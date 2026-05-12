ఉక్కు కర్మాగారంలో గ్యాస్‌ లీక్‌ - నలుగురు ఒప్పంద కార్మికులకు అస్వస్థత - GAS LEAK AT VIZAG STEEL PLANT

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 12, 2026 at 5:31 PM IST

1 Min Read
Gas Leak at Vizag Steel Plant 4 Injured: విశాఖ ఉక్కు కర్మాగారంలోని థర్మల్‌ పవర్‌ ప్లాంటు (టీపీపీ)లో గ్యాస్‌ లీక్‌ కావడంతో నలుగురు ఒప్పంద కార్మికులు నమ్మి శ్రీనివాసరావు, దాసరి తాతారావు, దాసరి అప్పన్నరెడ్డి, ఎండీ అజీజ్‌లు అస్వస్థతకు గురయ్యారు. గ్యాస్‌ పైపులైను రిపేరు పనులు చేస్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది.  వారిలో నమ్మి శ్రీనివాసరావు సుమారు 3 మీటర్ల ఎత్తులో పని చేస్తూ పడిపోవడంతో కాలు విరిగింది. నలుగురు కార్మికులను తొలుత స్టీల్‌ జనరల్‌ ఆసుపత్రికి తరలించి ప్రథమ చికిత్స అందించి అనంతరం మెరుగైన వైద్యం కోసం గాజువాకలోని ప్రయివేటు ఆసుపత్రికి తరలించినట్లు స్టీల్‌ప్లాంట్‌ పోలీసులు తెలిపారు. కార్బన్‌ మొనాక్సైడ్‌ గ్యాస్‌ లీక్‌ అయినట్లు గుర్తించి మరమ్మతులు నిర్వహించారు.

ఉక్కు కోకోవెన్‌ విభాగంలో ఆదివారం జరిగిన ప్రమాదంలో ఒప్పంద కార్మికుడికి గాయాలయ్యాయి. నడుపూరు గ్రామానికి చెందిన సత్యనారాయణ కేబీసీ ప్రైవేటు లిమిటెడ్‌ కంపెనీ ఆధ్వర్యంలో బ్యాటరీ-3లో ఎలక్ట్రికల్, మెకానికల్‌ పనులు చేస్తుంటారు.

