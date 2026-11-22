రూపాయి ఖర్చు లేకుండా జర్మన్ భాషపై శిక్షణ - విదేశాల్లో లక్షల జీతం
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 6:42 PM IST|
Updated : November 22, 2026 at 6:51 PM IST
German Language Skills Training : చదువు పూర్తయింది ఇక ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూపులు. అది కూడా విదేశాల్లో లక్షల జీతంతో కొలువు అంటే యువతకు అంతకంటే ఆనందం ఏముంటుంది! అలాంటి కలలను నిజం చేస్తోంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. తిరుపతి వేదికగా ఎస్సీ కార్పొరేషన్ సహకారంతో రూపాయి ఖర్చు లేకుండా జర్మన్ భాష నైపుణ్య శిక్షణతోపాటు జర్మనీలో ఉద్యోగాలకు అవకాశాలు కల్పిస్తోంది. రాయలసీమ నర్సింగ్ విద్యార్థినులకు ఈ అరుదైన అవకాశం దక్కింది.
" మొదట ఫారిన్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవటం చాలా కష్టం అనిపించింది. తరువాత ఎక్కువగా ప్రాక్టిస్ చేశాక ఇప్పుడు సులభంగా మాట్లాడుతున్నాం. సాధారణంగా మధ్యతరగితి కుటుంబాల పిల్లలకు ఇతర దేశాలకు వెళ్లి ఉద్యోగాలు చేయటం చాలా కష్టం. కానీ తిరుపతి వేదికగా ఎస్సీ కార్పొరేషన్ సహకారంతో రూపాయి ఖర్చు లేకుండా జర్మన్ భాష నైపుణ్య శిక్షణతోపాటు జర్మనీలో ఉద్యోగాలకు అవకాశాలు కల్పిస్తోంది. దీంతో విదేశాల్లో లక్షల జీతంతో కొలువులను సులభంగా సాధిస్తున్నాం. ఈ అవకాశం కల్పించిన ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాం." - విద్యార్థులు
German Language Skills Training : చదువు పూర్తయింది ఇక ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూపులు. అది కూడా విదేశాల్లో లక్షల జీతంతో కొలువు అంటే యువతకు అంతకంటే ఆనందం ఏముంటుంది! అలాంటి కలలను నిజం చేస్తోంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. తిరుపతి వేదికగా ఎస్సీ కార్పొరేషన్ సహకారంతో రూపాయి ఖర్చు లేకుండా జర్మన్ భాష నైపుణ్య శిక్షణతోపాటు జర్మనీలో ఉద్యోగాలకు అవకాశాలు కల్పిస్తోంది. రాయలసీమ నర్సింగ్ విద్యార్థినులకు ఈ అరుదైన అవకాశం దక్కింది.
" మొదట ఫారిన్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవటం చాలా కష్టం అనిపించింది. తరువాత ఎక్కువగా ప్రాక్టిస్ చేశాక ఇప్పుడు సులభంగా మాట్లాడుతున్నాం. సాధారణంగా మధ్యతరగితి కుటుంబాల పిల్లలకు ఇతర దేశాలకు వెళ్లి ఉద్యోగాలు చేయటం చాలా కష్టం. కానీ తిరుపతి వేదికగా ఎస్సీ కార్పొరేషన్ సహకారంతో రూపాయి ఖర్చు లేకుండా జర్మన్ భాష నైపుణ్య శిక్షణతోపాటు జర్మనీలో ఉద్యోగాలకు అవకాశాలు కల్పిస్తోంది. దీంతో విదేశాల్లో లక్షల జీతంతో కొలువులను సులభంగా సాధిస్తున్నాం. ఈ అవకాశం కల్పించిన ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాం." - విద్యార్థులు