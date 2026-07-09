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గోదావరిలో జలకళ - గండిపోచమ్మ ఆలయంలోకి చేరిన నీళ్లు - GODAVARI RIVER WATER FLOW

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ఎగువ నుంచి వస్తున్న వరదతో గోదావరిలో జలకళ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 9, 2026 at 3:57 PM IST

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Godavari River Water Flow : నిన్నటిదాకా నీరు లేక వెలవెలబోయిన గోదావరి ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా జలకళ సంతరించుకుంటోంది. పై నుంచి వస్తున్న వర్షపునీటితో పోలవరం ప్రాజెక్టుకు వరద వచ్చి చేరుతోంది. వరద నీటి రాకతో దేవీపట్నం మండలంలోని గండిపోచమ్మ ఆలయం నీటమునిగింది. గండిపోచమ్మ అమ్మవారి పాదాలను వరద నీరు తాకింది. వరద తాకిడితో ఆలయాన్ని అధికారులు మూసివేశారు. అంతకంతకూ పెరుగుతోన్న వరద ప్రవాహంతో ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ వద్ద నీటిమట్టం పెరుగుతోంది. బ్యారేజీ గేట్లను ఎత్తి అధికారులు సముద్రంలోకి నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు. నిన్నటి వరకు గోదావరిలో నీరు లేక ఎడారిగా ఇసుక తిన్నెలతో కనిపించిన గోదావరి ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురిసిన వర్షాల కారణంగా నీటి కళ సంతరించుకుంది. ఎగుప్రాంతాలు కురిసిన వర్షాలకు అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా రావులపాలెంలోని గౌతమి వంతెన వద్ద గోదావరి ఉరకలేస్తోంది. ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ వద్ద నుంచి మిగుల జలాలను సముద్రంలోకి విడిచి పెట్టడంతో వరద నీటి ప్రవాహం కనిపిస్తుంది. 2000 మధ్య నీటి పరవళ్ల ఎంతో ఆకట్టుకుంటున్నాయి. 

Godavari River Water Flow : నిన్నటిదాకా నీరు లేక వెలవెలబోయిన గోదావరి ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా జలకళ సంతరించుకుంటోంది. పై నుంచి వస్తున్న వర్షపునీటితో పోలవరం ప్రాజెక్టుకు వరద వచ్చి చేరుతోంది. వరద నీటి రాకతో దేవీపట్నం మండలంలోని గండిపోచమ్మ ఆలయం నీటమునిగింది. గండిపోచమ్మ అమ్మవారి పాదాలను వరద నీరు తాకింది. వరద తాకిడితో ఆలయాన్ని అధికారులు మూసివేశారు. అంతకంతకూ పెరుగుతోన్న వరద ప్రవాహంతో ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ వద్ద నీటిమట్టం పెరుగుతోంది. బ్యారేజీ గేట్లను ఎత్తి అధికారులు సముద్రంలోకి నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు. నిన్నటి వరకు గోదావరిలో నీరు లేక ఎడారిగా ఇసుక తిన్నెలతో కనిపించిన గోదావరి ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురిసిన వర్షాల కారణంగా నీటి కళ సంతరించుకుంది. ఎగుప్రాంతాలు కురిసిన వర్షాలకు అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా రావులపాలెంలోని గౌతమి వంతెన వద్ద గోదావరి ఉరకలేస్తోంది. ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ వద్ద నుంచి మిగుల జలాలను సముద్రంలోకి విడిచి పెట్టడంతో వరద నీటి ప్రవాహం కనిపిస్తుంది. 2000 మధ్య నీటి పరవళ్ల ఎంతో ఆకట్టుకుంటున్నాయి. 

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TAGGED:

GODAVARI RIVER
గోదావరి నీటి జలాలు
AMBEDKAR KONASEEMA DISTRICT
DHAWALESHWARAM BARRAGE
GODAVARI RIVER WATER FLOW

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ETV Bharat Andhra Pradesh Team

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