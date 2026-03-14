బ్యాడ్మింటన్‌లో రాణిస్తున్న బెజవాడ యువతి- 'ఒలింపిక్స్‌లో దేశానికి పసిడి పతకం సాధించడమే లక్ష్యం' - NATIONAL RANKING TO OLYMPIC

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 14, 2026 at 12:00 PM IST

1 Min Read
From National Ranking to Olympic Dreams Surya Charishma Interview: బ్యాడ్మింటన్‌ ఆటను సరదాగా మెుదలుపెట్టింది. ఆ తర్వాత దాన్నే జీవితంగా మార్చుకుంది. 8 ఏళ్లుగా నిరంతరం సాధన చేసి జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో పతకాలు సొంతం చేసుకుంది బెజవాడకు చెందిన సూర్య చరిష్మా. అంతేకాదు ఉత్కంఠ భరితంగా జరిగిన జాతీయస్థాయి ఫైనల్స్‌లో 23వ ర్యాంకింగ్‌ క్రీడాకారిణిని ఓడించి సత్తాచాటింది. భవిష్యత్తులో ఒలింపిక్స్‌ పోటీల్లో పసిడి పతకం సాధించడమే లక్ష్యమంటుంది సూర్య చరిష్మ. ఎప్పుడూ హుషారుగా గెంతులు వేస్తుందని బ్యాడ్మింటన్​లో చేర్పించాడు తండ్రి. తనకు ఉన్న జోష్​ అంతా ఆటలో కనపరిచింది ఆ అమ్మాయి. ఎనిమిదేళ్ల వయస్సులో రాకెట్ పట్టిన ఆ చిన్నారి నేడు అంతర్జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో ప్రతిభ కనపరిచి కాంస్య పతకాల్ని సాధించి విజయ బావుటా ఎగురవేస్తోంది. పేరుకు తగ్గట్లుగా తన చరిష్మాతో అందరిని మెప్పిస్తోంది. ఎనిమిదేళ్ల వయసులో ఆటలో ఆరంగేట్రం చేసిన చరిష్మా కరోనా ముందు వరకు సాధారణ క్రీడాకారిణిగా ఉండేది. కరోనా సమయంలో సైతం శాప్ కోచ్ భాస్కర్ ఆధ్వర్యంలో ఆన్ లైన్​లో కోచింగ్ తీసుకుంది. ఆటలో మెళుకువలు నేర్చుకుంది.

