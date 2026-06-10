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LIVE : ఫ్యూచర్​ సిటీ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభిస్తున్న సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి - ప్రత్యక్షప్రసారం - CM REVANTH REDDY

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CM REVANTH REDDY (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 10, 2026 at 6:02 PM IST

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Updated : June 10, 2026 at 6:25 PM IST

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Future City Development Authority Office Inauguration Live : హైదరాబాద్​ నగర శివారులోని మీర్​ఖాన్​పేట్​ సమీపంలోని ఎఫ్​సీడీసీఏ భవనాన్ని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రారంభిస్తున్నారు. భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో పాలనను సమర్థవంతంగా, సాంకేతికంగా అందించేందుకు ప్రభుత్వం ముందడుగు వేసింది. రెండెకరాల విస్తీర్ణంలో నిర్మించిన భారత్ వ్యూచర్ సిటీ అభివృద్ధి సంస్థ- ఎఫ్​సీడీఏ కార్యాలయం సేవలు అందించనుంది. ఎఫ్​సీడీఏ కమిషనర్ శంశాక ఆధ్వర్యంలో ఇప్పటికే ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసిన అధికారులు ఆ కార్యాలయ విశిష్టతలపై ప్రత్యేక వీడియోను విడుదల చేశారు. ఎఫ్​సీడీఏ కార్యాలయ భవనం ఇండియన్ గ్రీన్ బిల్డింగ్ కౌన్సిల్ నుంచి పర్యావరణ మిత్ర బిల్డింగ్‌గా గుర్తింపు దక్కించుకుంది. భవన నిర్మాణంలో పర్యావరణానికి హాని కలిగించని పదార్థాలను వినియోగించడం, సౌర విద్యుత్ వినియోగం వంటి అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకొని దీన్ని నెట్ జీరో బిల్డింగ్‌గా ఎంపిక చేశారు. ఫ్యూచర్ సిటీ పరిధిలోని 56 గ్రామాల్లో ఇళ్లు, పరిశ్రమలు, ఐటీ సంస్థలు, బహుళ అంతస్తుల భవనాలు, గేటెడ్ కమ్యునిటీలకు సంబంధించిన నిర్మాణ అనుమతులను ఈ కార్యాలయం నుంచే మంజూరు చేయనున్నారు.

Future City Development Authority Office Inauguration Live : హైదరాబాద్​ నగర శివారులోని మీర్​ఖాన్​పేట్​ సమీపంలోని ఎఫ్​సీడీసీఏ భవనాన్ని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రారంభిస్తున్నారు. భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో పాలనను సమర్థవంతంగా, సాంకేతికంగా అందించేందుకు ప్రభుత్వం ముందడుగు వేసింది. రెండెకరాల విస్తీర్ణంలో నిర్మించిన భారత్ వ్యూచర్ సిటీ అభివృద్ధి సంస్థ- ఎఫ్​సీడీఏ కార్యాలయం సేవలు అందించనుంది. ఎఫ్​సీడీఏ కమిషనర్ శంశాక ఆధ్వర్యంలో ఇప్పటికే ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసిన అధికారులు ఆ కార్యాలయ విశిష్టతలపై ప్రత్యేక వీడియోను విడుదల చేశారు. ఎఫ్​సీడీఏ కార్యాలయ భవనం ఇండియన్ గ్రీన్ బిల్డింగ్ కౌన్సిల్ నుంచి పర్యావరణ మిత్ర బిల్డింగ్‌గా గుర్తింపు దక్కించుకుంది. భవన నిర్మాణంలో పర్యావరణానికి హాని కలిగించని పదార్థాలను వినియోగించడం, సౌర విద్యుత్ వినియోగం వంటి అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకొని దీన్ని నెట్ జీరో బిల్డింగ్‌గా ఎంపిక చేశారు. ఫ్యూచర్ సిటీ పరిధిలోని 56 గ్రామాల్లో ఇళ్లు, పరిశ్రమలు, ఐటీ సంస్థలు, బహుళ అంతస్తుల భవనాలు, గేటెడ్ కమ్యునిటీలకు సంబంధించిన నిర్మాణ అనుమతులను ఈ కార్యాలయం నుంచే మంజూరు చేయనున్నారు.

Last Updated : June 10, 2026 at 6:25 PM IST

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TAGGED:

FCDA OFFICE INAUGURATION
FUTURE CITY DEVELOPMENT AUTHORITY
CM REVANTH REDDY LIVE
CM REVANTH REDDY

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ETV Bharat Telangana Team

ETV Bharat Telangana holds a significant position in both Telugu-speaking states, Andhra Pradesh and Telangana. Building a strong presence in a specific region requires understanding the preferences and interests of the local population, ETV Bharat has successfully managed to do that in the state. Localised, original content that resonates with the culture, language, and aspirations of the people in the region plays a significant role in achieving this....view details

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