LIVE : విశాఖలో GMR-మాన్సాస్ ఎడ్యు సిటీ ప్రాజెక్టు ప్రారంభోత్సవం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - GMR MANASAS EDUCITY VIZAG LIVE
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 16, 2025 at 12:59 PM IST|
Updated : December 16, 2025 at 1:41 PM IST
GMR Manasas Educity Project Launched At Vizag LIVE : విశాఖలో జీఎంఆర్-మాన్సాస్ ఎడ్యు సిటీ ప్రాజెక్టు ప్రారంభోత్సవంలో కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు, మంత్రి లోకేశ్ పాల్గొన్నారు. విశాఖను ఐటీ కారిడార్గా తీర్చిదిద్దేందుకు కంకణం కట్టుకున్న కూటమి సర్కారు మరో కీలక ప్రాజెక్టు చేపడుతోంది. అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నిర్మిస్తున్న భోగాపురం ప్రాంతాన్ని తొలి ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎడ్యుకేషన్, ఇన్నోవేషన్ హబ్గా నిలపనుంది. దీనిలో భాగంగా విజయనగరం - విశాఖపట్నం సరిహద్దుల్లో దేశంలోనే తొలి ఏవియేషన్ ఎడ్యుకేషన్ సిటీ ఏర్పాటు చేయనుంది. గోవా గవర్నర్, మాన్సాస్ ట్రస్ట్ ఛైర్మన్ పూసపాటి అశోక్ గజపతిరాజు, జీఎంఆర్ గ్రూప్ సంస్థల ఛైర్మన్ గ్రంధి మల్లికార్జునరావు ఈ ప్రాజెక్టులో కీలకం కానున్నారు. విశాఖలోని రాడిసన్ బ్లూ రిసార్టులో మంత్రి లోకేశ్ సమక్షంలో ఈ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి ఒప్పందం చేసుకోనున్నారు. దీనికి జీఎంఆర్-మాన్సాస్ ఎడ్యు సిటీ ప్రాజెక్ట్గా నామకరణం చేశారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా చూడండి.
