భద్రాచలంలో గోదావరి తగ్గుముఖం- 40 అడుగుల వద్ద ప్రవాహం
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Published : September 28, 2026 at 5:16 PM IST
Godavari Flood At Bhadrachalam : భద్రాచలంలో గోదావరి నీటిమట్టం క్రమంగా తగ్గుతోంది. ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి వస్తున్న వరద నీటితో భద్రాచలం వద్ద పెరిగిన గోదావరి నీటిమట్టం స్వల్పంగా తగ్గుతూ వస్తోంది. రెండు రోజుల నుంచి పెరుగుతూ వచ్చిన గోదావరి నీటిమట్టం ఆదివారం సాయంత్రానికి 42.9 అడుగుల వరకు పెరిగింది. అనంతరం క్రమంగా తగ్గుతూ వచ్చింది. సోమవారం ఉదయానికి 40 అడుగుల మేర గోదావరి నీటిమట్టం ప్రవహిస్తోంది. ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి వస్తున్న వరద నీరు తగ్గుముఖం పట్టడం వల్ల నదిలో ప్రవాహం క్రమంగా తగ్గుతోందని అధికారులు తెలుపుతున్నారు. భద్రాచలం వద్ద 43 అడుగులకు చేరితే మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక, 48 అడుగుల వద్ద రెండో హెచ్చరిక, 53 అడుగులు దాటితే మూడో హెచ్చరిక జారీ చేస్తారు. వరద పెరిగినప్పుడు బ్యాక్ వాటర్, కరకట్ట లోపలి డ్రైనేజీ వ్యవస్థల వల్ల భద్రాచలంలోని లోతట్టు కాలనీలు తరుచూ ముంపునకు గురవుతాయి. ఇప్పుడు నదిలో ప్రవాహం తగ్గడంతో అధికారులు, స్థానికులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
Godavari Flood At Bhadrachalam : భద్రాచలంలో గోదావరి నీటిమట్టం క్రమంగా తగ్గుతోంది. ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి వస్తున్న వరద నీటితో భద్రాచలం వద్ద పెరిగిన గోదావరి నీటిమట్టం స్వల్పంగా తగ్గుతూ వస్తోంది. రెండు రోజుల నుంచి పెరుగుతూ వచ్చిన గోదావరి నీటిమట్టం ఆదివారం సాయంత్రానికి 42.9 అడుగుల వరకు పెరిగింది. అనంతరం క్రమంగా తగ్గుతూ వచ్చింది. సోమవారం ఉదయానికి 40 అడుగుల మేర గోదావరి నీటిమట్టం ప్రవహిస్తోంది. ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి వస్తున్న వరద నీరు తగ్గుముఖం పట్టడం వల్ల నదిలో ప్రవాహం క్రమంగా తగ్గుతోందని అధికారులు తెలుపుతున్నారు. భద్రాచలం వద్ద 43 అడుగులకు చేరితే మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక, 48 అడుగుల వద్ద రెండో హెచ్చరిక, 53 అడుగులు దాటితే మూడో హెచ్చరిక జారీ చేస్తారు. వరద పెరిగినప్పుడు బ్యాక్ వాటర్, కరకట్ట లోపలి డ్రైనేజీ వ్యవస్థల వల్ల భద్రాచలంలోని లోతట్టు కాలనీలు తరుచూ ముంపునకు గురవుతాయి. ఇప్పుడు నదిలో ప్రవాహం తగ్గడంతో అధికారులు, స్థానికులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.