ఈ కారు డ్రైవర్కు చావు దగ్గరగా వచ్చి అలా వెళ్లిపోయింది - CAR STUCK ON RAILWAY TRACK
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : December 6, 2025 at 3:39 PM IST
Stuck Car On Railway Track Crossing : రైలు పట్టాలు దాటుతుంటే ముందు వైపు ఉన్న గేటు అకస్మాత్తుగా పడిపోతుంది. వెంటనే ట్రైన్ వచ్చి వాహనాన్ని గుద్దేస్తుంది. సాధారణంగా ఇలాంటి సీన్లు సినిమాల్లో చూస్తుంటాం. కానీ పెద్దపల్లి జిల్లాలో నిజంగానే ఇలాంటి ఘటనే చోటు చేసుకుంది. కానీ, ఇక్కడ ట్రైన్ రాలేదు, ఎవరూ ఇలా జరగాలనీ ప్లాన్ చేయలేదు. సాంకేతిక సమస్యతో గేటు ఆటోమేటిక్గా పడిపోయింది. ఇదే సమయంలో ఆ రూట్లో ట్రైన్ వస్తోంది. అక్కడే ఉన్న సిబ్బంది గేటును ఎత్తేందుకు ఎంత ప్రయత్నించినా ఫలితం లేకపోయింది. దీంతో కారులో ఉన్న డ్రైవర్ కుమార్ ప్రాణభయంతో కాసేపు వణికిపోయాడు. ఎంతకూ తెరుచుకోకపోవడంతో, ఉపేక్షించకుండా సిబ్బంది పై అధికారులకు ఫోన్ చేసి, ఆ సమయంలో వచ్చే ట్రైన్ను స్టేషన్లోనే ఆపివేయించారు. సుమారు 30 నిమిషాలు కష్టపడిన తర్వాత గేటు తెరుచుకుంది. వెంటనే కుమార్ బతుకు జీవుడా అంటూ అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయాడు. టెక్నికల్ సమస్య పుణ్యమా అని 30 అరగంట పాటు ఓ ట్రైన్ ఆగిపోయింది. అటు, ఇటు రాకపోకలను కూడా నిలిపేయడంతో స్థానికులు ఇబ్బంది పడ్డారు.
