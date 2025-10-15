ETV Bharat / Videos

LIVE : మల్లోజుల వేణుగోపాల్‌ను మీడియా ముందు ప్రవేశపెట్టిన పోలీసులు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - GADCHIROLI POLICE PRESS MEET LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 15, 2025 at 11:07 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Gadchiroli Police Press Meet live : మావోయిస్టు పార్టీ అగ్రనేత మల్లోజుల వేణుగోపాల్​ ఎలియాస్​ అభయ్​ ఉద్యమాన్ని వీడి జనజీవన స్రవంతిలోకి అడుగుపెట్టారు. నిన్న గడ్జిరోలిలో 60 మంది నక్సల్స్​తో కలిసి ఆయన పోలీసులకు లొంగిపోయారు. మావోయిస్టు పార్టీ పంథా సరిగా లేదంటూ కొన్ని రోజులుగా బహిరంగ లేఖలను రాస్తున్న ఆయన ఎట్టకేలకు అడవిని వీడారు. మల్లోజుల వేణుగోపాల్​ను పోలీసులు మీడియా ముందు ప్రవేశపెట్టారు. ఈ సమావేశంలో మహారాష్ట్ర సీఎం దేవేంద్ర ఫడణవీస్​ పాల్గొన్నారు. ఇదిలా ఉండగా మల్లోజుల వేణుగోపాల్​పై వందకు పైగా కేసులు ఉన్నాయి. పార్టీలో దశాబ్దకాలంగా నెలకొన్న తప్పిదాలకు తానూ బాధ్యుడినంటూ ఇటీవలే అత్యున్నత నిర్ణాయక కమిటీ పొలిట్‌బ్యూరో నుంచి వైదొలగుతున్నట్లుగా ప్రకటించిన అభయ్‌ ఇప్పుడు పూర్తిగా ఉద్యమాన్ని వదిలిపెట్టారు. తీవ్ర ఒడిదొడుకుల తో సాయుధ ఉద్యమం బలహీనపడుతోందన్న ప్రచారం నేపథ్యంలో మావోయిస్టు పార్టీకి ఇది ఇబ్బందికర పరిణామమే. కాగా మల్లోజుల వేణుగోపాల్​ను మీడియా ముందు ప్రవేశపెట్టిన అనంతరం  పోలీసు అధికారులు మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.  

Gadchiroli Police Press Meet live : మావోయిస్టు పార్టీ అగ్రనేత మల్లోజుల వేణుగోపాల్​ ఎలియాస్​ అభయ్​ ఉద్యమాన్ని వీడి జనజీవన స్రవంతిలోకి అడుగుపెట్టారు. నిన్న గడ్జిరోలిలో 60 మంది నక్సల్స్​తో కలిసి ఆయన పోలీసులకు లొంగిపోయారు. మావోయిస్టు పార్టీ పంథా సరిగా లేదంటూ కొన్ని రోజులుగా బహిరంగ లేఖలను రాస్తున్న ఆయన ఎట్టకేలకు అడవిని వీడారు. మల్లోజుల వేణుగోపాల్​ను పోలీసులు మీడియా ముందు ప్రవేశపెట్టారు. ఈ సమావేశంలో మహారాష్ట్ర సీఎం దేవేంద్ర ఫడణవీస్​ పాల్గొన్నారు. ఇదిలా ఉండగా మల్లోజుల వేణుగోపాల్​పై వందకు పైగా కేసులు ఉన్నాయి. పార్టీలో దశాబ్దకాలంగా నెలకొన్న తప్పిదాలకు తానూ బాధ్యుడినంటూ ఇటీవలే అత్యున్నత నిర్ణాయక కమిటీ పొలిట్‌బ్యూరో నుంచి వైదొలగుతున్నట్లుగా ప్రకటించిన అభయ్‌ ఇప్పుడు పూర్తిగా ఉద్యమాన్ని వదిలిపెట్టారు. తీవ్ర ఒడిదొడుకుల తో సాయుధ ఉద్యమం బలహీనపడుతోందన్న ప్రచారం నేపథ్యంలో మావోయిస్టు పార్టీకి ఇది ఇబ్బందికర పరిణామమే. కాగా మల్లోజుల వేణుగోపాల్​ను మీడియా ముందు ప్రవేశపెట్టిన అనంతరం  పోలీసు అధికారులు మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.  

For All Latest Updates

TAGGED:

MALLOJULA VENUGOPAL SURRENDER
POLICE PRESS MEET ON MALLOJULA
GADCHIROLI POLICE PRESS MEET LIVE
గడ్చిరోలి పోలీసుల మీడియా సమావేశం
GADCHIROLI POLICE PRESS MEET LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

BRS Leader KTR Media Conference

LIVE : బీఆర్​ఎస్​ నేత కేటీఆర్ మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

October 14, 2025 at 6:31 PM IST
DGP Shivadhar Reddy

LIVE : డీజీపీ ఎదుట లొంగిపోయిన ముగ్గురు సీనియర్‌ మావోయిస్టులు - ప్రత్యక్షప్రసారం

October 10, 2025 at 4:14 PM IST
Election Commission Media Conference

LIVE : ఎన్నికల సంఘం మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

October 6, 2025 at 4:11 PM IST
Alai Balai program at Nampally Exhibition Grounds Live

LIVE : నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్​ గ్రౌండ్​లో అలయ్​ బలయ్​ కార్యక్రమం

October 3, 2025 at 11:44 AM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

తెలంగాణలో టూరిస్ట్​ పోలీసులు - పర్యాటక ప్రాంతాల్లో ఇక ఫుల్​ సేఫ్టీ

ఇక్కడ ట్రైనింగ్ తీసుకుంటే వంద శాతం జాబ్ గ్యారెంటీ!

నోరూరించే "ఎండు చేపలు - చింతచిగురు" - ఒక్కసారైనా తినాల్సిందే!

'ఇందిరమ్మ ఇళ్లు మాకొద్దు' - సొంతింటి కలపై లబ్ధిదారుల్లో అనాసక్తి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.