. శ్రీపాద ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు ద్వారా నీరిచ్చామని చెప్పుకొచ్చారు. వరద కాలువలు, టన్నెల్స్ కట్టింది కాంగ్రెస్ హయాంలోనే అని గుర్తుచేశారు.