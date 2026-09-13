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దయచేసి వినండి - ఇచ్చట దేవుళ్లున్నారు - చెత్త వేయరాదు!

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చెత్త నివారణకు యువకుల వినూత్న ఆలోచన (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 13, 2026 at 3:49 PM IST

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God Flexis Installed to Ambajipeta : ఖాళీ ప్రదేశాలు కనిపిస్తే చాలు ఇష్టానుసారంగా చెత్తాచెదారం వేసేస్తారు. రోడ్లకు ఇరువైపులా కాస్త గ్యాప్ కనిపించినా వ్యర్థాలు పడేస్తారు. దీంతో దుర్గంధం వెదజల్లడంతో పాటు రోగాలు ప్రబలుతాయి. మరోవైపు స్థానికులతో పాటు అటువైపు వెళ్లే వారికి కూడా తీవ్ర ఇబ్బందే. అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా అంబాజీపేట జయంతినగర్ కాలనీలోని లక్ష్మీగణపతి ఆలయ పరిసరాల్లోనూ ఇదే సమస్య. 

ఇప్పుడు వినాయక చవితి ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తుండటంతో భక్తులు ఎక్కువ మంది వస్తుంటారు. అందుకే చెత్త సమస్యకు అడ్డుకట్ట వేసేలా కొందరు యువకులు వినూత్న ఆలోచన చేశారు. రహదారుల చెంతన వ్యర్థాలు వేయకుండా భగవంతుడిపైనే భారం వేశారు. ఉద్యాన పరిశోధన కేంద్రానికి వెళ్లే మార్గంలో రోడ్డుకు రెండువైపులా శుభ్రం చేసి వివిధ రకాల దేవుళ్ల ఫ్లెక్సీలను ఏర్పాటు చేశారు. ఇచ్చట గుడి, ఇళ్లు ఉన్నందున చెత్త వేయరాదంటూ రాశారు. అతిక్రమించిన వారిపై చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. చెత్త నివారణకు యువకులు చేసిన ఆలోచన అదుర్స్ అంటూ యువకులను స్థానికులు మెచ్చుకుంటున్నారు.

God Flexis Installed to Ambajipeta : ఖాళీ ప్రదేశాలు కనిపిస్తే చాలు ఇష్టానుసారంగా చెత్తాచెదారం వేసేస్తారు. రోడ్లకు ఇరువైపులా కాస్త గ్యాప్ కనిపించినా వ్యర్థాలు పడేస్తారు. దీంతో దుర్గంధం వెదజల్లడంతో పాటు రోగాలు ప్రబలుతాయి. మరోవైపు స్థానికులతో పాటు అటువైపు వెళ్లే వారికి కూడా తీవ్ర ఇబ్బందే. అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా అంబాజీపేట జయంతినగర్ కాలనీలోని లక్ష్మీగణపతి ఆలయ పరిసరాల్లోనూ ఇదే సమస్య. 

ఇప్పుడు వినాయక చవితి ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తుండటంతో భక్తులు ఎక్కువ మంది వస్తుంటారు. అందుకే చెత్త సమస్యకు అడ్డుకట్ట వేసేలా కొందరు యువకులు వినూత్న ఆలోచన చేశారు. రహదారుల చెంతన వ్యర్థాలు వేయకుండా భగవంతుడిపైనే భారం వేశారు. ఉద్యాన పరిశోధన కేంద్రానికి వెళ్లే మార్గంలో రోడ్డుకు రెండువైపులా శుభ్రం చేసి వివిధ రకాల దేవుళ్ల ఫ్లెక్సీలను ఏర్పాటు చేశారు. ఇచ్చట గుడి, ఇళ్లు ఉన్నందున చెత్త వేయరాదంటూ రాశారు. అతిక్రమించిన వారిపై చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. చెత్త నివారణకు యువకులు చేసిన ఆలోచన అదుర్స్ అంటూ యువకులను స్థానికులు మెచ్చుకుంటున్నారు.

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AMBAJIPETA GARBAGE DUMPING FLEXIS
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