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LIVE: ఉత్సాహంగా వినాయక శోభాయాత్ర - హుస్సేన్​సాగర్‌కు గణనాథులు

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భక్తి శ్రద్ధల మధ్య గంగమ్మ చెంతకు లంబోదరుడు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 25, 2026 at 3:27 PM IST

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Ganesh Immersion procession in Hyderabad : తెలంగాణలోని భాగ్యనగరంలో గణేష్ నిమజ్జనోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. లంబోదరుడికి ఘనంగా పూజలు నిర్వహించిన భక్తులు భక్తి శ్రద్ధల మధ్య శోభాయాత్రగా గంగమ్మ చెంతకు సాగనంపుతున్నారు. కీలకమైన ఖైరతాబాద్ బడా గణేష్ శోభాయాత్ర జయజయ ధ్వానాల మధ్య ముగిసింది. ముందుగా బడా గణేశ్​ను ఎన్టీఆర్​ మార్గ్​లోని క్రేన్ నెంబర్ 4 వద్దకు తీసుకెళ్లి పూజలు చేశారు. అనంతరం వెల్డింగ్​ను తొలగించి బడా గణేశ్​ను మెల్లగా క్రేన్​ ద్వారా హుస్సేన్​సాగర్​లో నిమజ్జనం చేశారు. అటు బాలాపూర్ గణనాథుడి శోభాయాత్ర వైభవోపేతంగా సాగుతోంది. హైదరాబాద్ నగరం నలుదిక్కుల నుంచి వేలాదిగా బొజ్జ గణపయ్యలను జలప్రవేశం చేయించేందుకు భక్తులు, సందర్శకులు తరలివస్తున్నారు. క్షేత్రస్థాయిలో పోలీస్​ కమిషనర్లు సజ్జనార్, తరుణ్ జోషి, రమేశ్, సుమతి పర్యటిస్తున్నారు. హైదరాబాద్ శివార్ల నుంచి హుస్సేన్ సాగర్ వరకు బందోబస్తులో భాగంగా పోలీసులు భారీగా మోహరించారు. శోభాయాత్ర మార్గాల్లో 10 వేల సీసీ కెమెరాలతో పరిస్థితిని  ఎప్పటికప్పుడు పోలీసులు పర్యవేక్షిస్తున్నారు. 

Ganesh Immersion procession in Hyderabad : తెలంగాణలోని భాగ్యనగరంలో గణేష్ నిమజ్జనోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. లంబోదరుడికి ఘనంగా పూజలు నిర్వహించిన భక్తులు భక్తి శ్రద్ధల మధ్య శోభాయాత్రగా గంగమ్మ చెంతకు సాగనంపుతున్నారు. కీలకమైన ఖైరతాబాద్ బడా గణేష్ శోభాయాత్ర జయజయ ధ్వానాల మధ్య ముగిసింది. ముందుగా బడా గణేశ్​ను ఎన్టీఆర్​ మార్గ్​లోని క్రేన్ నెంబర్ 4 వద్దకు తీసుకెళ్లి పూజలు చేశారు. అనంతరం వెల్డింగ్​ను తొలగించి బడా గణేశ్​ను మెల్లగా క్రేన్​ ద్వారా హుస్సేన్​సాగర్​లో నిమజ్జనం చేశారు. అటు బాలాపూర్ గణనాథుడి శోభాయాత్ర వైభవోపేతంగా సాగుతోంది. హైదరాబాద్ నగరం నలుదిక్కుల నుంచి వేలాదిగా బొజ్జ గణపయ్యలను జలప్రవేశం చేయించేందుకు భక్తులు, సందర్శకులు తరలివస్తున్నారు. క్షేత్రస్థాయిలో పోలీస్​ కమిషనర్లు సజ్జనార్, తరుణ్ జోషి, రమేశ్, సుమతి పర్యటిస్తున్నారు. హైదరాబాద్ శివార్ల నుంచి హుస్సేన్ సాగర్ వరకు బందోబస్తులో భాగంగా పోలీసులు భారీగా మోహరించారు. శోభాయాత్ర మార్గాల్లో 10 వేల సీసీ కెమెరాలతో పరిస్థితిని  ఎప్పటికప్పుడు పోలీసులు పర్యవేక్షిస్తున్నారు. 

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TAGGED:

KHAIRATABAD GANESH
CHARMINAR GANESH
GANESH IMMERSION
గణనాథుల నిమజ్జనాలు
GANESH IMMERSION HYDERABAD

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