అమ్మవారికి బోనాలు - 150 కేజీల కూరగాయలతో అలంకారం - గంగానమ్మ అమ్మవారికి బోణాలు
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 24, 2026 at 8:02 PM IST
Ganganamma Ammavari Bonalu : ఏలూరు జిల్లా జంగారెడ్డిగూడెం గ్రామదేవత గంగానమ్మ అమ్మవారికి మహిళలు భక్తిశ్రద్ధలతో బోనాలు సమర్పించారు. ఆషాడమాసం పురస్కరించుకుని గ్రామదేవత గంగానమ్మ అమ్మవారు శుక్రవారం శాకాంబరి అలంకరణలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. ఈ సందర్భంగా మహిళలు అమ్మవారికి బోనాలు సమర్పించి మొక్కుబడులు చెల్లించుకున్నారు.
పట్టణంలోని అశ్వరావుపేట రోడ్డులో ఉన్న శ్రీ కనకదుర్గమ్మ అమ్మవారి ఆలయం నుంచి మహిళలు శిరస్సుపై బోనాలను ఉంచి శోభాయాత్రగా గంగానమ్మ అమ్మవారి ఆలయం వద్దకు చేరుకున్నారు. అనంతరం అమ్మవారికి బోనాలు సమర్పించారు. అదే విధంగా శాకాంబరి అవతారంలో ఉన్న అమ్మవారిని దర్శించుకుని తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయ అర్చకులు వాడపల్లి శేషాచార్యులు మాట్లాడుతూ, అమ్మవారికి ప్రీతికరమైన ఆషాడ మాసంలో బోనాలు సమర్పించడం ప్రతి సంవత్సరం జరుగుతుందని అన్నారు. దీనిలో భాగంగానే ఈ సంవత్సరం కూడా అమ్మవారికి బోనాలు సమర్పించారు. ప్రతి ఒక్కరూ గ్రామదేవత గంగానమ్మ అమ్మవారిని దర్శించుకుని అమ్మవారి కృపకు పాత్రులు కావాలని కోరారు. ఆలయ కమిటీ చైర్మన్ కలగర వీర్రాజు మాట్లాడుతూ, సుమారు 150 కేజీల కూరగాయలతో అమ్మవారిని శాకాంబరీ అవతారంలో అలంకరించారని చెప్పారు. ఇందుకు సహకరించిన భక్తులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
Ganganamma Ammavari Bonalu : ఏలూరు జిల్లా జంగారెడ్డిగూడెం గ్రామదేవత గంగానమ్మ అమ్మవారికి మహిళలు భక్తిశ్రద్ధలతో బోనాలు సమర్పించారు. ఆషాడమాసం పురస్కరించుకుని గ్రామదేవత గంగానమ్మ అమ్మవారు శుక్రవారం శాకాంబరి అలంకరణలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. ఈ సందర్భంగా మహిళలు అమ్మవారికి బోనాలు సమర్పించి మొక్కుబడులు చెల్లించుకున్నారు.
పట్టణంలోని అశ్వరావుపేట రోడ్డులో ఉన్న శ్రీ కనకదుర్గమ్మ అమ్మవారి ఆలయం నుంచి మహిళలు శిరస్సుపై బోనాలను ఉంచి శోభాయాత్రగా గంగానమ్మ అమ్మవారి ఆలయం వద్దకు చేరుకున్నారు. అనంతరం అమ్మవారికి బోనాలు సమర్పించారు. అదే విధంగా శాకాంబరి అవతారంలో ఉన్న అమ్మవారిని దర్శించుకుని తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయ అర్చకులు వాడపల్లి శేషాచార్యులు మాట్లాడుతూ, అమ్మవారికి ప్రీతికరమైన ఆషాడ మాసంలో బోనాలు సమర్పించడం ప్రతి సంవత్సరం జరుగుతుందని అన్నారు. దీనిలో భాగంగానే ఈ సంవత్సరం కూడా అమ్మవారికి బోనాలు సమర్పించారు. ప్రతి ఒక్కరూ గ్రామదేవత గంగానమ్మ అమ్మవారిని దర్శించుకుని అమ్మవారి కృపకు పాత్రులు కావాలని కోరారు. ఆలయ కమిటీ చైర్మన్ కలగర వీర్రాజు మాట్లాడుతూ, సుమారు 150 కేజీల కూరగాయలతో అమ్మవారిని శాకాంబరీ అవతారంలో అలంకరించారని చెప్పారు. ఇందుకు సహకరించిన భక్తులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.