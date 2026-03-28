సీతారాముల కళ్యాణంతో పాటు 24 పేద జంటలకు ఉచిత వివాహాలు - గుర్రంపై వచ్చిన జంట - FREE MASS WEDDINGS

సీతారాముల కళ్యాణంతో పాటు 24 పేద జంటలకు ఉచిత వివాహాలు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 28, 2026 at 1:53 PM IST

1 Min Read
Free Mass Weddings for 24 Couples on the Occasion of Sri Rama Navami : శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా మడకశిర మండలం నీలకంఠాపురం గ్రామంలోని నీలకంఠేశ్వర ఆలయంలో శ్రీరామనవమిని పురస్కరించుకొని  సీతారాముల కళ్యాణంతో పాటు 24 పేద జంటలకు ఉచిత సామూహిక వివాహాలు జరిపించారు మాజీ మంత్రి రఘువీరా రెడ్డి. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా కర్ణాటకకు చెందిన నంజావధూత స్వామి పాల్గొని తాళిబొట్లు అందించి వివాహం జరిపించి వధూవరులను ఆశీర్వదించారు. పెళ్లి అనంతరం వధూవరులకు దేవాలయ ట్రస్టు తరపున వివాహ రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికెట్లు అందించారు. పెళ్లి వేడుకల్లో ఓ జంట గుర్రంపై వచ్చి అందరిని అబ్బురపరిచారు. అనంతరం జరిపిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో రఘువీరా సతీమణి ఆమె బృందంతో సీతారాముల భజనతో నృత్యం చేశారు. శ్రీరామనవమి మరుసటి రోజు సీతారాముల కళ్యాణంతో పాటు సామూహిక వివాహాలు గత 40 సంవత్సరాలుగా జరపటం ఆనవాయితీగా మారిందని రఘువీర పేర్కొన్నారు.

ఇలాంటి కథనాలు

Lokesh Questions Jagan On Andhra Pradesh Capital

అమరావతిపై మీ విధానమేంటి జే టర్న్‌ జగన్‌? - లోకేశ్​

March 28, 2026 at 11:53 AM IST
Final Day Balusulamma Jathara in West Godavari District

పులిహోరతో అమ్మవారు, పూలతో శివలింగం - వైభవంగా శ్రీ బలుసులమ్మ తల్లి జాతర

March 27, 2026 at 10:07 PM IST
Drone Collapsed In Alluri SithaRamaraju District

కొండల్లో పడిన మెడిసిన్ సప్లై చేస్తున్న డ్రోన్ - ఆందోళన చెందిన గిరిజనలు

March 27, 2026 at 8:38 PM IST
siddhartha hotel management college vijayawada students

'హోటల్ మేనేజ్మెంట్'లో రాణిస్తున్న విద్యార్థులు - భారీ వేతనాలతో విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు

March 27, 2026 at 5:24 PM IST

