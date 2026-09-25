LIVE : భాగ్యనగరంలో గణేశ్ నిమజ్జనాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం
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Published : September 25, 2026 at 3:02 PM IST
Ganesh Immersion procession in Hyderabad : భాగ్యనగరంలో అంగరంగ వైభవంగా గణేష్ నిమజ్జనోత్సవాలు జరుగుతున్నాయి. లంబోదరుడికి ఘనంగా పూజలు నిర్వహించిన భక్తులు భక్తి శ్రద్ధల మధ్య శోభాయాత్రగా గంగమ్మ చెంతకు సాగనంపుతున్నారు. కీలకమైన ఖైరతాబాద్ బడా గణేష్ శోభాయాత్ర జయజయ ధ్వానాల మధ్య ముగిసింది. ముందుగా బడా గణేశ్ను ఎన్టీఆర్ మార్గ్లోని క్రేన్ నెంబర్ 4 వద్దకు తీసుకెళ్లి పూజలు చేశారు. అనంతరం వెల్డింగ్ను తొలగించి బడా గణేశ్ను మెల్లగా క్రేన్ ద్వారా హుస్సేన్సాగర్లో నిమజ్జనం చేశారు. అటు బాలాపూర్ గణనాథుడి శోభాయాత్ర వైభవోపేతంగా సాగుతోంది. హైదరాబాద్ నగరం నలుదిక్కుల నుంచి వేలాదిగా బొజ్జ గణపయ్యలను జలప్రవేశం చేయించేందుకు భక్తులు, సందర్శకులు తరలివస్తున్నారు. క్షేత్రస్థాయిలో పోలీస్ కమిషనర్లు సజ్జనర్, తరుణ్ జోషి, రమేశ్, సుమతి పర్యటిస్తున్నారు. హైదరాబాద్ శివార్ల నుంచి హుస్సేన్ సాగర్ వరకు బందోబస్తులో భాగంగా పోలీసులు భారీగా మోహరించారు. శోభాయాత్ర మార్గాల్లోని 10 వేల సీసీ కెమెరాలతో ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితిని పోలీసులు పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
Ganesh Immersion procession in Hyderabad : భాగ్యనగరంలో అంగరంగ వైభవంగా గణేష్ నిమజ్జనోత్సవాలు జరుగుతున్నాయి. లంబోదరుడికి ఘనంగా పూజలు నిర్వహించిన భక్తులు భక్తి శ్రద్ధల మధ్య శోభాయాత్రగా గంగమ్మ చెంతకు సాగనంపుతున్నారు. కీలకమైన ఖైరతాబాద్ బడా గణేష్ శోభాయాత్ర జయజయ ధ్వానాల మధ్య ముగిసింది. ముందుగా బడా గణేశ్ను ఎన్టీఆర్ మార్గ్లోని క్రేన్ నెంబర్ 4 వద్దకు తీసుకెళ్లి పూజలు చేశారు. అనంతరం వెల్డింగ్ను తొలగించి బడా గణేశ్ను మెల్లగా క్రేన్ ద్వారా హుస్సేన్సాగర్లో నిమజ్జనం చేశారు. అటు బాలాపూర్ గణనాథుడి శోభాయాత్ర వైభవోపేతంగా సాగుతోంది. హైదరాబాద్ నగరం నలుదిక్కుల నుంచి వేలాదిగా బొజ్జ గణపయ్యలను జలప్రవేశం చేయించేందుకు భక్తులు, సందర్శకులు తరలివస్తున్నారు. క్షేత్రస్థాయిలో పోలీస్ కమిషనర్లు సజ్జనర్, తరుణ్ జోషి, రమేశ్, సుమతి పర్యటిస్తున్నారు. హైదరాబాద్ శివార్ల నుంచి హుస్సేన్ సాగర్ వరకు బందోబస్తులో భాగంగా పోలీసులు భారీగా మోహరించారు. శోభాయాత్ర మార్గాల్లోని 10 వేల సీసీ కెమెరాలతో ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితిని పోలీసులు పర్యవేక్షిస్తున్నారు.