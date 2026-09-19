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LIVE: తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు - గరుడ వాహనంపై శ్రీ మలయప్పస్వామి - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

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గరుడ వాహనంపై శ్రీ మలయప్పస్వామి దర్శనం (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 19, 2026 at 6:34 PM IST

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Tirumala Brahmotsavam 2026 Live : అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు, ఏడుకొండలపై కొలువు దీరిన శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. బ్రహ్మోత్సవాల ఐదో రోజైనా ఇవాళ ఉదయం స్వామివారు మోహిని అవతారంలో దర్శనమిచ్చారు. రాత్రికి గరుడ వాహనంపై శ్రీ మలయప్పస్వామి దర్శనమిచ్చారు. వేంకటేశ్వరునికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన ఈ గరుడ వాహన సేవను వీక్షించేందుకు లక్షల సంఖ్యలో భక్తులు తిరుగిరులకు తరలి వచ్చారు. గరుడారూఢుడై విహరించనున్న స్వామి వైభవాన్ని చూసి తరించేందుకు తరలివచ్చిన భక్తజనకోటికి టీటీడీ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసింది. స్వామివారి వాహన సేవకు కళాకారుల ప్రదర్శనలు భక్తిభావాన్ని, సాంస్కృతిక వైభవాన్ని మరింత ఇనుమడింపజేశాయి. టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఈ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర, ఝార్ఖండ్, ఉత్తరప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్, గుజరాత్, హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రాలకు చెందిన కళాబృందాలు పాల్గొన్నాయి. మొత్తం 19 కళాబృందాలకు చెందిన 494 మంది కళాకారులు తమ ప్రతిభను ప్రదర్శించారు. మలయప్ప స్వామి దివ్యదర్శనం భక్తులకు అభయం, ధైర్యం, ఆధ్యాత్మిక శక్తిని ప్రసాదించే మహోన్నత అనుభూతిని కలిగించింది. ప్రస్తుతం గరుడ వాహనంపై శ్రీ మలయప్పస్వామి దర్శనమిస్తున్నారు. ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

Tirumala Brahmotsavam 2026 Live : అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు, ఏడుకొండలపై కొలువు దీరిన శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. బ్రహ్మోత్సవాల ఐదో రోజైనా ఇవాళ ఉదయం స్వామివారు మోహిని అవతారంలో దర్శనమిచ్చారు. రాత్రికి గరుడ వాహనంపై శ్రీ మలయప్పస్వామి దర్శనమిచ్చారు. వేంకటేశ్వరునికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన ఈ గరుడ వాహన సేవను వీక్షించేందుకు లక్షల సంఖ్యలో భక్తులు తిరుగిరులకు తరలి వచ్చారు. గరుడారూఢుడై విహరించనున్న స్వామి వైభవాన్ని చూసి తరించేందుకు తరలివచ్చిన భక్తజనకోటికి టీటీడీ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసింది. స్వామివారి వాహన సేవకు కళాకారుల ప్రదర్శనలు భక్తిభావాన్ని, సాంస్కృతిక వైభవాన్ని మరింత ఇనుమడింపజేశాయి. టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఈ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర, ఝార్ఖండ్, ఉత్తరప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్, గుజరాత్, హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రాలకు చెందిన కళాబృందాలు పాల్గొన్నాయి. మొత్తం 19 కళాబృందాలకు చెందిన 494 మంది కళాకారులు తమ ప్రతిభను ప్రదర్శించారు. మలయప్ప స్వామి దివ్యదర్శనం భక్తులకు అభయం, ధైర్యం, ఆధ్యాత్మిక శక్తిని ప్రసాదించే మహోన్నత అనుభూతిని కలిగించింది. ప్రస్తుతం గరుడ వాహనంపై శ్రీ మలయప్పస్వామి దర్శనమిస్తున్నారు. ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

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TAGGED:

TIRUMALA LIVE
TIRUMALA GARUDA VAHANA SEVA
TIRUMALA BRAHMOTSAVALU 2026 LIVE
TTD GARUDA VAHANA SEVA
TIRUMALA BRAHMOTSAVAM 2026 LIVE

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