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తెలంగాణలోని ప్రాజెక్టుల్లో జలకళ - భద్రాచలంలో గోదావరి

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తెలంగాణలోని ప్రాజెక్టుల్లో జలకళ - భద్రాచలంలో 43 అడుగులకు చేరిన గోదావరి (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 31, 2026 at 12:45 PM IST

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Godavari Flood Level in Telangana : తెలంగాణలో వర్షాభావం వల్ల మొన్నటి వరకు వెలవెలబోయిన ప్రాజెక్టులు, క్రమంగా జలకళను సంతరించుకుంటున్నాయి. మూడు రోజులుగా ఎగువన కురిసిన భారీ వర్షాలతో గోదావరి, కృష్ణా నదుల్లో నీరు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. మొన్నటి వరకు ఎండిపోయి ఎడారిగా మారిన పరిస్థితి నుంచి శ్రీరామసాగర్‌కు వరద  రావడంతో రైతన్నలు ఊపిరి పీల్చుకుంటున్నారు. అటు కృష్ణా నదిలో ముఖ్యమైన శ్రీశైలం సహా అన్ని ప్రాజెక్టులకు వరద ప్రవాహాలు ముమ్మరమయ్యాయి. భద్రాచలం వద్ద గోదావరి నది పరవళ్లు తొక్కుతోంది. 43 అడుగులకు చేరుకోవడంతో అధికారులు మొదటి ప్రమాద హెచ్చరికను జారీ చేశారు. ఎల్​నినో సంభవించిన నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలో కురుస్తున్న వర్షాలు, ఎగువ నుంచి  వెల్లువెత్తిన వరదతో పంటలకు కాస్త ఊరట కలుగుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు. గోదావరి నది ఉన్న శ్రీరామసాగర్​, కడెం, ఎల్లంపల్లి, సుందిళ్ల, అన్నారం, మేడిగడ్డ, సమ్మక్క సాగర్, సీతమ్మ సాగర్​ ప్రాజెక్టులకు భారీ వరద వస్తుండటంతో అన్ని ప్రాజెక్టుల గేట్లను ఎత్తి నీటిని దిగువకు వదులుతున్నారు.

Godavari Flood Level in Telangana : తెలంగాణలో వర్షాభావం వల్ల మొన్నటి వరకు వెలవెలబోయిన ప్రాజెక్టులు, క్రమంగా జలకళను సంతరించుకుంటున్నాయి. మూడు రోజులుగా ఎగువన కురిసిన భారీ వర్షాలతో గోదావరి, కృష్ణా నదుల్లో నీరు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. మొన్నటి వరకు ఎండిపోయి ఎడారిగా మారిన పరిస్థితి నుంచి శ్రీరామసాగర్‌కు వరద  రావడంతో రైతన్నలు ఊపిరి పీల్చుకుంటున్నారు. అటు కృష్ణా నదిలో ముఖ్యమైన శ్రీశైలం సహా అన్ని ప్రాజెక్టులకు వరద ప్రవాహాలు ముమ్మరమయ్యాయి. భద్రాచలం వద్ద గోదావరి నది పరవళ్లు తొక్కుతోంది. 43 అడుగులకు చేరుకోవడంతో అధికారులు మొదటి ప్రమాద హెచ్చరికను జారీ చేశారు. ఎల్​నినో సంభవించిన నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలో కురుస్తున్న వర్షాలు, ఎగువ నుంచి  వెల్లువెత్తిన వరదతో పంటలకు కాస్త ఊరట కలుగుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు. గోదావరి నది ఉన్న శ్రీరామసాగర్​, కడెం, ఎల్లంపల్లి, సుందిళ్ల, అన్నారం, మేడిగడ్డ, సమ్మక్క సాగర్, సీతమ్మ సాగర్​ ప్రాజెక్టులకు భారీ వరద వస్తుండటంతో అన్ని ప్రాజెక్టుల గేట్లను ఎత్తి నీటిని దిగువకు వదులుతున్నారు.

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TAGGED:

GODAVARI KRISHA RIVERS FLOOD LEVEL
GODAVARI FLOOD LEVEL IN TELANGANA
BHADRACHALAM FLOOD IN GODAVARI
భద్రాచలంలో గోదావరి
GODAVARI FLOOD IN BHADRACHALAM

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