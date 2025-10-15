LIVE : మల్లోజుల వేణుగోపాల్ను మీడియా ముందు ప్రవేశపెట్టిన పోలీసులు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - GADCHIROLI POLICE PRESS MEET LIVE
Published : October 15, 2025 at 11:07 AM IST
Gadchiroli Police Press Meet live : మావోయిస్టు పార్టీ అగ్రనేత మల్లోజుల వేణుగోపాల్ ఎలియాస్ అభయ్ ఉద్యమాన్ని వీడి జనజీవన స్రవంతిలోకి అడుగుపెట్టారు. నిన్న గడ్జిరోలిలో 60 మంది నక్సల్స్తో కలిసి ఆయన పోలీసులకు లొంగిపోయారు. మావోయిస్టు పార్టీ పంథా సరిగా లేదంటూ కొన్ని రోజులుగా బహిరంగ లేఖలను రాస్తున్న ఆయన ఎట్టకేలకు అడవిని వీడారు. మల్లోజుల వేణుగోపాల్ను పోలీసులు మీడియా ముందు ప్రవేశపెట్టారు. ఈ సమావేశంలో మహారాష్ట్ర సీఎం దేవేంద్ర ఫడణవీస్ పాల్గొన్నారు. ఇదిలా ఉండగా మల్లోజుల వేణుగోపాల్పై వందకు పైగా కేసులు ఉన్నాయి. పార్టీలో దశాబ్దకాలంగా నెలకొన్న తప్పిదాలకు తానూ బాధ్యుడినంటూ ఇటీవలే అత్యున్నత నిర్ణాయక కమిటీ పొలిట్బ్యూరో నుంచి వైదొలగుతున్నట్లుగా ప్రకటించిన అభయ్ ఇప్పుడు పూర్తిగా ఉద్యమాన్ని వదిలిపెట్టారు. తీవ్ర ఒడిదొడుకుల తో సాయుధ ఉద్యమం బలహీనపడుతోందన్న ప్రచారం నేపథ్యంలో మావోయిస్టు పార్టీకి ఇది ఇబ్బందికర పరిణామమే. కాగా మల్లోజుల వేణుగోపాల్ను మీడియా ముందు ప్రవేశపెట్టిన అనంతరం పోలీసు అధికారులు మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
