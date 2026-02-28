ETV Bharat / Videos

వైభవంగా లంకాదహనం కార్యక్రమం - హాజరైన వేలాదిమంది భక్తులు - GAVIMATAM LANKA DAHANAM URAVAKONDA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
వైభవంగా లంకాదహనం కార్యక్రమం - హాజరైన వేలాదిమంది భక్తులు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 28, 2026 at 10:18 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Gavimatam Lanka Dahanam At Uravakonda in Anantapur District : అనంతపురం జిల్లాలోని ఉరవకొండ వద్ద గవిమఠ శ్రీస్థిత శ్రీచంద్రమౌళీశ్వర స్వామివారి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరిగాయి. ఇందులో భాగంగా చంద్రమౌళీశ్వరుడు అశ్వవాహనంపై విహరించారు. అనంతరం లంకాదహన కార్యక్రమాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు. రథోత్సవం అనంతరం జరిగే లంకాదహానం కన్నుల మిరుమిట్లు గొలిపేటటువంటి కాంతులతో భక్తులను అలరించాయి. ముందుగా శ్రీ చంద్రమౌళీశ్వర స్వామి వారికి విశేష పుష్పలంకారాలను జరిపి, ప్రత్యేక పూజలను సైతం నిర్వహించారు. 

అనంతరం అశ్వవాహనంపై ఉత్సవ విగ్రహాన్ని నిలుపుకుని భాజభజంత్రీల నడుమ ఎదురు బసవన్న గుడి వరకు ఊరేగించారు. పూజల అనంతరం అక్కడి నుంచి లంకాదహనం జరిపే మైదానం వరకు కార్యక్రమాన్ని ఊరేగించారు. అక్కడ స్వామి వారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి లంకాదహణం జరిపారు. ఆ తర్వాత అత్యంత వైభవోపేతంగా  లంకాదహానాన్ని కార్యక్రమాన్ని వేడుకగా నిర్వహించారు. 

ఈ వినూత్నమైన లంకాదహన కార్యక్రమానికి పట్టణ ప్రజలే కాకుండా చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుంచి సైతం ట్రాక్టర్లు, ఆటోలు, వివిధ వాహనాలపై పెద్ద ఎత్తున భక్తులు తరలిరావడం విశేషం. దీంతో ఉరవకొండ పట్టణ పరిసరాలన్నీ జనసందోహంగా మారాయి. ఈ సందర్భంగా ఎటువంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరుగకుండా అగ్నిమాపక సిబ్బంది, పోలీసులు ప్రత్యేకమైన జాగ్రత్తలను తీసుకోవడం గమనార్హం.

Gavimatam Lanka Dahanam At Uravakonda in Anantapur District : అనంతపురం జిల్లాలోని ఉరవకొండ వద్ద గవిమఠ శ్రీస్థిత శ్రీచంద్రమౌళీశ్వర స్వామివారి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరిగాయి. ఇందులో భాగంగా చంద్రమౌళీశ్వరుడు అశ్వవాహనంపై విహరించారు. అనంతరం లంకాదహన కార్యక్రమాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు. రథోత్సవం అనంతరం జరిగే లంకాదహానం కన్నుల మిరుమిట్లు గొలిపేటటువంటి కాంతులతో భక్తులను అలరించాయి. ముందుగా శ్రీ చంద్రమౌళీశ్వర స్వామి వారికి విశేష పుష్పలంకారాలను జరిపి, ప్రత్యేక పూజలను సైతం నిర్వహించారు. 

అనంతరం అశ్వవాహనంపై ఉత్సవ విగ్రహాన్ని నిలుపుకుని భాజభజంత్రీల నడుమ ఎదురు బసవన్న గుడి వరకు ఊరేగించారు. పూజల అనంతరం అక్కడి నుంచి లంకాదహనం జరిపే మైదానం వరకు కార్యక్రమాన్ని ఊరేగించారు. అక్కడ స్వామి వారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి లంకాదహణం జరిపారు. ఆ తర్వాత అత్యంత వైభవోపేతంగా  లంకాదహానాన్ని కార్యక్రమాన్ని వేడుకగా నిర్వహించారు. 

ఈ వినూత్నమైన లంకాదహన కార్యక్రమానికి పట్టణ ప్రజలే కాకుండా చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుంచి సైతం ట్రాక్టర్లు, ఆటోలు, వివిధ వాహనాలపై పెద్ద ఎత్తున భక్తులు తరలిరావడం విశేషం. దీంతో ఉరవకొండ పట్టణ పరిసరాలన్నీ జనసందోహంగా మారాయి. ఈ సందర్భంగా ఎటువంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరుగకుండా అగ్నిమాపక సిబ్బంది, పోలీసులు ప్రత్యేకమైన జాగ్రత్తలను తీసుకోవడం గమనార్హం.

For All Latest Updates

TAGGED:

GAVI MUTT CHANDRAMOULESHWARA
LANKADAHANAM IN ANANTHAPUR DIST
గవిమఠంలో వైభవంగా లంకాదహనం
CHANDRAMOULESHWARA RATHOTSAVAM
GAVIMATAM LANKA DAHANAM URAVAKONDA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Food Feedback Machine

ఆహారం రుచికరంగా - లోపాలు సరిదిద్దుకునేలా 'ఫుడ్ ఫీడ్​బ్యాక్ మెషిన్'

February 27, 2026 at 7:14 PM IST
Bride And Groom Donates Blood During Marriage

పెళ్లి మండపంలో రక్తదానం - నిండు హృదయాన్ని చాటుకున్న వధూవరులు

February 27, 2026 at 8:41 AM IST
Krishna Milk Union Md Eshwarbabu on Milk

డెయిరీలలో పాల శీతలీకరణ ఎలా చేస్తారు - ఇవి ఎప్పుడు ప్రమాదకరం?

February 25, 2026 at 1:30 PM IST
Heavy Rain in Paderu, Alluri Seetharamaraju District

పాడేరులో భారీ వర్షం - బురదమయమైన రోడ్డులో ప్రయాణికుల కష్టాలు

February 24, 2026 at 1:54 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.