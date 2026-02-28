వైభవంగా లంకాదహనం కార్యక్రమం - హాజరైన వేలాదిమంది భక్తులు - GAVIMATAM LANKA DAHANAM URAVAKONDA
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 28, 2026 at 10:18 AM IST
Gavimatam Lanka Dahanam At Uravakonda in Anantapur District : అనంతపురం జిల్లాలోని ఉరవకొండ వద్ద గవిమఠ శ్రీస్థిత శ్రీచంద్రమౌళీశ్వర స్వామివారి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరిగాయి. ఇందులో భాగంగా చంద్రమౌళీశ్వరుడు అశ్వవాహనంపై విహరించారు. అనంతరం లంకాదహన కార్యక్రమాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు. రథోత్సవం అనంతరం జరిగే లంకాదహానం కన్నుల మిరుమిట్లు గొలిపేటటువంటి కాంతులతో భక్తులను అలరించాయి. ముందుగా శ్రీ చంద్రమౌళీశ్వర స్వామి వారికి విశేష పుష్పలంకారాలను జరిపి, ప్రత్యేక పూజలను సైతం నిర్వహించారు.
అనంతరం అశ్వవాహనంపై ఉత్సవ విగ్రహాన్ని నిలుపుకుని భాజభజంత్రీల నడుమ ఎదురు బసవన్న గుడి వరకు ఊరేగించారు. పూజల అనంతరం అక్కడి నుంచి లంకాదహనం జరిపే మైదానం వరకు కార్యక్రమాన్ని ఊరేగించారు. అక్కడ స్వామి వారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి లంకాదహణం జరిపారు. ఆ తర్వాత అత్యంత వైభవోపేతంగా లంకాదహానాన్ని కార్యక్రమాన్ని వేడుకగా నిర్వహించారు.
ఈ వినూత్నమైన లంకాదహన కార్యక్రమానికి పట్టణ ప్రజలే కాకుండా చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుంచి సైతం ట్రాక్టర్లు, ఆటోలు, వివిధ వాహనాలపై పెద్ద ఎత్తున భక్తులు తరలిరావడం విశేషం. దీంతో ఉరవకొండ పట్టణ పరిసరాలన్నీ జనసందోహంగా మారాయి. ఈ సందర్భంగా ఎటువంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరుగకుండా అగ్నిమాపక సిబ్బంది, పోలీసులు ప్రత్యేకమైన జాగ్రత్తలను తీసుకోవడం గమనార్హం.
Gavimatam Lanka Dahanam At Uravakonda in Anantapur District : అనంతపురం జిల్లాలోని ఉరవకొండ వద్ద గవిమఠ శ్రీస్థిత శ్రీచంద్రమౌళీశ్వర స్వామివారి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరిగాయి. ఇందులో భాగంగా చంద్రమౌళీశ్వరుడు అశ్వవాహనంపై విహరించారు. అనంతరం లంకాదహన కార్యక్రమాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు. రథోత్సవం అనంతరం జరిగే లంకాదహానం కన్నుల మిరుమిట్లు గొలిపేటటువంటి కాంతులతో భక్తులను అలరించాయి. ముందుగా శ్రీ చంద్రమౌళీశ్వర స్వామి వారికి విశేష పుష్పలంకారాలను జరిపి, ప్రత్యేక పూజలను సైతం నిర్వహించారు.
అనంతరం అశ్వవాహనంపై ఉత్సవ విగ్రహాన్ని నిలుపుకుని భాజభజంత్రీల నడుమ ఎదురు బసవన్న గుడి వరకు ఊరేగించారు. పూజల అనంతరం అక్కడి నుంచి లంకాదహనం జరిపే మైదానం వరకు కార్యక్రమాన్ని ఊరేగించారు. అక్కడ స్వామి వారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి లంకాదహణం జరిపారు. ఆ తర్వాత అత్యంత వైభవోపేతంగా లంకాదహానాన్ని కార్యక్రమాన్ని వేడుకగా నిర్వహించారు.
ఈ వినూత్నమైన లంకాదహన కార్యక్రమానికి పట్టణ ప్రజలే కాకుండా చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుంచి సైతం ట్రాక్టర్లు, ఆటోలు, వివిధ వాహనాలపై పెద్ద ఎత్తున భక్తులు తరలిరావడం విశేషం. దీంతో ఉరవకొండ పట్టణ పరిసరాలన్నీ జనసందోహంగా మారాయి. ఈ సందర్భంగా ఎటువంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరుగకుండా అగ్నిమాపక సిబ్బంది, పోలీసులు ప్రత్యేకమైన జాగ్రత్తలను తీసుకోవడం గమనార్హం.