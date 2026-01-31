LIVE : జీహెచ్ఎంసీ చివరి కౌన్సిల్ సమావేశం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - GHMC COUNCIL MEETING LIVE
Published : January 31, 2026 at 11:37 AM IST
GHMC Council Last Meeting LIVE : మరో 10 రోజుల్లో జీహెచ్హెచ్ఎంసీ పాలకమండలి పదీవీ కాలం ముగియనున్న నేపథ్యంలో చివరి కౌన్సిల్ సమావేశం ఇవాళ జరగుతోంది. 2026-27 బడ్జెట్కు జీహెచ్ఎంసీ కౌన్సిల్ ఆమోదం తెలుపుతోంది. జీహెచ్ఎంసీని ఓఆర్ఆర్ వరకు విస్తరించనుండటంతో రూ.11,640 కోట్లతో మెగాబడ్జెట్ను ప్రతిపాదిస్తున్నారు. కొత్తగా విలీనమైన కార్పొరేషన్లు, మున్సిపాలిటీలకు రూ.2,260 కోట్ల బడ్జెట్కు ప్రతిపాదిస్తున్నారు. 12 జోన్లు, 60 సర్కిల్స్, 300 వార్డులను దృష్టిలో పెట్టుకొని బడ్జెట్ రూపకల్పన చేశారు. అభివృద్ధి పనులకు జరిపిన కేటాయింపులు, ఆదాయ వ్యయాలపై చర్చ జరుగుతోంది. మరో 10 రోజుల్లో జీహెచ్హెచ్ఎంసీ పాలకమండలి పదీవీ కాలం ముగియనున్న నేపథ్యంలో చివరి కౌన్సిల్ సమావేశం ఇవాళ జరగుతోంది. ఈ సందర్భంగా పలు అంశాలపై చర్చ జరుగుతోంది. కౌన్సిల్ మీటింగ్కు కార్పొరేటర్లు, ఎక్స్ అఫీషియో సభ్యులు హాజరయ్యారు. ఫిబ్రవరి 10 తో ప్రస్తుత జీహెచ్ఎంసీ పాలక మండలి పదవీకాలం ముగియనుంది. ప్రస్తుతం జీహెచ్ఎంసీ పాలకమండలి సమావేశం జరుగుతోంది. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
